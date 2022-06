Cupra e VR46, l’incontro tra prestazioni, sfide e adrenalina

Performance, adrenalina e passione per le sfide hanno fatto scattare la ‘scintilla’ tra Cupra e i piloti della VR46 Academy. Solo qualche giorno fa, al Cupra Garage Milano, il marchio spagnolo ha consegnato le nuove vetture ufficiali del team, ovvero tre cura Formentor, direttamente ad Alessio Salucci, altrimenti detto ‘Uccio’ e ai piloti Celestino Vietti Ramus (Moto2) e Andrea Migno (Moto3). “Scegliere Cupra Formentor, massima espressione dello spirito indipendente e contemporaneo del nostro brand – ha spiegato Pierantonio Vianello, Direttore di Cupra in Italia – è stata una conseguenza naturale per loro, perché le potenzialità e numerose funzionalità di Formentor sapranno interpretare al meglio le esigenze di piloti e manager durante i loro spostamenti”.

“Siamo molto contenti di poter proseguire la nostra collaborazione con Cupra, marchio con cui condividiamo la passione per le sfide e i valori di professionalità e impegno con uno sguardo sempre rivolto al futuro” ha detto invece Uccio, Responsabile di VR46 Riders Academy, in occasione della consegna della sua nuova vettura: la più performante delle Cupra, la Formentor VZ5 da 390 CV, con propulsore 2.5 TSI cinque cilindri in grado di erogare una coppia massima di 480 Nm.