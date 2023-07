KONA Unlimited Box by Van Orton: la sfida creativa di Hyundai

Arte, creatività e carattere, per la seconda generazione di Hyundai Kona che si presenta all’insegna di tutti i sensi, sfiorati da un’installazione firmata Van Orton. L’iniziativa è quella firmata da Hyundai Italia, che ha Milano ha inaugurato KONA Unlimited Box, installazione multisensoriale progettata dal duo artistico torinese, con l’obiettivo di accompagnare i visitatori in un’esperienza inedita, coinvolgente e multisensoriale.

Ad ispirare i Van Orton, in questa occasione, ci ha pensato il carattere innovativo della seconda generazione di Hyundai KONA, musa della Unlimited Box che ripesterà aperta al pubblico in Piazza Gae Aulenti, futuristico quartiere milanese di Portanuova, fino al 16 luglio, per coinvolgere e incuriosire chiunque vorrà lasciarsi ispirare dal rinnovato modello della casa coreana. Ad accogliere gli ospiti all’interno della Unlimited Box, uno spazio tridimensionale e immersivo che racconta il brand attraverso luci, suoni e animazioni interattive, che prendono vita al passaggio dei visitatori.

Per tutto il prossimo fine settimana, sabato 15 e domenica 16 luglio, sarà anche possibile mettersi al volante di Nuova KONA Hybrid, nei test drive organizzati dai professionisti di Hyundai. Così come l’esperienza nella KONA Unlimited Box prende vita nel momento in cui le persone la vivono, allo stesso modo Nuova KONA è stata progettata come un SUV versatile, capace di adattarsi a stili di vita differenti.

Il progetto Unlimited Box racconta Nuova KONA attraverso la mente creativa dei Van Orton, il duo artistico torinese che ha dato vita al DNA di Hyundai attraverso un’esperienza immersiva alla scoperta della seconda generazione del SUV della casa. “La prima ispirazione – hanno fatto sapere i Van Orton – è stata senza dubbio il claim della nuova KONA: Live Unlimited. Questa sfida a superare i limiti convenzionali ci ha sin da subito spinti ad andare oltre gli approcci creativi già sperimentati in altri progetti. Abbiamo messo alla prova la nostra creatività, portando la nostra cifra stilistica verso nuovi territori e attraverso nuove dimensioni. L’estrema libertà di espressione è stata quindi l’anima che ci ha accompagnati lungo l’intero sviluppo del progetto, permettendoci di percorrere strade creative inesplorate, a partire dai valori della nuova KONA come il design coraggioso, la tecnologia avanzata e la sostenibilità”.

Con la sua seconda generazione e tra le sue linee dinamiche e distintive, Hyundai KONA cresce nelle dimensioni e nei contenuti, mantenendo il suo carattere. Nuove tecnologie e funzionalità garantiscono un’esperienza sempre sicura, connessa e confortevole. Completa è anche della gamma motori, che passa dalle varianti full-hybrid, mild-hybrid e benzina fino alla versione 100% elettrica (in arrivo dopo l’estate). Hyundai ha sviluppato Nuova KONA partendo proprio dalla versione elettrica, con un occhio di riguardo al design e a grandi doti di efficienza.

Tutte le informazioni sulla Unlimited Box, con gli orari e la possibilità di prenotare il test drive sono disponibili sulla pagina web dedicata all’iniziativa.