Con N Vision 74 il passato diventa futuro per Hyundai

Sognare il futuro, avvicinarlo alla realtà e portalo in scena in forma di concept che punta dritto all’immaginario del design su quattro ruote. Il futuro è quello Hyundai ha pensato di anticipare con il suo concept N Vision 74, che solo poco tempo fa ha fatto la sua prima apparizione in Italia al prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Presentata nel 2022, N Vision 74 è quello che in termini tecnici viene indicato come un rolling lab, ibrido a celle a combustibile a idrogeno, del brand N ad alte prestazioni di Hyundai. E se il futuro non dovrebbe mai tagliare i ponti con il passato, per pescarne il meglio, il design del concept è ispirato alla Pony Coupe Concept del 1974, disegnata dal leggendario designer italiano Giorgetto Giugiaro.

In particolare Hyundai utilizza i rolling lab per testare le sue tecnologie più avanzate che in futuro verranno applicate ai modelli di produzione, tenendo la bussola ben orientata verso l’obiettivo di diventare leader di un futuro a emissioni zero. N Vision 74 combina il design tradizionale di Hyundai, la tecnologia all’avanguardia e le alte prestazioni emozionali del brand N per dare forma alla visione a lungo termine di un futuro sostenibile ad alte prestazioni che vada oltre l’elettrificazione.

A dettare le regole per N Vision 74, un’architettura ibrida a celle a combustibile a idrogeno unica nel suo genere, che combina i punti di forza del motore a batteria e del sistema a celle a combustibile a idrogeno. Sviluppata privilegiando le alte prestazioni, è in grado di erogare una potenza stabile senza il calo di potenza mostrato dai veicoli elettrici in condizioni di basso stato di carica. Grazie a un tempo di ricarica di cinque minuti, questa esclusiva architettura ibrida a celle a combustibile a idrogeno mostra tutto il potenziale ad alte prestazioni di N Vision 74 come rolling lab pienamente funzionante.

N Vision 74 è dotata di doppi motori indipendenti, a destra e a sinistra sulle ruote posteriori, con una potenza di 680 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi. Eletta Instant Icon ai TopGear.com Awards del 2022 e premiata proprio in questi giorni per i Red Dot Award 2023, nella categoria Mobility & Transportation della sezione Red Dot Award: Design Concept, N Vision 74 è il punto di incontro tra lo stato dell’arte della tecnologia e il design tradizionale, dove il carattere di Pony Coupe Concept incontra un design orientato al futuro secondo Hyundai. Il suo stile esterno re-immagina la superficie pura, il profilo dinamicamente proporzionato e il montante B della Pony Coupe Concept, mentre l’abitacolo incentrato sul guidatore fonde elementi del passato e di design moderno, come il quadro digitale abbinato a pulsanti analogici.