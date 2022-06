Lexus, il design che strizza l’occhio al futuro ‘human centric’

E’ stata una Milano Design Week all’insegna dell’innovazione e del futuro, dell’auto ma non solo, quella di Lexus che in città è andata in scena con lo spazio creativo ‘Sparks of Tomorrow’. Obiettivo dichiarato per la presenza della casa automobilistica giapponese alla settimana milanese votata al design? quello di mostrare l’approccio del marchio al design, con la persona e la sostenibilità al centro. ‘Lexus: Sparks of Tomorrow’ ha avuto come protagonista un’installazione immersiva realizzata dal pluripremiato architetto e designer Germane Barnes in collaborazione con lo studio di illuminazione Aqua Creations.

Non solo installazioni però per Lexus alla MDW 2022. “Siamo entusiasti di tornare alla Milano Design Week con un’incredibile ventaglio di progetti capaci di mettere in risalto il design di nuova generazione del brand – ha commentato Brian Bolain, global head of marketing di Lexus – e il nostro impegno costante nel forgiare un percorso verso un futuro a zero emissioni di carbonio attraverso la tecnologia, l’artigianato e l’innovazione. È per noi un onore poter presentare il lavoro dei finalisti del Lexus Design Award 2022 e degli studenti del Royal College of Arts nel contesto dell’installazione ON/ di Germane Barnes, alla sua seconda esposizione”.

l’installazione ON/, ispirata al nuovo Lexus RZ, il primo modello Lexus 100% elettrico, è stata pensata per offrire una visione di un futuro elettrificato, a zero emissioni e incentrato completamente sulla human experience. Sviluppata in collaborazione con Lexus e Germane Barnes, l’installazione ON/ è illuminata dalla collezione di luci a sospensione colorate Code 130o di Aqua Creations, capaci di regalare allo spettatore un’esperienza rilassante e immersiva.

I visitatori, durante la settimana dedicata al design, hanno avuto anche l’opportunità di esplorare i lavori dei sei finalisti del Lexus Design Award 2022, talenti promettenti che hanno preso parte alla competizione, scelti da una giuria di esperti di design che hanno premiato le soluzioni più originali tra quei progetti capaci di contribuire concretamente alla creazione di un domani migliore, articolando i tre principi fondamentali del marchio Lexus, ovvero anticipare, innovare e coinvolgere. I finalisti hanno trascorso tre mesi a sviluppare le loro proposte originali e a creare prototipi sotto la guida di mentori altamente qualificati. A vincere il Lexus Design Award è stata alla fine Poh Yun Ru, premiata da una giuria che comprende i rinomati visionari creativi Paola Antonelli, Anupama Kundoo, Bruce Mau e Simon Humphries.

La presenza di Lexus a Milano è stata anche l’occasione per presentare il contributo di tre studenti, talenti nell’ambito del design e rappresentativi delle generazioni future, che hanno sviluppato nuovi concetti di trasporto di lusso in un programma creativo commissionato da Lexus, dal titolo ‘2040: The Soul of Future Premium’, per il Royal College of Art di Londra (RCA), Regno Unito.