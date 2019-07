Millie Bobby Brown e Sadie Sink sulla cover di Rolling Stone del 5 Luglio 2019

Black Zeus

Un viaggio in Grecia per incontrare Giannis Antetokounmpo, appena nominato MVP dell'NBA. Che a 10 anni faceva il venditore ambulante per le strade di Atene e ora è il giocatore di basket più forte del pianeta. Senza dimenticare le sue radici, come ci racconta in un'intervista esclusiva