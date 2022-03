Electric Revolution Songs: The W Track, Ford in pista per l’8 marzo

Il progetto sviluppato da Ford Italia con l’Autodromo Nazionale di Monza e Assetto Corsa, il videogame di simulazione pista, è stato pensato per la gender quality nel settore del sim-racing. Proprio in occasione della Festa della Donna è stata creata un’edizione speciale del leggendario circuito brianzolo, dove il posto del rettilineo viene preso da una serie di curve e controcurve, a rappresentare l’impegnativo percorso, ancora oggi, delle donne in questo campo.

Dalle corse reali a quelle virtuali, l’obiettivo di Ford è quello di creare il team più inclusivo nel mondo degli eSports. Il primo passo è quello che ha a che vedere con Fordzilla, ovvero il team organizzato da Ford per competere anche nelle gare virtuali e che oggi ha come portavoce Sara Stefanizzi, aka Kurolily.

“In generale – ha raccontato Kurolily – l’ambiente del gaming porta con sé, ancora oggi, discriminazione di genere e soprattutto in Italia. In generale sono ancora sono discriminati i gamers tutti, figuriamoci se poi i gamers sono donne. Le cose però stanno cambiando, ci sono sempre più ragazze che si appassionano al gaming e speriamo nelle nuove generazioni”.

L’iniziativa ‘rosa’ di Ford non si esaurisce però con il progetto The W Track ma prosegue con altri due appuntamenti. Nei prossimi mesi prenderà infatti il via un altro progetto, Ford W Univesity, con giornate di corsi di guida sportiva su pista, reale e virtuale, riservate alle donne.