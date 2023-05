RAM 1500 Trx Havoc Edition: mostruosamente yee-haw!

Grande, grosso e magnificamente prepotente. È stato un debutto europeo all’insegna di velocità, potenza e sterrato, quello del nuovo RAM 1500 Trx Havoc Edition, svelato nelle scorse settimane in occasione della quarta tappa del Campionato MXGP 2023, sul circuito di Pietramurata, in provincia di Trento. Il modello è quello che punta ad essere ‘esagerato’ in tutte le sue caratteristiche, caratterizzato da un esclusivo colore esterno Baja Yellow e da una varietà di scelta per una personalizzazione fuori dal comune. La produzione è prevista in rigorosa edizione limitata.

La presentazione a Pietramurata ha coinciso anche con la vittoria di un pilota del team Red Bull KTM Factory Racing, del quale RAM è partner anche per questo 2023. Jeffrey Herlings si è infatti aggiudicato la prima posizione in questa tappa, fissando una vittoria storica che gli ha consentito di tagliare il traguardo dei 101 successi in carriera eguagliando Stefan Everts, la leggenda assoluta in fatto di motocross.

Il nuovo RAM 1500 Trx Havoc Edition non vuole avere rivali, tant’è che sul motore porta sfacciatamente un disegno che è anche un avvertimento: un T Rex che sbrana letteralmente un Veloci(Raptor), in riferimento ad un pick-up concorrente. La produzione prevista è volutamente limitata come per una Limited edition che si rispetti. L’esclusività è evidenziata già dagli esterni del gigante RAM, per i quali il pacchetto di equipaggiamenti Trx Level 2 viene arricchito dalla grintosa e brillante tonalità Baja Yellow per la carrozzeria.

RAM 1500 Trx Havoc Edition è la terza versione caratterizzata da un colore esclusivo, dopo la serie speciale Ignition, disponibile in Orange, e quella Sandblast, in colore Mojave Sand. Ad un equipaggiamento full optional, caratterizzato da tetto panoramico con doppio pannello, pedane off-road, telecamera a 360° e altro ancora, si aggiunge una serie di caratteristiche distintive. Tra queste spiccano i cerchi beadlock neri da 18 pollici, che montano uno specifico pneumatico realizzato per la massima trazione in off-road e per resistere alle partenze brucianti permesse dai 702 cavalli o al duro lavoro.

Sul fronte dell’abitacolo, la grande novità della versione 2023 è rappresentata dal cluster display da 12 pollici del conducente, già introdotto anche sugli altri modelli della gamma, con gli schermi che presentano tutte le grafiche personalizzate Trx in Baja Yellow per questa edizione speciale. Il mostruoso motore è un HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri, il più potente mai utilizzato su un pickup, abbinato ad un cambio automatico TorqueFlite a otto rapporti ad alta capacità. Le prestazioni sono senza compromessi e l’accelerazione è bruciante: da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Se poi alle capacità del nuovo RAM aggiungiamo gli 80 cm di possibilità di guado e i 3500 kg che il pick-up è in grado di trainare, la ricetta perfetta èp pronta, magari per una puntata speciale della serie Yellowstone con un Kevin Costner alla guida e alla testa di una carovana di moderni cowboy seduti su altrettanti giganteschi RAM. Anche in una cava a scaricare granito, però, non è fuori posto. Yee-Haw!