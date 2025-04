Club Sandwich, quando il DJ set sbarca in gelateria (e in macelleria, e…)

Durante la Milano Design Week, una serie di DJ set gratuiti e itineranti porterà la musica elettronica in giro per la città. Dal 8 al 13 aprile, Club Sandwich trasformerà mercati, gelaterie, macellerie e caffetterie in dancefloor temporanei, con performance live che mescolano gusto e suono. Ogni evento si svolgerà in un diverso momento della giornata — dalla colazione al dopocena — per accompagnare Milano nel suo ritmo quotidiano.

Il progetto nasce da un’idea di Tuorlo Magazine, media company indipendente dedicata alla cultura gastronomica, in collaborazione con Radio m2o e m2o plus, nuovo content hub legato all’emittente. Le location degli eventi resteranno segrete fino al giorno prima e saranno comunicate esclusivamente attraverso i social di Tuorlo.

Tra gli artisti coinvolti: Merk & Kremont, duo tra i più noti della scena EDM italiana, Astrality, Qobra, With U ed Emma Iovino. Ognuno sarà protagonista di un set costruito su misura per la location ospitante, in un dialogo diretto con lo spazio urbano e le sue abitudini alimentari.

Club Sandwich si propone come un format che mette al centro la relazione tra clubbing, convivialità e identità urbana, recuperando luoghi autentici legati al cibo e trasformandoli in spazi d’incontro temporanei. Un esperimento di socialità live che va oltre la semplice fruizione dell’evento, invitando il pubblico a riscoprire la città attraverso due elementi centrali della cultura contemporanea: il suono e il cibo.

L’iniziativa segna anche l’avvio ufficiale di m2o plus, piattaforma che produrrà oltre 200 contenuti video originali al mese per i canali social di Radio m2o. Dopo Milano, il format è destinato a espandersi in altre città italiane, proponendo nuove intersezioni tra musica e territorio.