Porsche Taycan Cross Turismo, supercar con il vizio del fango

Stile, fango e batterie. Una supercar dallo stile inconfondibile, ma elettrica e che non ha paura di coprirsi all’occorrenza di fango. Impossibile. E invece no se si parla di Porsche Taycan Cross Turismo, ovvero l’ultima arrivata delle versioni che Porsche ha dedicato alla sua supercar mossa a batteria. Una variante off-road della 100% elettrica della casa tedesca che, come la versione berlina è dotata di un’innovativa trazione elettrica con architettura a 800 volt. Il nuovo telaio high-tech con trazione integrale e sospensioni pneumatiche adattive assicura prestazioni dinamiche senza compromessi anche in fuoristrada. Non guastano i quarantasette millimetri di spazio per la testa in più per i passeggeri seduti sui sedili posteriori.

Una gamma Cross Turismo completa. La gamma comprende i modelli Taycan 4 Cross Turismo da 280 kW (380 CV), la Taycan 4S Cross Turismo da 360 kW (490 CV), la Taycan Turbo Cross Turismo da 460 kW (625 CV), per finire con la Taycan Turbo S Cross Turismo da 460 kW (625 CV).

Telaio e trazione fanno la differenza. Il telaio high-tech con trazione integrale e sospensioni pneumatiche adattive è di serie su tutti e quattro i modelli, mentre il pacchetto opzionale Off-Road Design aumenta l’altezza da terra fino a 30 mm. Misura non da poco e che consente Cross Turismo di avventurarsi senza difficoltà anche su percorsi fuoristrada impegnativi. La modalità di guida ‘Gravel Mode’ di serie è quella pensata appositamente per la guida su strade sterrate. Il pacchetto Off-Road Design prevede anche per la Cross Turismo l’aggiunta di speciali alette che rendono l’esterno più appariscente, oltre a proteggere la carrozzeria da eventuali colpi di sassi o altro.

Accessori sportivi: nuovo portapacchi posteriore e biciclette elettriche Porsche

Appositamente per la Taycan Cross Turismo, Porsche ha realizzato un portapacchi posteriore che può ospitare fino a tre biciclette e che può essere utilizzato per diversi tipi di biciclette (magari anche per le nuovissime firmate proprio Porsche).

Piace a Rolling Stone perché: ad un Porsche con la spina non ci pensi, ma poi non scenderesti più.