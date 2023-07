Adventurous Spirit, tutto il DNA di Ford per l’avventura

Penso alla storia di Ford e tra le prime immagini che mi vengono in mente sono un Bronco alle prese con le rocce del deserto nel Nevada (magari con un Terminator 2 alla guida, nel tentativo di salvare dai cattivi un giovane John Connor), oppure una Mustang che sfreccia sulla Route 66 al modo di Steve McQueen in ‘Bullit’, oppure ancora un pick-up, che tra le praterie e le montagne del Montana trasporta ogni sorta di genere di conforto per raggiungere un campo base di cowboys.

Insomma, lo spirito d’avventura che ha l’America nel suo DNA. E’ l’Adventurous Spirit della casa dell’Ovale Blu che viaggia dagli States fino all’Europa e che per noi di RS potrebbe suonare con queste note:

Non è un caso che Ford, per raccontare il suo nuovo arrivato Explorer, crossover dallo spirito avventuroso e 100% elettrico, abbia deciso di realizzare un video che affianca il nuovo arrivato della famiglia alle imprese più incredibili di Indiana Jones, in particolare a quelle dell’ultimo capitolo della saga prodotto da Disney e Lucasfilm, “Indiana Jones e il Quadrante del Destino”.

“Nel nostro DNA abbiamo tutto ciò che ci identifica nell’essere ‘americani’ ha raccontato Luca Caracciolo, Direttore Divisione Passenger Vehicles Ford Italia – quindi, ribelli, sempre in evoluzione, non disposti a scendere a compromessi. Questo significa essere guidati dall’Adventurous Spirit, una filosofia che, come una vera stella polare, ispirerà tutto il nostro lavoro, guidando la trasformazione di Ford in Europa, per creare un legame emotivo con i nostri consumatori. Non stiamo inventando qualcosa di nuov, ma valorizzando quegli elementi che l’Ovale Blu incarna da sempre e che hanno contribuito a definire Ford per 120 anni”.

L’avventura al modo di Ford è qualcosa di imprescindibile, una costante su ogni tipo di terreno percorribile e con una serie di imprese che hanno segnato la storia delle quattro ruote dallo spirito ribelle. Un centinaio di anni fa, per esempio, un’audace pilota donna superò i confini dell’immaginabile con la sua circumnavigazione del globo: Tra il 1922 e il 1927, l’esploratrice, autrice, regista e aviatrice canadese Aloha Wanderwell attraversò 43 Paesi e divenne la prima donna a compiere un giro completo del mondo in automobile. All’epoca, la Ford Motor Company sostenne il viaggio da record, che Aloha Wanderwell compì a bordo di una Ford Model T.

Una storia di spiriti liberi, sogni e anime coraggiose che continua anche nei giorni nostri e che noi immaginiamo con questa colonna sonora a dettarne le tappe, fino al prossimo racconto…