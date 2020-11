Viola Di Grado: «Vivo in terza persona, anche quando faccio sesso scrivo»

Immaginate di essere costretti a vivere in terza persona e che ogni vostra azione o decisione non possa prescindere dalla parola scritta. Sono in tanti a dichiararlo, molto più difficile (o veritiero) metterlo in pratica. Ma c’è chi, invece, non ne può fare a meno e nell’applicare questa “tendenza”, o se vogliamo avventurarci in definizioni più spirituali potremmo chiamarla “vocazione”, è capace di farsi condurre dalla letteratura su strade impervie fino alle estreme conseguenze. Parliamo della scrittrice Viola Di Grado, enfant prodige della narrativa – il primo racconto a 5 anni e a 23 la più giovane vincitrice del Premio Campiello – e ora una delle autrici italiane più tradotte al mondo, che abbiamo raggiunto nelle campagne del Kent, a sud-est di Londra, dove vive a fasi alterne.

Nata a Catania, 33 anni, figlia della giornalista e scrittrice Elvira Seminara e del critico letterario Antonio Di Grado, all’esordio in pieno stile italico fu tacciata di essere raccomandata. Solo che in pochi avevano già letto il suo libro Settanta acrilico trenta lana che ben presto mise a tacere le malelingue. “Una prosa scintillante”, “una lingua incredibilmente inventiva”, “ricca di stupefacenti formulazioni liriche” commentarono il New York Times, Le Figaro e Der Spiegel. A seguire altri romanzi uno più potente dell’altro: Cuore cavo, Bambini di ferro e Fuoco al cielo, accolti da sperticati elogi che arrivarono a sfiorare il misticismo: “Ha fatto il miracolo” sentenziò Panorama.

Quel che è sicuro, non si offenderà, è che Viola non è mai stata normale. Lei stessa si è qualificata come un “extraterrestre”. Non era una bambina normale, e verso questa diversità i compagni di classe “erano cattivissimi, solo che allora il bullismo non aveva neppure una parola per descriverlo”; non era una adolescente normale, lo hanno capito i fidanzati visto che “mi capitava di fare sesso e a un certo punto dovevo smettere per annotarmi una frase”; non è una donna normale, perché dopo essersi laureata in lingue orientali – giapponese e cinese contemporaneamente, forse l’unica in Italia – ne ha aggiunta un’altra in letteratura inglese e, non contenta, come terza lingua ha imparato l’islandese. Vi sembra normale? Eppure, meno male che ha coltivato la sua anormalità.

Anche nel mondo dell’editoria non è per niente comune, dal momento che i suoi libri vendono a prescindere da una ricerca letteraria estrema. Non crediate, però, che sia una intellettuale con la testa fra le nuvole. Perché se in politica non si sente rappresentata, e come potrebbe di fronte a tanta mediocrità, sul fronte dei diritti civili si batte con vigoria. Forse, per inquadrarla meglio, è necessario attingere dal suo amato oriente e in particolare dalla figura del samurai, costantemente alla ricerca della perfezione, nonostante il mondo intorno appaia sempre più in declino.

C’è un momento che pensi abbia segnato la tua infanzia?

Lo spartiacque è quando ho deciso che avrei scritto. Ero troppo piccola per decidere che sarei diventata una scrittrice, ma in quel momento la mia frustrazione rispetto all’interazione con i coetanei era disastrosa. Mi sentivo molto diversa e loro mi percepivano come tale. C’era una differenza atavica di identità. Quasi fossimo animali diversi, con pensieri e linguaggi differenti. Da bambini è troppo presto per sentirsi orgogliosi della propria diversità, si vorrebbe solo comunicare con gli altri e i miei compagni mi facevano notare che ero completamente diversa da loro. Così, un giorno, a circa 8 anni, ho deciso di redigere un patto, firmato e controfirmato da me già con una sorta di sdoppiamento, in cui affermavo che fino ai 17 anni, che allora mi sembrava l’età adulta, non avrei più parlato con nessuno ma solamente scritto. Per fortuna non è mai successo, ma ne ricordo la profonda serietà. L’ho anche mostrato a mia madre che naturalmente non ne fu affatto contenta.

La scrittura come unica via di salvezza?

Sì, ero triste, mi sentivo isolata dagli altri bambini. È stata fondamentale, un po’ come trovare il mondo perfetto, il mio mondo, era solo troppo presto per pensare che sarebbe diventata una professione. Da quel momento mi sono sempre portata con me un quaderno, come una persona asmatica si porta lo spray. Era il mio salvataggio dalla vita.

Hai parlato di isolamento da parte dei tuoi coetanei, oggi si potrebbe definire bullismo?

Erano molto violenti. Non fisicamente, ma psicologicamente sì. Dei ragazzini violentissimi, c’era una incredibile cattiveria che aleggiava. Oggi non sarebbe così, perché nel 2020 viene riconosciuto il problema del bullismo. Allora non c’era nessuna conoscenza di quel tema. Non si avevano le parole per definirlo, per cui era difficile affrontarlo.

In che modo si dimostrava questa “cattiveria”?

Per esempio, quando gli insegnanti, peggiorando le cose, ogni tanto mi davano compiti diversificati e più creativi. Anziché commentare i libri, a me assegnavano la realizzazione di un fumetto su un capitolo. La maestra, contenta, lo faceva poi girare tra i banchi, ma i miei compagni di classe lo pasticciavano, lo strappavano e lo distruggevano.

Hai dichiarato di sentirti prima una scrittrice e poi una persona, cioè di ragionare “in terza persona”. Se in letteratura porta degli indubbi vantaggi, nella vita di tutti i giorni credo possa portare anche dei problemi, o sbaglio?

È la verità, anche se alcuni non ci credono. Adesso un po’ si è smorzata con gli anni, ma all’inizio era fortissima. Tutto ciò che vivo e faccio me lo racconto prima nella mia testa, immagazzinando dati per trasformarli in scrittura. Quindi è come se l’unico valore fosse quello di trasformare tutto in materiale letterario. Da un lato mi piace, perché se vivi nella scrittura in qualche modo ti senti protetta. Per questo, ho una distanza molto forte dalla realtà che ho imparato da piccola. È una specie di scafandro, che però ti isola rispetto agli altri. Le conseguenze più estreme, mi sono accadute con alcuni fidanzati che non percepivano tale propensione. E così, mi capitava di fare sesso e a un certo punto sentivo di smettere perché dovevo annotare una frase sul quaderno.

I tuoi genitori sono la giornalista e scrittrice Elvira Seminara e il critico letterario Antonio Di Grado. È mai stato un fardello avere dei genitori così inseriti nell’ambiente culturale?

In realtà per niente. Mia madre ha fatto la giornalista per tutta la vita e ha esordito come scrittrice due anni prima di me. Quindi abbiamo quasi esordito insieme. Mio padre viene da un altro mondo, perché scrive saggi e non romanzi, ed è un professore universitario. La scrittura non l’ho percepita come qualcosa che seguisse le loro orme ma come qualcosa di completamente mio.

Non ti hanno mai dato della “raccomandata”?

All’inizio sì, dopo l’esordio. Quando scrivevo il mio nome fra le ricerche automatiche di Google, era associato a “Premio Campiello” e “raccomandata”. Ma chi lo dice è spesso una persona ignorante, perché non sa che in questo ambiente i miei genitori non potevano darmi nessun tipo di vantaggio. Intanto non c’erano romanzieri in famiglia e, anche se ci fossero stati, le case editrici non ne avrebbero tenuto conto. Ma è vero che funziona così. Una volta, che mi è rimasta molto impressa, al Premio Strega una persona mi disse: “Ricordati che in Italia il successo non è perdonato”. All’epoca mi sembrò molto strano, ma ormai non ci resto neanche più male.

C’è da dire che non hai mai seguito la via più semplice, a partire dagli studi. Sei laureata in Lingue orientali, cinese e giapponese. Come mai una scelta così particolare?

È stata casuale. L’unico pregresso è che mio padre, per un periodo critico cinematografico, mi faceva vedere i classici, fra i quali tutti quelli di Akira Kurosawa. Avevo circa 3-4 anni e mi sono rimasti, come ricordo lontanissimo, quei colori, le scene delle geishe, delle immagini molto astratte che però mi attraevano. Solo che fino a pochi giorni dalle iscrizioni universitarie non avevo pensato a cosa studiare, perché come al solito ero immersa in qualcosa che stavo scrivendo, quindi non me ne fregava nulla. All’ultimo momento, dovendo decidere e avendo come unica certezza, a parte che un giorno dovrò morire, che mi piacevano le lingue, mi sono detta: allora studierò le due più lontane dalla mia, cinese e giapponese. Tra l’altro era quasi ovunque impossibile studiarle insieme.

E come hai fatto?

Erano considerate troppo difficili, ma fortunatamente solo a Torino era permesso. Nel frattempo, non contenta, ho preso anche una laurea in letteratura inglese.

Piuttosto strabiliante.

Avevo passione e ho scoperto, anche se prima non sapevo niente di quelle lingue, di amarle moltissimo. Come terza lingua ho poi aggiunto l’islandese.

Hai definito il Giappone un luogo “ricco di solitudini”, dove “la linea di confine fra umano e non umano è molto sottile”. Cosa ci può insegnare e cosa invece dobbiamo temere di quella cultura?

In estrema sintesi, possiamo imparare la visione animistica. Perché con la loro sensibilità scintoista attribuiscono un’anima a ogni cosa. Non solo agli animali, anche alle piante e agli oggetti. Hanno rispetto per il mondo intero a differenza della cultura antropocentrica dell’Occidente. Da temere, invece, c’è un aspetto inquietante e che porta loro stessi in pericolo, e cioè che mettono l’individuo al secondo posto rispetto al gruppo. Ha un sacco di conseguenze devastanti, come l’altissimo numero di suicidi, perché appena una persona pensa di non essere più utile alla società si ammazza. O si sviluppa negli adolescenti il fenomeno degli hikikomori, i ragazzi che si chiudono nella propria stanza perché si sentono inutili alla collettività e non vogliono più uscirne.

Ho letto che hai un rapporto complicato anche con Londra, dove vivi.

È una specie di amore e odio. La amo moltissimo come si ama ciò che si sente costitutivo di sé stessi, però allo stesso tempo somiglia a parti di me che sono turbolente. Per cui, negli anni, mi sono trasferita varie volte. Londra è ostile, aggressiva, furiosa, violenta e nello stesso tempo piena di tutta la vita possibile. Già lo scrittore Samuel Johnson diceva: “Quando un uomo è stanco di Londra, è stanco della vita, perché a Londra si trova tutto ciò che la vita può offrire”.

Poco tempo fa ti sei trasferita per un dottorato con borsa di studio, ma ho sentito a un incontro pubblico che lo hai lasciato. C’è un motivo particolare?

Sì, mi sono resa conto, per quanto ami moltissimo la materia su cui stavo lavorando e cioè il buddismo giapponese premoderno, che non mi piace la ricerca. Cioè, per me il senso della ricerca è di utilizzarlo nei miei romanzi. Deve essere funzionale alla creatività dei miei libri, non fine a sé stessa. Una ricerca con la finalità della creatività.

Immagino l’avrai già sostituita con qualche altra attività.

Sto lavorando a tre romanzi contemporaneamente, che è una vera follia. E poi ho una raccolta di poesie che si rifiuta di uscire dal mio computer. È stata pubblicata solo in tedesco su una rivista austriaca, per cui non ha senso che non esca in italiano, mi devo solo convincere.

Hai scritto sui social che, insieme alla borsa di studio, hai lasciato anche un fidanzato. Quando cambi attività sei radicale anche nei rapporti umani?

Lui era texano e convivevamo a Londra, era un mio collega. Al momento Londra non mi piaceva più e come mi accade spesso ho compiuto anche con lui una delle mie fughe.

Hai scritto su Facebook: “Mi chiedo come sia organicamente possibile socializzare e respirare e ridere su quei mini-trampoli da tortura cinese” Ti riferivi ai tacchi a spillo.

Raccontavo una unica esperienza tragica. Avevo preso un aereo di notte a Reykjavík, ero stanchissima, e arrivata a Torino ho pensato di mettermi dei tacchi a spillo mai provati prima. Durante quella cena sono stata malissimo. Non capisco come facciano le altre a portarli. Forse dipende dalla sopportazione a cui sono state educate le donne per secoli. Da allora mi rifiuto e preferisco portare i miei soliti anfibi.

Quando una scrittrice si veste di nero e ha un certo successo viene subito definita una dark lady. Tu ti ispiri a qualcuno, oppure è tutto frutto della tua ispirazione?

Non mi sono mai ispirata a nessuno, perché per me la creatività deve essere distruzione e poi ricostruzione da zero. Per questo non ho mai avuto un modello.

Neppure dal punto di vista letterario?

Quando è uscito il primo libro, in altri paesi mi hanno associata ad Angela Carter, Jack Kerouac e Virginia Woolf. Angela Carter non l’avevo mai letta e quando ho recuperato, effettivamente mi ci sono riconosciuta, è strepitosa e ci sono delle somiglianze. Ma io amo su tutti Virginia Woolf.

A 33 anni sei una scrittrice affermata, come hai raccontato non ti mancano gli impegni, però da qualche tempo ti sei messa a disposizione degli esordienti come “writing coach” in incontri che hai chiamato “capanna zen”. Da cosa nasce questa nuova esperienza?

Mi sono resa conto attraverso i corsi che ho realizzato, di filosofia cinese e giapponese applicati alla scrittura del romanzo, della funzione terapeutica della scrittura. È straordinaria. Rispetto ad altre forme d’arte manuali che ti fanno uscire da te stesso, come la pittura, con la scrittura rimani in te e in più fai ordine nella tua testa. È come andare in psicoterapia. Ho notato che gli studenti ne traevano dei benefici a livello di scrittura, ma anche nella vita di tutti i giorni. E così mi è venuta questa idea e poi mi sono accorta di aver inventato una figura che non c’era. Il “writing coach” esiste, come l’editor, invece io ho inventato quella che si può definire “scriboterapeuta”. Lavoriamo sulla scrittura, ma prima che sul testo lo facciamo sul gesto. Le persone che partecipano, infatti, vogliono trovare il modo di utilizzare la scrittura prima di tutto per stare meglio. Uno mi ha definito più semplicemente “una psicologa della scrittura”. È capitato senza rendermi conto.

Sempre sui social, hai scritto che “a volte la gentilezza è un modo di porgere agli altri un vassoio su cui decapitarti”. Ti riferivi a chi ti chiede di leggere i suoi scritti o una recensione.

Ci penso spesso perché mi è capitato tante volte. Mi contattano, non solo per avere recensioni, e se rispondo con gentilezza mi attaccano. Sembra illogico, però è accaduto spesso. Mi ha fatto pensare che la gentilezza è un bene prezioso che non va dilapidato, visto che a volte nella persona sbagliata può tramutarsi in una arma contro di te. Mi ha fatto comprendere che devo preservarmi.

A partire da Settanta acrilico e trenta lana e poi in tutti i tuoi romanzi successivi, i temi dominanti sono stati “incomunicabilità” e “alienazione”. Nascono dalle esperienze personali che hai descritto nella tua infanzia?

Sicuramente! Ho vissuto una condizione di isolamento, come se fossi una extraterrestre. Mi sono sempre sentita una aliena.

Una aliena che, come accade magicamente in letteratura, sembra avere capacità profetiche. Bambini di ferro racconta di un mondo “dove il gesto d’affetto non è più scontato, quindi deve essere ricreato artificialmente”, mentre Fuoco al cielo è ambientato in una città segreta sovietica contaminata dalle radiazioni e lì, nonostante tutto, è possibile l’amore verso un essere indefinito. Sembra quasi tu abbia scritto della pandemia attuale.

Un po’ tutta la letteratura, intendendo quella vera e non certi libri indecenti, ha questa qualità profetica. Non scriviamo solo di quello che è già successo ma anche di quello che succederà. Come per i cinesi c’è un’unica linea del tempo, dove non esistono il passato, il presente e il futuro che sono su uno stesso piano e a volte noi vediamo alcune parti e non altre di questi tempi diversi.

Ma la pandemia che ci ha investito, credi possa aver rubato un po’ di fantasia agli scrittori?

Forse ha rubato la fantasia agli scrittori, ma cosa ancora più grave è che noi abbiamo rubato tantissimo alla natura e agli animali. Questa è la conseguenza delle nostre azioni.

Sei una delle autrici italiane con maggiori fortune editoriali e più tradotta all’estero, nonostante temi non edificanti e una ricerca letteraria estrema. Prendendo spunto dalla tradizione giapponese, ti senti un po’ un samurai? Cioè come quei guerrieri, resisti nella tua ricerca della perfezione nonostante il mondo intorno appaia in costante declino?

Assolutamente sì. Sono un samurai, una guerriera. Mi sono sempre sentita così. Mi sono battuta per scrivere come volevo. Sono stata anche fortunata incontrando persone che non mi hanno mai chiesto di scrivere qualcosa di diverso, ma a prescindere da chi incontrerò non cambierò minimamente la mia rotta. Se la letteratura perde sempre più il suo ruolo sociale e salvifico e oggi è legata a un discorso monetario con noi scrittori costretti ad accettare che sia periferica rispetto al passato, continuerò a seguire me stessa e quello che voglio esprimere.

In politica ti senti rappresentata?

Per niente! È un linguaggio in cui non mi sono mai sentita rappresentata. Mai! Non è proprio la mia dimensione.

Non vai a votare?

Alcune volte sì, altre no. Adesso non so più dove sia la tessera elettorale. Il problema è stato più geografico che ideologico, perché raramente mi sono trovata in un posto in cui potevo votare. Se non ero in una fattoria sperduta in Islanda ero a Shanghai o in un villaggio giapponese o lappone. La convergenza di me nel posto giusto per votare è accaduta raramente e da un lato mi dispiace.

Se ti proponessero un ruolo politico, accetteresti?

Non ci ho mai pensato, ma sarebbe come prendere un alieno e metterlo sulla terra a parlare il suo linguaggio a dei terrestri. Magari fra qualche anno darei una risposta diversa, perché mi sembra di cambiare costantemente e anche perché ci sono questioni che sento moltissimo, come quella dei diritti civili e se possono fare qualcosa mi impegno volentieri.

Da Lilli Gruber a Otto e Mezzo, all’organizzatore del Family Day Massimo Gandolfini, rispetto alla sua visione di “naturale” sui diritti civili hai risposto: “Anche il cancro è un fenomeno di natura, quindi dovremmo accettarlo senza curarci?”.

Questa cosa del “naturale” è puerile e ascientifico. Vi ricorrono certe persone con delle pseudo idee che contrappongono il naturale all’innaturale, che ovviamente è una stronzata. Primo: non tutto ciò che è naturale è positivo. Secondo: come si fa a stabilire cosa è naturale e cosa non lo è? Terzo: è scientificamente una contrapposizione sbagliata, perché in natura l’omosessualità è comunissima, quindi è una informazione distorta frutto di ignoranza. La lacuna dei diritti civili delle coppie omosessuali in Italia rispetto al resto dei paesi civilizzati la trovo una ingiustizia gravissima e da italiana mi vergogno.

Tu vivi sola, a questa condizione aggiungi una naturale solitudine dello scrittore, solo che adesso sono arrivati anche il lockdown e il distanziamento sociale. È forse troppo anche per una persona solitaria come te?

Storicamente la troppa solitudine negli scrittori moderni ha generato capolavori. Io ho amato molto la mia solitudine e l’ho sempre protetta perché è una forza pervasiva che mi accompagna da quando sono nata e mi seguirà fino a quando morirò.

C’è una follia che hai fatto nella vita?

Ne ho fatte tante, infatti di solito gli amici dicono di me che sono molto imprudente. Per esempio, quando sono stata in Egitto, invitata a un festival, volevo assolutamente andare nelle “città dei morti”. Si tratta di luoghi adibiti a cimiteri islamici dove vivono persone molto povere. Mi avevano affidato una guida e così le ho chiesto di accompagnarmi e lei mi ha assolutamente sconsigliato, perché all’interno non vale la legge ed è consentito di tutto. Mi sono impuntata, solo che neanche il taxi ha voluto portami. Ma ero così decisa che sono riuscita a convincere la guida ad accompagnarmi comunque a piedi. Quando sono arrivata, ho notato una bambina seduta tra le tombe che stava tagliando delle enormi foglie verdi. Una visione molto bella e siccome ho la passione della fotografia, ho estratto la reflex. Quando ho iniziato a scattare, però, suo padre da lontano mi ha visto e, prima ha urlato qualcosa, poi ha iniziato a inseguirmi con un coltellaccio enorme. Mi voleva ammazzare! Quel giorno ho rischiato la vita. Adesso sono un po’ più prudente.

C’è invece qualche soddisfazione che ti sei tolta con i soldi che hai guadagnato?

Io ho una vera fissazione per le bambole rotte. Nei mercatini non le compra nessuno, persino i collezionisti non le vogliono perché costa molto ripararle. Sono quelle antiche e a pezzi, con gli occhi spiaccicati e gli elastici che escono. Ho una vera passione per loro e quando le vedo provo un sentimento fortissimo di salvarle. Ho una quantità enorme di bambole rotte che prendo in giro per il mondo, le pulisco, le rimetto in sesto e loro riempiono le case dove vivo. Le costruisco, anche. Il lockdown precedente l’ho passato tutto a fare bambole.

Ti manca essere madre?

È una domanda alla quale posso solo rispondere che per ora mi sento madre della gatta che ho attualmente e di quelle che ho avuto prima di lei.

Cuore cavo è stato definito “una mappa geografica della morte”. Hai paura della fine?

Non ho paura della morte. A volte mi fa paura l’idea di essere già morta, perché dopotutto non sappiamo quali saranno le nostre percezioni dopo la morte. C’è altro che mi spaventa molto di più, come la mia testa: mi fa molta più paura per le fantasie che produce.

In un disegno della tua infanzia che hai condiviso su Instagram eravate raffigurate tu e tua madre e la didascalia recitava: “C’era una volta due bambine Elvis e Viola che potevano volare”. Quel superpotere era una metafora della scrittura?

Era l’immaginazione! Mia madre mi ha insegnato a trasformare le cose attraverso la creatività, anche la mia stessa vita.

Non resta che salutarci, se vuoi puoi farlo in islandese.

Við sjáumst!