Abarth 695 Esseesse, Collectors Edition è puro DNA racing

La tiratura è limitata in soli 1390 (695 + 695) esemplari, suddivisi in 695 unità in colore Scorpion Black e altrettante 695 in Grigio Campovolo, l’Abarth 695 Esseesse è la nuova edizione da collezione dedicata a chi punta alle performance ai massimi livelli e al DNA racing. Ad ispirare il team di ingegneri e designer della Esseesse Collectors Edition, il modello originale del 1964, quel ‘cinquino’ elaborato 695 Esseesse prodotto in mille unità, con una cilindrata aumentata a 690 cm³ e 38 CV che raggiungeva addirittura i 140 km/h, velocità impensabile per l’epoca. Nel disegnare la nuova Abarth 695 Esseesse, l’obiettivo primario era migliorare prestazioni in termini di accelerazione e handling. La ricerca si è quindi spinta verso la riduzione dei pesi, il differente bilanciamento e la cura ‘maniacale’ all’aerodinamica.

Il nuovo cofano in alluminio con doppia gobba che riduce il peso del 25% e la musica del motore Abarth è rifinito dallo scarico Akrapovic dal suono inconfondibile. Altri interventi qua e la hanno ridotto il peso della macchina di 10 kg rispetto alla già pepata Abarth 595 Competizione. Sulla Esseesse a farla da padrone è lo spoiler posteriore ad assetto variabile, regolabile da 0 a 60 gradi e che permette per aumentare o diminuire il carico aerodinamico, a tutto vantaggio delle prestazioni

Il cuore pulsante della nuova 695 Esseesse è il motore 1.4 T-jet da 180 CV, una velocità massima di 225 km/h (con alettone regolato a 0°) e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi. I 400 metri, la Esseesse li brucia, con partenza da fermo, in 15,1 secondi. Lo Scorpione punge ancora, da sessan’tanni. Lunga vita allo Scorpione.

A Rolling Stone piace perché è piccola e cattiva. Abarth è una garanzia