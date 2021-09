Triumph Speed Triple 1200 RR, dannatamente bella

La nuova Speed Triple 1200 RR è bella, dannatamente bella. Certo, è anche veloce, tecnologicamente avanzata e alla guida promette di essere esaltante, ma per il momento possiamo dire che è incontestabilmente bella. La nuova arrivata della casa britannica rappresenta la punta di diamante della gamma formata dagli iconici roadster Speed Triple. Le linee in generale sono filanti, ma anche eleganti come tradizione Triumph insegna. La posizione di guida è sportiva e punta al look più aggressivo cattura l’attenzione. La carena anteriore ha il proiettore circolare tipico della RR e la cura del particolare è essenziale, con l’intera sezione anteriore che è stata mantenuta il più pulita ed ordinata possibile per evitare ogni potenziale caduta di stile.

Due le tonalità disponibili per il lancio sul mercato, ovvero quella in Red Hopper / Storm Grey, pensata con l’occhio fisso alla sportività, oltre alla Crystal White / Storm Grey con eleganti dettagli dorati. Entrambe le livree prevedono spoiler motore e copertura sellino passeggero in tinta, facilmente intercambiabile. Oltre al bello, però c’è di più. Tanto di più, perché la Speed Triple RR è stata concepita per offrire prestazioni addirittura superiori a quelle della 1200 RS, mantenendo però l’agilità e il feeling su strada della Street Triple RS più piccola, quella da 765 cc. Il che si traduce, numeri alla mano per ‘manici’ da gas aperto, in potenza, coppia e linearità nella risposta a tutti i regimi, una potenza massima di 180 cavalli a 10,750 giri e la bellezza di 125Nm di coppia a 9000 giri.