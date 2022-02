Regolamento concorso “#BattleOfTheRiffs”

Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 c.1 Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014)

PROMOSSO DALLA SOCIETÀ

Web Magazine Makers Srl, con sede legale in Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08620160963 (l’“Organizzatore”).

DURATA

Si può partecipare tutti i giorni dal 7/02/2022 al 21/02/2022 La selezione dei contributi avverrà entro il 28/02/2021

DESTINATARI:

La presente iniziativa è riservata ai cittadini residenti o domiciliati in Italia o a San Marino e che abbiano un profilo Instagram attivo e pubblico.

PUBBLICITA’

L’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso la creazione di contenuti editoriali (articoli) pubblicati su Rolling Stone e la condivisione di contenuti nativi sul profilo Instagram di Rolling Stone.

L’iniziativa sarà inoltre pubblicizzata attraverso la creazione di contenuti sponsorizzati su Instagram dal profilo di Rolling Stone e mediante coinvolgimento di content creator per la condivisione di contenuti dedicati sulla propria piattaforma.

Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi ai presenti termini e condizioni.

I termini e condizioni sono a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, al seguente indirizzo

www.rollingstone.it/istituzionale/regolamento-concorso-battleoftheriffs/

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA:

Selezionare dei contributi artistici che saranno montati insieme e utilizzati dall’Organizzatore per un video manifesto di Rolling Stone che verrà pubblicato sul sito www.rollingstone.it e su tutte le piattaforme social della testata (Instagram, Facebook, Youtube).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente iniziativa gli utenti dovranno, nel periodo di validità della stessa, pubblicare una IG story di 15 secondi girata in verticale con il proprio profilo pubblico Instagram, in cui suonano e reinterpretano uno dei 10 memorabili e più famosi giri di chitarra della storia del rock tra quelli proposti e di seguito elencati.

Ac/Dc – Back in Black – 1980

Black Sabbath – Paranoid – 1970

Chuck Berry – Johnny B Goode – 1959

Deep Purple – Smoke on the Water – 1972

Foo Fighters – Learn to Fly – 1999

Guns n’ Roses – Sweet Child o’ Mine – 1987

Jimi Hendrix – Foxy Lady – 1967

Led Zeppelin – Whole Lotta Love – 1969

Rolling Stones – I Can’t Get No Satisfaction – 1965

The White Stripes – Seven Nation Army – 2003

Gli utenti dovranno inoltre inserire l’hashtag #BattleOfTheRiffs e taggare @RollingStoneItalia, @VisualNoteGuitar oltre ad un amico chitarrista da sfidare.

La IG story non dovrà contenere loghi, contenuti animati quali gif, adesivi e simili, non appartenenti a Rolling Stone.

Non saranno ricondivise tra le stories della pagina Instagram Rolling Stone le IG story che contengono musiche.

L’accettazione del presente Regolamento verrà quindi desunta per “fatti concludenti” qualora l’utente contemporaneamente:

(a) Inserisca il tag di @RollingStoneItalia per segnalare il caricamento della IG story

(b) Inserisca l’hashtag #BattleOfTheRiffs per confermare la propria adesione alla specifica

iniziativa in conformità al presente Regolamento.

Si precisa in ogni caso, ai fini della partecipazione, che:

la partecipazione potrà avvenire esclusivamente all’interno del periodo dal 7/02/2022 al 21/02/2022;

la partecipazione sarà considerata valida solo se l’utente avrà la privacy del proprio profilo Instagram impostata come pubblica.

Entro il 28/02/2021 si procederà, ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore, alla selezione dei 10 migliori contributi pervenuti tra tutti quelli con esito positivo.

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

qualità della performance

creatività del contenuto.

Gli utenti autori dei contributi selezionati saranno contattati dall’account Instagram di @RollingStoneItalia tramite messaggio privato e sarà loro richiesto un indirizzo e-mail valido per le successive comunicazioni.

L’utente riceverà quindi tramite mail, insieme al link per prendere visione dell’informativa, il modulo di liberatoria da compilare, firmare e restituire all’Organizzatore, sempre tramite mail, unitamente alla scansione leggibile del proprio documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui il contributo ritragga terze persone, il partecipante dovrà fornire il modulo di liberatoria compilato e firmato da ciascuna delle persone presenti in video (salvo che una post- produzione ne renda irriconoscibili, ad esempio, sfocandoli, i volti) unitamente alla scansione dei relativi documenti di identità.

Nel caso in cui il contributo ritragga anche terze persone minorenni, il partecipante dovrà ottenere la sottoscrizione del modulo anche dei genitori esercenti in via disgiunta la responsabilità genitoriale dei soggetti minori e i documenti di identità dei genitori stessi.

I contributi pervenuti saranno valutati e selezionati dall’Organizzatore al fine di verificare che siano in linea con l’iniziativa. L’Organizzatore si riserva pertanto di non selezionare contributi che non rispettino i requisiti richiesti, come di seguito meglio specificati. Gli autori dei contributi selezionati, dopo aver mandato la liberatoria compilata, verranno specificatamente informati via mail che il loro contenuto è stato scelto per essere usato dall’Organizzatore, o al contrario che la documentazione da loro prodotta è erronea e/o incompleta, invitantoli a correggerla.

N.B.

Per contributo “selezionato” si intende un contenuto che può essere utilizzabile dall’Organizzatore, ma che non è detto verrà effettivamente utilizzato sia perché dovrà essere ricevuta e validata la liberatoria, sia perché dovrà risultare idoneo dal punto di vista creativo rispetto agli altri contributi selezionati.

Un contributo “scelto” invece è un contenuto che a tutti gli effetti, liberatoria compresa, verrà utilizzato.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CESSIONE DEI DIRITTI SUI CONTRIBUTI POSTATI

Tutti i contributi che non rispondono ai requisiti richiesti dal regolamento, risultati contrari al buon costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro diritto di terzi o che fossero ritenuti “dubbi” a insindacabile giudizio dell’Organizzatore non verranno accettati.

Ogni utente, partecipando alla presente iniziativa, si assume pertanto la totale responsabilità del contributo presentato e dichiara di aver preso attenta visione delle presenti modalità e degli specifici requisiti e responsabilità in merito ai contributi presentati

Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, contributi che:

siano palesemente in contrasto con norme di legge;

siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;

richiedano o sottintendano dei compensi;

costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale non appartenenti a Rolling Stone o a scopo di lucro o materiali inerenti ad un tema diverso da quello proposto;

contengono loghi, contenuti animati quali gif, adesivi non appartenenti a Rolling Stone;

contengano musiche di cui non si dispongono i diritti

L’utente dichiara inoltre di essere interamente titolare dei diritti d’autore (copyright) e garantisce, inoltre, che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia, come, ad esempio, trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.

È altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.

L’Organizzatore potrà utilizzare i contributi candidati online (sui siti Internet, sui canali social, nelle newsletter di sua proprietà) e ovunque lo ritenga opportuno, in conformità al modulo di liberatoria rilasciato.

Tutti gli utenti partecipanti cedono, a titolo gratuito, all’Organizzatore i diritti di sfruttamento, nessuno escluso, relativi ai contributi inviati, in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti della cessione di diritti prevista dal presente regolamento.

I diritti sono concessi dagli utenti a fronte della pubblicazione dei contributi senza che null’altro sia dovuto dall’Organizzatore.

RICONOSCIMENTI AGLI UTENTI SELEZIONATI

Gli autori dei contributi scelti vedranno inserita la loro IG story, anche appositamente modificata, all’interno del video Best Of con tutte le performance selezionate che verrà pubblicato sul sito www.rollingstone.it e su tutte le piattaforme social della testata (Instagram, Facebook, Youtube). Gli autori dei contributi selezionati riceveranno inoltre, quale ricompensa per l’utilizzo della performance, un kit Visual Note tra le soluzioni a disposizione: 3 Visual Note Pack (chitarra Ibanez + kit Visual Note) e 7 Visual Note Plug and Play Kit.

PRECISAZIONI

L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare all’iniziativa.

La partecipazione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente termini e condizioni di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

Il nome e/o nickname di ogni utente selezionato e/o scelto potranno essere utilizzati a fini della campagna dell’Organizzatore.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita. Non è richiesto nessun acquisto di prodotto / servizio dell’Organizzatore.

La partecipazione prevede che il partecipante realizzi un contributo artistico e che lo ceda all’ Organizzatore con le modalità sopradescritte.

Il contributo artistico del partecipante viene ceduto all’Organizzatore che lo utilizzerà per fini promozionali.

I contributi sono scelti da una Giuria di qualità

FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Milano

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Introduzione

Web Magazine Makers Srl prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispetto della stessa. La presente privacy policy (“Privacy Policy”) descrive le attività di trattamento di dati personali realizzate da Web Magazine Makers Srl Srl tramite il dominio rollingstone.it con i suoi sottodomini (nel seguito Sito) ed i relativi impegni assunti in tal senso dalla Società. Web Magazine Makers Srl può trattare i dati personali dell’utente quando questi visita il Sito e utilizza i servizi e le funzionalità presenti sul Sito. Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati personali dell’utente è pubblicata una specifica informativa ai sensi dell’art. 13 /15 del Reg. UE 2016/679. Ove previsto dal Reg. UE 2016/679, sarà richiesto il consenso esplicito dell’utente prima di procedere al trattamento dei suoi dati personali. Se l’utente fornisce dati personali di terzi, deve provvedere affinché la comunicazione dei dati a Web Magazine Makers Srl Srl ed il successivo trattamento per le finalità specificate nell’informativa privacy sia conforme al Reg. UE 2016/679 e alla normativa applicabile.

2. Estremi identificativi del Titolare e del responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento di dati personali è Web Magazine Makers Srl (di seguito, il “Titolare” o Web Magazine Makers Srl), con sede legale in Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08620160963

Il responsabile del trattamento dei dati del Sito è Wilco Srl (in seguito “RESPONSABILE”) nella persona del sig. Giovanni Patrizio Catalano che si avvale nell’esecuzione delle sue funzioni dei colleghi/consulenti di lavoro incaricati nella gestione operativa dei dati personali per i trattamenti e le finalità nel seguito esplicitati.

3. Tipologia di dati trattati

La visita e la consultazione del Sito comportano, in genere, la raccolta dei dati di navigazione e dei cookie, come di seguito specificato, oltre al trattamento dei dati personali dell’utente funzionali alla fruizione delle proposte commerciali del Sito indirizzate, in particolare, agli abbonati. In aggiunta ai cosiddetti “dati di navigazione” (vedasi oltre), potranno essere oggetto di trattamento i dati personali volontariamente forniti dall’utente quando questi interagisce con le funzionalità del Sito o chiede di fruire dei servizi offerti sul Sito stesso. Nel rispetto del Codice Privacy, il RESPONSABILE potrebbe altresì raccogliere i dati personali dell’utente presso terzi nello svolgimento della propria attività.

4. Cookies e dati di navigazione

Il Sito utilizza “cookie”. Utilizzando il Sito, l’utente acconsente all’utilizzo dei cookie in conformità con questa Privacy Policy. I cookie sono piccoli file memorizzati sull’hard disk del computer dell’utente. I cookie possono essere classificati come:

cookie “di sessione”, che vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione;

cookie “persistenti”, che rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente;

cookie “propri”, generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando;

cookie “terze parti”, generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando.

Esistono inoltre due macro-categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione. I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per permettere la navigazione dell’utente; senza di essi l’utente potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. I cookie di profilazione hanno invece il compito di creare profili dell’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione.

5. Cookies utilizzati sul sito

La presente Privacy Policy si applica solo al Sito come sopra definito. Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie:

cookie propri, di sessione e persistenti, necessari per consentire la navigazione sul Sito, per finalità di sicurezza interna e di amministrazione del sistema;

cookie terze parti, di sessione e persistenti, necessari per consentire all’utente di utilizzare elementi multimediali presenti sul Sito, come ad esempio immagini e video;

cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per inviare informazioni statistiche al sistema Google Analytics, attraverso il quale Il RESPONSABILE può effettuare analisi statistiche degli accessi / visite al Sito. I cookie utilizzati perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata. Attraverso una coppia di cookie, di cui uno persistente e l’altro di sessione (con scadenza alla chiusura del browser), Google Analytics salva anche un registro con gli orari di inizio della visita al Sito e di uscita dallo stesso. Si può impedire a Google il rilevamento dei dati tramite cookie e la successiva elaborazione dei dati scaricando e installando il plug-in per browser dal seguente indirizzo: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per includere nelle sue pagine i pulsanti di alcuni social-network (Facebook, Twitter, Google+, What’s App, Reddit). Selezionando uno di questi pulsanti, l’utente può pubblicare sulla propria pagina personale del relativo social-network i contenuti della pagina web del Sito che sta visitando.

Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti (c.d. siti terzi). In tal caso:

Il RESPONSABILE non effettua alcun accesso o controllo su cookie, web beacon e altre tecnologie di tracciamento degli utenti che potrebbero essere utilizzate dai siti terzi cui l’utente può accedere dal Sito;

Il RESPONSABILE non effettua alcun controllo su contenuti e materiali pubblicati da o ottenuti attraverso siti terzi, né sulle relative modalità di trattamento dei dati personali dell’utente, ed espressamente declina ogni relativa responsabilità per tali eventualità.

L’utente è tenuto a verificare la privacy policy dei siti terzi cui accede tramite il Sito e ad informarsi circa le condizioni applicabili al trattamento dei propri dati personali.

6. Conservazione dei dati personali

I dati personali sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici a cura del RESPONSABILE; per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla sezione 11 “Diritto di accesso” che segue. I dati sono trattati esclusivamente da personale specificamente autorizzato, incluso il personale incaricato di svolgere operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Finalità e metodi trattamento dati

Il RESPONSABILE può trattare i dati personali dell’utente per le seguenti finalità:

utilizzo da parte degli utenti di servizi e funzionalità presenti sul Sito;

gestione di richieste e segnalazioni da parte dei propri utenti;

invio di newsletter;

gestione delle candidature pervenute attraverso il Sito;

altro inerente la gestione abbonamenti o i servizi erogativi attraverso il Sito.

Inoltre, con l’ulteriore e specifico consenso facoltativo dell’utente, Il RESPONSABILE potrà trattare i dati personali per finalità di marketing, cioè per inviare all’utente materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali attinenti ai servizi della Società, presso i recapiti indicati, sia attraverso modalità e/o mezzi di contatto tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che automatizzati (quali, comunicazioni via internet, fax, e-mail, sms, applicazioni per dispositivi mobili quali smartphone e tablet -cd. APPS-, account di social network -ad es. via Facebook o Twitter-, telefonate con operatore automatico, etc.). I dati personali sono trattati sia in forma cartacea che elettronica ed immessi nel sistema informativo aziendale nel pieno rispetto del Reg UE 2016/679, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento. In conformità al Reg UE 2016/679 i dati sono custoditi e conservati per il periodo massimo previsto dalle norme vigenti.

8. Sicurezza e qualità dei dati personali

Il RESPONSABILE si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi, con particolare riferimento al Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Inoltre, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati dal RESPONSABILE sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi; tali dati sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite. Il RESPONSABILE utilizza molteplici tecnologie avanzate di sicurezza e procedure informatiche atte a favorire la protezione dei dati personali degli utenti; ad esempio, i dati personali sono conservati su server sicuri, ubicati in luoghi ad accesso protetto e controllato. L’utente può aiutare Il RESPONSABILE ad aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali, comunicando qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria qualifica, alle informazioni di contatto, etc.

9. Ambito di comunicazione e di accesso dei dati

I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a:

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi e del consenso esplicito formulato dall’interessato dei dati personali;

ai nostri collaboratori, dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni;

a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;

10. Natura di conferimento dei dati personali

Il conferimento di alcuni dati personali da parte dell’utente è obbligatorio per consentire alla Società di gestire le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per ricontattare l’utente stesso per dar seguito alla sua richiesta. Questo tipo di dati sono contrassegnati dal simbolo asterisco [*] ed in tal caso il conferimento è obbligatorio per consentire alla Società di dar seguito alla richiesta che, in difetto, non potrà essere evasa. Al contrario, la raccolta degli altri dati non contrassegnati dall’asterisco è facoltativa: il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente. Il conferimento dei dati personali da parte dell’utente per finalità di marketing, come specificato nella sezione “Finalità e modalità del trattamento” è facoltativo e il rifiuto di conferirli non avrà alcuna conseguenza. Il consenso conferito per finalità di marketing si intende esteso all’invio di comunicazioni effettuato attraverso modalità e/o mezzi di contatto sia automatizzati che tradizionali, come sopra esemplificati.

11. Diritti dell’interessato

11.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679

L’interessato ha il diritto di ottenere dal RESPONSABILE la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

le finalità del trattamento;

le categorie di dati personali in questione;

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

11.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 – diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») L’interessato ha il diritto di ottenere dal RESPONSABILE la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il responsabile del trattamento ha l’obbligo di cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

i dati personali sono stati trattati illecitamente;

i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;

i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679

11.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento

L’interessato ha il diritto di ottenere dal RESPONSABILE la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;

il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;

benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

11.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune (e leggibile da dispositivo automatico) i dati personali che lo riguardano, gestiti dal RESPONSABILE e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro responsabile del trattamento senza impedimenti da parte del RESPONSABILE

12. Revoca del consenso al trattamento

L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Web Magazine Makers Srl, Corso Venezia 45, 20121 Milano (MI) corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente oggetto: < >. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.

13. Canali di Contatto

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 11, può inviare una comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo webmagazinemakers@legalmail.it oppure una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Web Magazine Makers Srl, Corso Venezia 45, 20121 Milano (MI). Prima di fornire o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Solo così sarà possibile dare seguito alle richieste relative ai dati personali.

Milano, 1 Febbraio 2022