Il nuovo speciale cartaceo è dedicato a Genova In copertina il più grande di tutti, Gino Paoli. Dentro, la città che cambia tra speranze e mugugni, i rapper di Genovarabe, le parole di Ivano Fossati contro il passatismo, un dialogo fra Cristiano De André e Bresh e molto altro

Il nuovo speciale cartaceo di Rolling Stone Italia (in edicola a partire da oggi) è dedicato a Genova, che cambia volendo restare la stessa. Per raccontare la città che è stata, che è e che sarà siamo partiti dal più grande di tutti, Gino Paoli, un uomo irripetibile che vive l’esistenza come un’indagine senza fine.

Osservarne da vicino l’assoluta libertà da tutto, tutti e anche da sé stesso è stato un privilegio e ha fornito il perfetto abbrivio a un viaggio nell’identità sfaccettata della città, uno slalom tra passato, presente e futuro punteggiato dalle foto d’autore di Alex Majoli che danno un volto e un corpo alla storia della città e a chi la vive, dal G8 a oggi.

Mentre ci si chiede che cosa diventerà la città connessa ancora più velocemente a Milano e all’Europa, se avrà la meglio la spinta alla conservazione o quella all’innovazione, siamo partiti in un viaggio nell’identità di Genova, una ricognizione delle sue musiche, con un’intervista “contro il passatismo” a Ivano Fossati, un incontro con Sayf e il collettivo Genovarabe, rappresentanti più in vista della nuova ondata di rapper, un confronto intergenerazionale tra Cristiano De André e Bresh. E poi, lo stato della cultura, una “food map”, l’avventura della Fossa dei Grifoni e altro ancora.

La rivista è acquistabile anche online a questo link.