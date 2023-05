Harley Davidson festeggia i 120 anni a Budapest

Manca poco meno di un mese a quando migliaia di appassionati di Harley- Davidson si riuniranno a Budapest, in Ungheria, per celebrare i 120 anni della Motor Company. L’European Harley-Davidson 120th Anniversary Festival si svolgerà dal 22 al 25 giugno e promette di essere una festa di proporzioni epiche. Questo storico festival riunirà gli appassionati di motociclismo e i fan di H-D di tutto il mondo per celebrare la storia del marchio, le moto iconiche prodotte negli ultimi 120 anni e per guardare al futuro della casa di Milwaukee.

Il festival, che si svolge nel Puskás Aréna Park, nel centro della città, prevede quattro giorni di musica internazionale, con 50 band che si esibiranno dal vivo su cinque palchi, con note per tutti i gusti. Sul palco principale dell’evento si esibiranno numerosi artisti di fama internazionale, dal rock dei Wolfmother sabato 24 giugno a quello di Glenn Hughes dei Deep Purple, domenica 25 giugno ma anche Airbourne e tanti altri. Venerdì 23 giugno sarà la giornata che celebrerà le voci femminili con le Larkin Poe, con le leader Rebecca e Megan Lovell di Nashville e numerosi altri nomi in scaletta.

Accanto a questi spettacoli musicali di grande richiamo ci sarà una vasta gamma di altri intrattenimenti e attività, tra Moto Culture con un’ampia gamma di esperienze di guida, spettacolari esibizioni di moto e splendide mostre sia al coperto sia all’aperto con moto del passato, del presente e anche del futuro. Non mancherà nemmeno l’intrattenimento dinamico con zone dedicate, tra cui Adrenaline e Family Parks, oltre numerose attività all’interno del parco campus del museo.

Convocati anche più di 200 espositori, tra cui i concessionari ufficiali Harley- Davidson e più di 80 stand di food&beverage che offriranno una vasta scelta di sapori internazionali. Uno dei momenti clou del festival sarà sicuramente la parata Harley Davidson, che vedrà lo spettacolo di migliaia di motociclette attraversare il cuore della città costeggiando i monumenti storici. I biglietti per questo evento sono ora in prevendita su hd120budapest.hu. I pacchetti disponibili includono opzioni per singolo giorno e per l’intero festival di quattro giorni, oltre all’opzione rally pack con l’esclusivo merchandising dell’evento.