Adventurous Spirit, nel beat dell’hip-hop insieme a Ford

L’avventura di un genere musicale che nasce di fatto da una festa poco più che casalinga, per poi diventare un fenomeno dirompente a livello planetario. E’ l’avventura dell’hip hop, il cui primo seme viene piantato nell’estate del 1973 nel Bronx a New York e del quale ricorre quest’anno il cinquantesimo compleanno. Uno spirito d’avventura e scoperta che i beat dell’hip hop condividono con un marchio come Ford, che a modo suo ha deciso di celebrare il genere musicale da quella festa al 1520 di Sedgwick Avenue ha poi conquistato il pianeta.

Non la città e il piano terra di un palazzo affittato da Clive Campbell (da li a poco conosciuto da tutti come Dj Kool Herc) negli anni Settanta, ma le colline del Monferrato, sono quelle che, sotto al cielo di fine agosto, hanno ospitato il Jazz:Re:Found, il Festival che nelle piazze e nei giardini di Cella Monte ha visto arrivare anche Ford con due dei suoi rappresentanti più ‘adventurous’, l’inarrestabile pick-up Ranger Raptor e il nuovo Bronco, erede di una dinastia di fuoristrada che da mezzo di locomozione per ogni terreno, nei decenni si è fatto icona. Missione dichiarata: celebrare l’hip hop con tutte le sue facce.

Beat, beat e ancora beat all’insegna della scoperta e dell’avventura. Per la quindicesima edizione di Jazz:Re:Found, il boutique festival che ogni anno ospita a Cella Monte appassionati di musica e natura, con un occhio di riguardo alle contaminazioni sonore, Ranger Raptor e il fuoristrada Bronco, hanno rappresentato l’Adventurous Spirit del DNA Ford, con le sue radici orgogliosamente americane, tanto quelle dell’hip hop, l’animo indomito e ribelle e l’attitudine alle nuove sfide e ai territori inesplorati.

“E’ il quarto anno che siamo presenti a Jazz:Re:Found, un Festival a cui siamo molto legati – ha raccontato Monica Mecacci, che di Ford Italia è Responsabile Ufficio Stampa – proprio per la comune volontà di sperimentare ed esplorare nuove realtà. E’ proprio grazie a questa vocazione che Ford riesce a innovare brand iconici come Raptor e Bronco, veicoli che incarnano perfettamente l’Adventurous Spirit del DNA Ford, rendendoli sempre più tecnologici, all’avanguardia e inarrestabili”.

Per tutto il weekend, il cassone del pick-up più estremo della gamma Ford si è trasformato in uno stage fuori dagli schemi, ispirato alle suggestioni dell’American Heritage, per ospitare la serie ‘50th Bday Hip Hop’. Per ogni giorno del festival, una selezione tematica curata dal producer e beatmaker Mr. Phil ha celebrato con il Raptor il cinquantesimo anniversario dalla nascita dell’Hip Hop, anche con la partecipazione di in una serie di playlist firmate Bassi Maestro, Luca Barcellona, Diego Montinaro, Tormento e Damir Ivic.

Il leggendario Ford Bronco, ispirato alle linee della versione originale del ’66, è stato invece protagonista al festival grazie ai suoi ‘Easter Egg’, ovvero i dettagli unici e nascosti in tutto il veicolo, a cominciare da porte e tetto rimovibili che lo hanno trasformato in un ‘Instagram Point’ dove scattare foto ricordo con vista mozzafiato sul Monferrato. Il fuoristrada Ford, durante il fine settimana di musica, è stato posizionato nel cortile dell’Ecomuseo, il palco di Jazz:Re:Found dedicato ai live più all’avanguardia e ai nuovi talenti della scena internazionale.