Whisky Live, tavole imbandite, storie a ogni angolo: dispacci da Parigi

Quasi 25mila persone, nel 2025, hanno attraversato la Grande Halle de la Villette per un salone di whisky. Siamo a Parigi, dove qualcosa capita sempre, e che tendenzialmente riporta al passato sterzando generosamente verso il futuro. Qualcosa a cui, dalle nostre parti, non siamo esattamente abituati. Il capitolo più recente di esplorazioni senza fine attraverso la capitale francese è avvenuto in occasione di Whisky Live 2026, suddetto salone di whisky & much more. Uno spaccato di settore, ma anche l’occasione per raccogliere direzioni e raccontare storie. Cominciamo da qui, allora: per capire come si arriva ai numeri della fiera, e come crearci disegnarci attorno un cerchio che, tra ospitalità e tavole imbandite, completi la visione. Come da promessa e da premessa, bisogna però innanzitutto tornare indietro di settant’anni. E spostarsi a Casablanca, dove nel Dopoguerra i tre fratelli Bénitah assaggiano per la prima volta il whisky.

Nel 1956 il trio fonda a Parigi una società, la SNPA, che diventerà La Maison du Whisky. Nel 1961 aprono il primo negozio, in rue Saint-Didier, nel XVI arrondissement; l’anno dopo mettono a scaffale il primo single malt, un Glen Grant. Negli anni Settanta arrivano Lagavulin, Springbank, Caol Ila, Highland Park. Poi, nel 1995, entra in azienda Thierry Bénitah, e il ritmo cambia: nel 1997 nasce whisky.fr, il primo negozio online francese del settore, e nel 2004 due mosse insieme: una rivista, Whisky Magazine France, e il primo Whisky Live Paris, nel palazzo della vecchia Borsa, il Palais Brongniart. La leggenda si stava formando da sé.

La svolta successiva arriva dall’Italia. Nel 2007 la Maison stringe l’alleanza con Velier, e il rum entra in catalogo con le sue grandi storie: Caroni, i Demerara, poi Neisson, i clairin di Haiti. Dieci anni dopo, nel 2017, le due case si uniscono in una joint venture, La Maison & Velier, guidata da Gargano e da Bénitah. Oggi si presenta con oltre trenta marchi, tra rum di ogni origine, whisky e altri distillati, ma soprattutto un programma annuale di edizioni limitate, con tanto di packaging su misura.

È questo il mondo che si dà appuntamento a Whisky Live Paris, dal 26 al 28 settembre, per la ventiduesima edizione. La fiera, dal 2021, vive alla Grande Halle de la Villette. E ci sono compleanni da festeggiare: i settant’anni della Maison, i dieci della Cocktail Street (4500 metri quadri a ingresso gratuito, dove Nikka, highlight dell’edizione, ricostruisce il Martiny’s di New York) e i duecento di Old Pulteney, direttamente dalle Highland scozzesi.

Ma il filo che tiene tutto insieme passa da un altro posto, in rue Tiquetonne, nel II arrondissement. Qui, nel 2017, lo stesso anno di La Maison & Velier, apre il Golden Promise, il primo bar del gruppo, nominato d’après una varietà scozzese di orzo. All’epoca fuori c’era solo una targa piccola e lucida, e per arrivarci bisognava entrare in un negozio di sakè e imboccare una scala discreta sulla destra. In fondo c’era un bancone con highball e cocktail, ma era solo metà del percorso: oltre una porta d’acciaio, a cui bisognava bussare per farsi aprire, un corridoio a volta con bottiglie rare portava alla stanza dei collezionisti, con armadietti e poltrone di velluto. Chi comprava una bottiglia da 1300 euro in su poteva lasciarla lì, e, secondo voci di corridoio, il principe Alberto di Monaco vi avrebbe tenuto un Glen Grant del 1958 nell’armadietto numero 58, il suo anno di nascita. Più in là c’erano il lounge con un lungo tavolo comune e una carta di quaranta pagine, e una stanza rosa dedicata soltanto ai whisky giapponesi. Al giradischi, Serge Gainsbourg.

Poi arriva il Covid, e il bar si ferma. Il 26 ottobre 2020 riapre come negozio temporaneo, e oggi è tornato alla sua piena forza. Che significa un archivio di vecchi blended scozzesi, ed è proprio da lì che nasce Anthology, un metablend firmato da John Glaser, il fondatore di Compass Box: ne ha scelti 46, tra gli anni Cinquanta e Novanta, per 196 bottiglie a 42,1%.

Fuori dalla festa di Whisky Live, però, il clima è un altro. Per il whisky, o almeno per una parte rappresentativa della sua categoria , non sono tempi d’oro. Nel 2025 le esportazioni di scotch sono scese del 4,3% in volume, secondo la Scotch Whisky Association. Dall’aprile 2025 sugli Stati Uniti grava un dazio del 10%: nell’anno il volume è calato del 9,2%, e tra maggio e dicembre del 15%. In Francia, la casa della fiera, il calo è del 14%. Per la società di ristrutturazioni BTG una distilleria scozzese su cinque ha problemi finanziari. Qualche impianto ha rallentato o fermato i lotti, e per il 2026 il settore mette in conto altre chiusure.

Eppure è in questo clima che Whisky Live ha tirato fuori le sue carte migliori, e quasi tutte puntano su ciò che non si può replicare. Les Anthologistes, la collezione annuale delle bottiglie pensate apposta per la Maison du Whisky, comprende un Old Pulteney single cask (proprio per i duecento anni) e una serie di Chichibu, la distilleria di Ichiro Akuto, con l’edizione parigina dedicata a Monet, scomparso nel 1926. Nikka presenta la sedicesima serie Artist, otto botti singole divise tra Miyagikyo e Yoichi. Dalla Scozia ci sono il Glenfarclas per i 190 anni e un Laphroaig di 35 anni, in 5500 esemplari. La Francia gioca in casa con un whisky “de pays” che mette insieme grano, orzo e segale di più distillerie nazionali, in un Paese, ben diverso dall’Italia per rapporto con il whisky, che oggi conta circa 150 distillerie. E il rum, dove la Maison & Velier è di casa, porta i single cask di Hampden affinati in botti di cognac, la serie Artist di Neisson e una masterclass in cui è stato Luca Gargano in persona a ripercorrere la storia dello stock di Caroni.

Una novità, però, sposta il discorso altrove. Hampden è una distilleria del Trelawny, in Giamaica, famosa per i rum ad alto contenuto di esteri, quelli che finora servivano soprattutto ai blender. Dal 2010 ha cominciato a invecchiare parte della produzione, e quest’anno è giunta una release capace di cambiare seriamente la partita al bancone del bar.

È un bianco da pot still, non invecchiato, a 42%: assemblaggio di quattro rum di Hampden, scelti tra le ricette più leggere. L’idea è di Luca Gargano e di Daniele Biondi, e il nome è quello che in distilleria si dà al distillato appena uscito dall’alambicco, prima del legno: Fresh. Il rum vuole diventare ora protagonista del drink, insomma, non soddisfatto di esserne semplicemente la base.

C’è da farsi venire il mal di testa, certamente per l’alcol, ma pure per la densità di nozioni. Per farsi un giro a Parigi e riprendere fiato, nei giorni del prossimo Whisky Live ma pure tutto l’anno, scorrete per numerosi consigli in ordine sparso.