Electrify My Soul Vol.II, Jeep Avenger e i ‘super poteri’ elettrici

La prima Jeep 100% elettrica è stata pensata per un’esperienza di guida libera, tra le prestazioni e il divertimento tradizionali di Jeep ma pensati in una nuova dimensione tutta nuova, elettrica, nel segno del silenzio e della sostenibilità. A dettare le regole della ‘missione’ di Avenger c’è anche l’ingrediente della semplicità, soprattutto nell’utilizzo di tutti i giorni, come per esempio nel caso dei tre minuti di ricarica sufficienti per garantirti 30 km di autonomia (con 100 kW di ricarica rapida DC) e nel modo in cui sono stati pensati gli interni, tra minimalismo e tecnologia.

Se poi è vero che al momento della scelta di una nuova auto non pensiamo solo a cosa ci piace ma anche a qualcosa che ci somigli, la nuova Jeep Avenger punta a distinguersi per la determinazione a volersi (e potersi) infilare sulle strade di ogni tipo, all’insegna del leggendario spirito di avventura Jeep. Il tutto, però, raccolto in dimensioni compatte e con una nuova prospettiva. Se l’asfalto e la pianura, alla lunga stancano, la presenza del Selec-Terrain e del sistema Hill Descent Control consentono di adattare lo stile di guida di Avenger ad altri tipi di strade e ad ogni condizione meteo, tra pioggia, neve, superfici scivolose e nuovi percorsi da esplorare, all’insegna della libertà.

Una super-eroina, Avenger, con un approccio al design tra lo stile Jeep e lo stile del futuro a tutto tondo. La firma inconfonbile del marchio è nella parte anteriore, quella dell’iconica griglia a sette feritoie, che da verticale è diventata più orizzontale per aumentare l’efficienza dell’Avenger. I paraurti sporgenti sono un altro elemento classico del design Jeep, all’insegna della sensazione di forza e robustezza. Le ‘scarpe’ della nuova Jeep sono invece gli imponenti cerchi diamantati da 18”, dal design forte e montati su pneumatici di 690 mm di diametro. Nella parte posteriore, l’Avenger è caratterizzata da luci ispirate alle classiche taniche di benzina con la X, tema ricorrente all’interno e all’esterno del veicolo.

Se già la versione 4×2 di Avenger promette di avere tutte le carte in regola per andare oltre le ‘solite’ strade, altre novità all’insegna del medesimo nome potrebbero arrivare in futuro. Fresco di presentazione è infatti anche il concept Jeep Avenger 4×4, ovvero la massima incarnazione delle capacità off-road declinate in chiave trazione integrale elettrificata. Tradotto: un concentrato di libertà senza limiti e pronto ad andare ovunque. Le strade di Avenger sono aperte e ci sarà di che divertirsi.