Una 500 all’Eurovision Song Contest

L’Eurovision Song Contest, evento musicale più seguito al mondo, quest’anno accende i riflettori a Torino dal 10 al 14 maggio. Crocevia di culture e cultura, simbolo dell’auto italiana che proprio da qui e dalle line di produzione di Fiat ha raggiunto tutto il mondo, Torino vedrà protagonista dell’evento anche il marchio automobilistico cittadino per antonomasia, Partner Nazionale e Auto Ufficiale della manifestazione che ritorna in Italia, dopo 31 anni, all’insegna del tema ‘The Sound of Beauty’.

Un ‘festivalone’ internazionale a quattro ruote, rappresentato per l’occasione una Fiat 500, ambasciatrice mondiale della ‘dolce vita’ intesa come bellezza, ecologia e anche musica. In particolare, sul palcoscenico, ‘salirà’ la Nuova 500, il modello elettrico più venduto in assoluto in Italia e city car elettrica più venduta in Europa, nella versione ‘La Prima by Bocelli’. Il modello è anche la prima city car al mondo dotata della tecnologia ‘Virtual Venues’ di JBL per un’esperienza audio senza paragoni e ‘firmata’ da una delle voci italiane più conosciute sul globo terrestre.

Fino al 14 maggio la Nuova 500 La Prima by Bocelli sarà esposta all’interno del foyer del PalaOlimpico, così come in questi giorni la si incontra anche all’Eurovision Village al Parco del Valentino. Qui, gli spettatori potranno allenare l’udito alla musica in arrivo, provando l’impianto audio della piccola quattroruote, ovvero il JBL Premium Audio mastered by Bocelli. L’impianto può contare su 320 W di potenza totale ed è stato reso a misura di Nuova 500 attraverso l’esperienza di Andrea Bocelli.

Il Maestro ha anche scelto la colonna sonora della comunicazione della ‘sua’ Nuova 500, che sarà rappresenta in note dal nuovo singolo Tempo di Matteo Bocelli, figlio del Maestro Andrea. «Matteo Bocelli rappresenta una nuova generazione di talenti musicali italiani – ha detto Olivier Francois, CEO FIAT e CMO Stellantis – e la sua nuova canzone è esattamente come la nostra Nuova 500: allegra, elegante, senza tempo e radicata nella cultura italiana». Il singolo di Matteo Bocelli, rilasciato in inglese e spagnolo e con una strofa in italiano, sarà anche incluso nel suo album di debutto, in arrivo nel 2023.