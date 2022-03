Electric Revolution Songs: Ford Puma, ‘The Hybrid Theory’

Dal palco al garage e dal garage al Rally di Montecarlo è un attimo. A dettare la strada, la filosofia ‘human centric’ con cui Ford ha ‘ibridizzato’ tutto attorno a Puma. Quelle di Monte Carlo, invece, sono le strade dove Puma è arrivata per il suo debutto nel WRC elettrificato. La ricetta di Puma è quella fatta di design accentuato e riconoscibile, fascino su quattro ruote e soluzioni pratiche. Una ‘Hybrid Theory’ messa però in pratica dalla casa dell’Ovale Blu con tutta una serie di interpretazioni che partono dal garage e arrivano fino all’asfalto del Rally di Monte Carlo, ma rigorosamente in versione ‘ibrida’: un occhio alla sostenibilità e l’altro al divertimento.

Sotto al cofano della Puma batte un ‘cuore’ EcoBoost Hybrid, con potenze che vanno dai 125 e 155CV, volendo anche con il cambio automatico a 7 rapporti, tra guida più reattiva ed efficienza nei consumi. La combo perfetta secondo Ford è nell’accoppiata tra il pluripremiato propulsore a benzina EcoBoost 1.0, 3 cilindri, e il motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V, che assiste il motore termico nelle fasi attive di avviamento e accelerazione.

