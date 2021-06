Regolamento concorso “Il posto più strano” in collaborazione con Eolie Music Fest

Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 c.1 Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014)

“IL POSTO PIÙ STRANO in collaborazione con Eolie Music Fest”

PROMOSSO DALLA SOCIETÀ

Web Magazine Makers Srl, con sede legale in Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08620160963 (l’“Organizzatore”).

DURATA

Si può partecipare tutti i giorni dal 22/06/2021 al 28/06/2021

La selezione dei contributi avverrà entro il 28/06/2021

DESTINATARI:

La presente iniziativa è riservata ai cittadini residenti o domiciliati in Italia o a San Marino e che abbiano un profilo Instagram attivo e pubblico.

PUBBLICITA’

L’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso la creazione di contenuti editoriali (articoli) pubblicati su Rolling Stone e la condivisione di contenuti nativi sul profilo Instagram di Rolling Stone.

Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi ai presenti termini e condizioni.

I termini e condizioni sono a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, al seguente indirizzo www.rollingstone.it/istituzionale/regolamento-eoliemusicfest/

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA:

Selezionare dei contributi artistici che saranno ricondivisi sulle piattaforme social della testata (Instagram) e regalare all’autore del miglior contenuto 2 biglietti per la serata di chiusura di Eolie Music Fest (concerto del 30/06/2021).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente iniziativa gli utenti dovranno, nel periodo di validità della stessa, pubblicare una IG story girata in verticale con il proprio profilo pubblico Instagram, in cui raccontanto in 15 secondi il posto più strano in cui hanno assistito a un concerto.

Gli utenti dovranno inoltre taggare @rollingstoneitalia e @eoliemusicfest.

La IG story non dovrà contenere loghi, contenuti animati quali gif, adesivi e simili, non appartenenti a Rolling Stone.

Non saranno ricondivise tra le stories della pagina Instagram Rolling Stone le IG story che contengono musiche.

L’accettazione del presente Regolamento verrà quindi desunta per “fatti concludenti” qualora l’utente contemporaneamente:

Inserisca il tag di @rollingstoneitalia per segnalare il caricamento della IG story

per segnalare il caricamento della IG story Inserisca il tag di @eoliemusicfest per segnalare il caricamento della IG story

Si precisa in ogni caso, ai fini della partecipazione, che:

la partecipazione potrà avvenire esclusivamente all’interno del periodo dal 22/06/2021 al 28/06/2021;

la partecipazione sarà considerata valida solo se l’utente avrà la privacy del proprio profilo Instagram impostata come pubblica.

I contributi pervenuti saranno valutati e selezionati dall’Organizzatore al fine di verificare che siano in linea con l’iniziativa. L’Organizzatore si riserva pertanto di non selezionare contributi che non rispettino i requisiti richiesti, come di seguito meglio specificato.

Entro il 28/06/2021 si procederà, ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore, alla selezione dei migliori contributi pervenuti tra tutti quelli con esito positivo.

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

qualità dell’immagine

originalità del contenuto.

Gli utenti autori dei contributi selezionati saranno contattati dall’account Instagram di @rollingstoneitalia tramite messaggio privato e sarà loro richiesto un indirizzo e-mail valido per le successive comunicazioni.

L’utente riceverà quindi tramite mail, insieme al link per prendere visione dell’informativa, il modulo di liberatoria da compilare, firmare e restituire all’Organizzatore, sempre tramite mail, unitamente alla scansione leggibile del proprio documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui il contributo ritragga terze persone, il partecipante dovrà fornire il modulo di liberatoria compilato e firmato da ciascuna delle persone presenti in video (salvo che una post-produzione ne renda irriconoscibili, ad esempio, sfocandoli, i volti) unitamente alla scansione dei relativi documenti di identità.

Nel caso in cui il contributo ritragga anche terze persone minorenni, il partecipante dovrà ottenere la sottoscrizione del modulo anche dei genitori esercenti in via disgiunta la responsabilità genitoriale dei soggetti minori e i documenti di identità dei genitori stessi.

Gli autori dei contributi selezionati, dopo aver mandato la liberatoria compilata, verranno specificatamente informati via mail che il loro contenuto è stato scelto per essere usato dall’Organizzatore, o che la documentazione da loro prodotta è erronea e/o incompleta, invitantoli a correggerla.

N.B.

Per contributo “selezionato” si intende un contenuto che può essere utilizzabile dall’Organizzatore, ma che non è detto verrà effettivamente utilizzato sia perché dovrà essere ricevuta e validata la liberatoria, sia perché dovrà risultare idoneo dal punto di vista creativo rispetto agli altri contributi selezionati.

Un contributo “scelto” invece è un contenuto che a tutti gli effetti, liberatoria compresa, verrà utilizzato.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CESSIONE DEI DIRITTI SUI CONTRIBUTI POSTATI

Tutti i contributi che non rispondono ai requisiti richiesti dal regolamento, risultati contrari al buon costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro diritto di terzi o che fossero ritenuti “dubbi” a insindacabile giudizio dell’Organizzatore non verranno accettati.

Ogni utente, partecipando alla presente iniziativa, si assume pertanto la totale responsabilità del contributo presentato e dichiara di aver preso attenta visione delle presenti modalità e degli specifici requisiti e responsabilità in merito ai contributi presentati

Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, contributi che:

– siano palesemente in contrasto con norme di legge;

– siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui;

– abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;

– richiedano o sottintendano dei compensi;

– costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale non appartenenti a Rolling Stone o a scopo di lucro o materiali inerenti ad un tema diverso da quello proposto;

– contengono loghi, contenuti animati quali gif, adesivi non appartenenti a Rolling Stone;

– contengano musiche di cui non si dispongono i diritti.

L’utente dichiara inoltre di essere interamente titolare dei diritti d’autore (copyright) e garantisce, inoltre, che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia, come, ad esempio, trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.

È altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.

L’Organizzatore potrà utilizzare i contributi candidati online (sui siti Internet, sui canali social, nelle newsletter di sua proprietà) e ovunque lo ritenga opportuno, in conformità al modulo di liberatoria rilasciato.

Tutti gli utenti partecipanti cedono, a titolo gratuito, all’Organizzatore i diritti di sfruttamento, nessuno escluso, relativi ai contributi inviati, in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti della cessione di diritti prevista dal presente regolamento.

I diritti sono concessi dagli utenti a fronte della pubblicazione dei contributi senza che null’altro sia dovuto dall’Organizzatore.

RICONOSCIMENTI AGLI UTENTI SELEZIONATI

Gli autori dei contributi selezionati potranno vedere la loro IG story rilanciata sulle piattaforme social della testata (Instagram) e ricevere 2 biglietti per partecipare al concerto di chiusura di Eolie Music Fest del 30/06/2021.

PRECISAZIONI

L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare all’iniziativa.

La partecipazione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente termini e condizioni di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

Il nome e/o nickname di ogni utente selezionato e/o scelto potranno essere utilizzati a fini della campagna dell’Organizzatore.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita. Non è richiesto nessun acquisto di prodotto / servizio dell’Organizzatore.

La partecipazione prevede che il partecipante realizzi un contributo artistico e che lo ceda all’ Organizzatore con le modalità sopradescritte.

Il contributo artistico del partecipante viene ceduto all’Organizzatore che lo utilizzerà per fini promozionali.

I contributi sono scelti da una Giuria di qualità.

FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Milano

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Fare riferimento a: https://www.rollingstone.it/istituzionale/informativa-sulla-privacy/

Milano, 21 Giugno 2021