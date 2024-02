Il mio nome è N, IONIQ5 N. L’adrenalina elettrica secondo Hyundai

N come l’iniziale di Namyang, in Corea del Sud, ovvero la sede del centro globale di ricerca e sviluppo della casa automobilistica. La stessa lettera è poi quella che simboleggia anche la chicane lungo il percorso di una pista. Una pista con P maiuscola è invece quella del Nürburgring (e siamo già alla terza N della storia), dove tutti i modelli sportivi di Hyundai vengono testati e perfezionati, con l’obiettivo per niente nascosto e anzi gridato ai quattro venti di regalare quell’adrenalina che non solo fa battere il cuore ma ne aumenta il ritmo: in poche e chiare parole, il puro e semplice piacere, anche fisico, di guida.

Il 2023, per la casa coreana è stato anche quello del lancio dell’ultima evoluzione del concetto N, che ha aggiunto al suo pedigree la chiave dell’elettrificazione della mobilità e, perché no, delle emozioni. Hyundai IONIQ 5 N è il primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni del brand N ed è ora anche ordinabile in Italia. La corsaiola con la spina coreana apre la strada a una nuova era delle performance, fatta di veicoli 100% elettrici incentrati sul guidatore, entusiasmanti da guidare in strada come in pista, ma progettati per poter essere usati nella vita di tutti i giorni, al motto di ‘never just drive’. Dici poco.

Il Nürburgring Nordschleife ospita lo Hyundai Motor European Technical Center, dove vengono condotti test di durata accellerata. Già la creazione di questo centro nel mezzo di una delle piste più iconiche, che ogni anno porta a sfidarsi le tecnologie automobilistiche più avanzate del mondo nelle condizioni stradali più difficili, la dice lunga sulla dedizione di Hyundai allo sviluppo delle tecnologie più performanti.

“In Hyundai – raccontano i diretti interessati – abbiamo sempre applicato alla nostra gamma N le lezioni apprese durante le competizioni di Motorsport. Ogni modello è equipaggiato con tecnologie e caratteristiche tipiche delle auto da corsa. Per questo chiamiamo il WRC e il TCR la culla di N”. Più che una culla, un vero e proprio kindergarten dove la casa automobilista a allevato, cresciuto e svezzato un’intera famiglia che evolve nutrendosi di sportività messa su strada. Già nel 2012 Hyundai aveva annunciato il suo ritorno nel WRC, presentando la nuova Concept Car i20 WRC al Salone di Parigi, a settembre. Da allora, dopo un decennio di sviluppo e continuo miglioramento, nel 2021 in Europa è stata ampliata la gamma di veicoli sportivi da strada, includendo i30 N, i30 Fastback N, i20 N, KONA N e IONIQ 5 N, il primo modello della gamma completamente elettrico.

Rimanendo fedele ai tre pilastri N (Corner Rascal, Racetrack Capability e Everyday Sportscar), IONIQ 5 N porta a un nuovo livello le caratteristiche delle sportive di Hyundai grazie a numerose tecnologie sviluppate e perfezionate attraverso i progetti elettrificati che in casa Hyundai chiamano Rolling Lab (Ma no, noi di Rolling Stone non ne sapevano nulla, fino ad ora). Dotat di tecnologia a 800V, IONIQ 5 N è equipaggiata con una batteria da 84 kWh capace di garantire un’autonomia di 488 km. Le prestazioni promesse sono da sportiva pura: 650 CV e 740 Nm di coppia con la funzione N Grin Boost attivata. E chi non è per le emozioni forti, rimanga a bordo pista. Morale della storia: “Non limitarti a guidare, goditi ogni secondo. Rendi ogni momento al volante un’occasione di puro divertimento”. Pronti? Noi si.