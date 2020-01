Classe 2020

L'Anticristo in Vaticano

Posted in: Digital cover

Marilyn Manson a udienza da Sua Santità John Malkovich. L'ha immaginato Paolo Sorrentino per l'episodio di 'The New Pope' che si preannuncia già cult. Abbiamo incontrato The Reverend a LA: il lavoro sul set della serie, il prossimo album, il rapporto con i fan. E la vita parallela da pittore. Vedi gli acquerelli che ci ha concesso in esclusiva