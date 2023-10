Ha il ritmo di un blues il nuovo viaggio di KGM Torres

Comincia da Torres il nuovo viaggio di KGMobility (ex SsangYong) che punta al rilancio tra design e tecnologia. La colonna sonora per un viaggio sulla nuova arrivata della casa coreana potrebbe essere essere quella di un rock blues di nuova generazione, tra chitarre allo stato dell’arte e una solida sezione ritmica a sostenerne il ritmo, per rimarcare la storia del marchio, oggi sotto altro nome, attraverso le sue generazioni di auto. Il SUV dal design moderno, robusto ed elegante, è anche quello che segna ufficialmente il rilancio del brand asiatico, arrivando fino alle strade italiane.

Parole d’ordine per il nuovo arrivato in casa KGM, distribuito in Italia da Koelliker, sono forza e robustezza, tra linee tese e decise, oltre ad un frontale verticale con la calandra incorniciata dai gruppi ottici sottili che non lascia dubbi sul carattere di Torres, pronto a schierarsi alla partenza del suo nuovo viaggio nelle vesti di padrone della strada. Non è fatto di solo asfalto, però, il terreno a cui punta Torres. A ricordarcelo, ancora prima di salire a bordo, ci pensano le nervature con le quali i due profili del cofano rimandano al mondo dell’off-road e dell’avvenura in genere.

La componente dell’originalità di Torres è invece quella che torna nelle barre sul tetto che ne completano la forma, ma anche nei cerchi in lega che non lasciano a desiderare in fatto di dimensioni importanti con i loro 17”, 18” o 20”, a seconda degli allestimenti. Il tutto, a ribadire la ferrea volontà di Torres nel tenerci ben saldi al terreno in ogni situazione, non facendoci perdere il ritmo (e la motricità). “Our lives are changing lanes, you ran me off the road. The wait is over, I’m now taking over”. Cantano gli Strokes di Reptilia.

Per isolarsi da fango, polvere o asfalto, nell’abitacolo del nuovo Torres è stato fatto un deciso passo avanti riguardo la quantità e la dimensione degli schermi digitali, che sono di serie su tutti gli allestimenti. La plancia punta sul design che amplia la sensazione di larghezza dell’abitacolo, tra inserti silver ed effetti tridimensionali. Il volante è multifunzionale, orizzontale sia nella parte bassa che nella parte alta della corona e introduce contenuti da SUV di categoria superiore, anche dei fratelli maggiori come Rexton.

Il cuore pulsante del nuovo SUV Torres, disponibile sia con trazione anteriore che con trazione AWD on demand che si inserisce automaticamente quando necessario, batte invece al ritmo del motore benzina a 4 cilindri, turbo e iniezione diretta da 1.5 litri e che sviluppa 164 CV.