È morto Rino Dondi Pinton, fu tra gli inventori del Cynar

È morto il primo marzo, a 103 anni, Rino Dondi Pinton, tra i codificatori del Cynar, l’aperitivo digestivo a base di carciofo usato anche per una versione alternativa dello Spritz, appunto lo Spritz Cynar. La conferma è arrivata nella giornata di ieri.

Padovano, Dondi Pinton aveva comunicato a lavorare nel campo degli spirits appena maggiorenne. A 27 anni, mentre era Responsabile di produzione presso la sempre padovana G.B. Pezziol, entrò in contatto con gli imprenditori Angelo, Amedeo e Mario Dalle Molle, proprietari della ditta (ora confluita dentro Grandi Marche Associate). Insieme, i quattro diedero vita alla bevanda “contro il logorio della vita moderna”, come recita il più famoso spot pubblicitario creato per promuoverla (con l’attore Ernesto Calindri, che in mezzo al traffico della città invita a concedersi un Cynar).