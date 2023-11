La street art detta il ritmo a Barcellona e suona con Volvo EX30

E’ un viaggio attraverso l’arte e il design, quello che ci ha portato per le strade di Barcellona seguendo il percorso che ci ha indicato Volvo EX30, la nuova arrivata nel ‘roster artistico’ della casa automobilistica scandinava, che dopo le note d’autore del Premio Tenco in quel di Sanremo, ci ha accompagnato alla scoperta dei suoni e dei colori della città catalana. Dal design dell’architettura che si incontra tra le Ramblas, El Raval e il Bario Gotico, a quello utilizzato dal team di Volvo per scolpire il Suv (il più piccolo della squadra scandinava) completamente elettrico.

Insieme a Madrid ed Alicante, la città catalana è uno dei vertici del triangolo geografico che definisce la mappa della street art spagnola. Proprio a Barcellona, gli anni Novanta hanno visto una pionieristica fioritura e grandissima diffusione di murales e affini, che grazie al loro piglio internazionale hanno portato alla creazione di originali stili locali e alla diffusione nella scena nazionale ed europea.

Colori e suono, che vanno di pari passo, quelli della città catalana come quelli della nuova Volvo EX30 che si gioca l’asso pigliatutto con la nuova soundbar, la prima in assoluto nel suo genere, che si ispira al concetto di impianto audio domestico. La protagonista del suono a bordo di EX30 riunisce diverse casse in un unico pannello e diffonde un suono di qualità superiore in tutto l’abitacolo. Se si sceglie di abbinarla all’impianto audio di fascia alta Harman Kardon, poi, ascoltare la propria musica preferita o viaggiare in compagnia delle voci di un podcast avrà tutto un altro sapore e un suono di qualità eccezionale.

La soundbar è un ottimo esempio di design intelligente, in quanto riduce la quantità di cavi e di materiale necessario. All’inizio non la si nota nemmeno, poiché si trova sotto il parabrezza ed è perfettamente integrata nella struttura dell’abitacolo. Un suono ‘pulito’ all’interno dell’abitacolo e il suono di una Barcellona che pulsa ad ogni angolo, all’esterno. Note che si mischiano a colori e a linguaggi differenti, che siano quelli della musica di strada o quelli dei numerosi artisti di street art che a Barcellona sono arrivati nel corso degli anni, quella del collettivo me_lata con le sue lattine decorate nei punti più impensabili, oppure le opere di Mowcka, che sul colore nella street art ha trovato la sua rotta.

Opere artistiche su pareti, muri vecchi e nuovi come sulle saracinesche della vecchia Barcellona, che sembrano dettare un ritmo musicale delle intensità variabili. Sarà un caso, o forse no, che il nostro tour per le strade di Barcellona alla scoperta della street art, termina proprio davanti al Palau de la Música Catalana, proprio nel centro della città catalana e una delle sale da concerto più belle del mondo, dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO. Spunta così, all’improvviso, al termine di una stretta via costellata di arte di strada, maestoso e meraviglioso, il simbolo del suono, forse perfetto. Almeno fino al prossimo viaggio.