Un’intervista immaginata alla salute di Benji e Fede

Gori: Ciao Benji e ciao Fede.

Benji: Ciao.

Fede: Ciauz.

G: Innanzitutto grazie per aver accettato l’intervista.

B: Prego.

F: Ma scherzi? Grazie a te, vez.

B: Unica cosa ti chiedo di fare veloce che staremmo registrando…

G: Cosa? Se puoi anticiparci eh…

B: Ma niente… una cover de Il bacio coniugale di Aldo Fabrizi. È un feat coi La Sad.

G: Ah bello. Comunque vado al dunque subito: c’è il verso di una vostra canzone che per me è sempre apparso sibillino, quasi lynchiano, ovvero quando in Moscow Mule cantate: e non mi chiedere se è tutto a posto tu / piuttosto metti meno ghiaccio al Moscow Mule. Prima di tutto: a chi vi rivolgete? Per caso a un anziano barista di periferia?

B: A una sventola.

F: Esatto, a una cazzo di sventola… ehi ehi ehi puoi dirlo forte amico!

G: Ma in che senso le chiedete di mettere meno ghiaccio nel Moskow Mule? Perché volete la bevanda meno fredda, se no vi fa male allo stomaco?

B: Ma figurati, noi intendiamo suggerirle di mettere qualcosa di più interessante al posto del ghiaccio.

F: Esatto… della serie… ehi pollastra droppami qualcosa… della serie… more interesting, no? Non ci vuole un genio! Hihihihihi!

G: Ovvero?

B: Ovvero meno spazio per il ghiaccio e più spazio per un altro degli ingredienti del Moscow Mule, d’you know what I mean?

F: Ehi fra’ ma tutto bene? Quello che intendiamo è: dacci la roba buona!

G: Ah, ho capito. Quindi meno ghiaccio e più ginger beer, l’analcolico frizzante tanto amato dai kebabbari.

B: Acqua.

F: Esatto, acqua.

G: Meno ghiaccio e più acqua?

B: No, acqua nel senso che sei lontano.

F: Acqua nel senso di scroscio, fontana, piscina, Trasimeno, Narducci, stracazzo di oceano! Ehi ehi ehi babbo, ma riesci ad arrivarci o no?!

G: Allora fatemi pensare se c’è un ingrediente che resta… il succo di limone?

B: Ma che noia amico ma come cazzo sei messo?

F: Eddai zio, fai uno sforzo…

G: La vodka ma lo escludo.

B: Fai male invece!

F: BINGOOOOOOOOO!

G: Ma perché proprio la vodka?

B: Perché è un distillato che picchia.

F: Esatto, perché è un liquore dalla gradazione discretamente… della serie… altoccia! Ahahahah!

G: Va bene ragazzi, ma non c’è bisogno di bere per fare i ganzi. E soprattutto mai, e dico mai, alla guida. Prendete per esempio Califano.

B: Appunto. Uno che di bere ne sapeva.

G: Ma avete presente quel verso della sua canzone Un tempo piccolo?

F: Quello scritta con lo Zampaglia?

G: Esatto, quella che dice: “e mescolai la vodka con acqua tonica”. Califano la vodka l’annacquava.

B: Cazzo, non c’avevo pensato.

F: Colpevole!

G: Grazie Benji e grazie Fede, l’intervista finisce qui, vi mando poi la bozza…

B: Peccato che noi non siamo Benji e Fede.

G: In che senso?

B: Per esempio in questo senso.

Benji si toglie la maschera ed è Billy Loomis, l’assassino di Scream.

Loomis: Non te l’aspettavi vero, Sidney?

Fede si toglie la maschera ed è Stu Macher, il compare di Billy Loomis.

Stu: Ci sei rimasta male pollastrella, eh?

G: Ma io sarei Gori.

L: No, Sid! Non dare la colpa al cinema. I film non fanno nascere nuovi pazzi, li fanno solo diventare più creativi.

S: Tutti morti tranne noi! Tutti morti tranne noi! Perché noi dobbiamo restare qui per girare il seguito! Ammettilo, baby, al giorno d’oggi ci vuole un seguito! Ahahahahah!

L: E ora fammi vedere come sono le tue budella…

G: Boh a me mi sembrate tutti matti.