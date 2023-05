Veronica Ruggeri: «Una relazione complicata mi ha fatto capire che meritavo il vero amore»

Sempre più spesso, negli ultimi anni, si parla di relazioni difficili. C’è voluto tempo – e il coraggio di donne e uomini – per aprire finalmente uno spazio di dialogo su tutto ciò che solitamente veniva nascosto nella privacy di una relazione. In fondo, quel che conta è «volersi bene e prendersi cura di sé e non fingere che tutto sia ok», parola di Veronica Ruggeri, giornalista de Le Iene che al tema delle relazioni ha dedicato anche il suo nuovo programma ‘Pensavo fosse amore’, in onda su Discovery Plus.

La nostra occasione per parlare con Veronica di relazioni – e in particolare di una sua storia passata caratterizzata da un’eccessiva gelosia del suo compagno – è stata “Birra Moretti, Così come siamo”, serie dedicata allo stare insieme così come si è senza filtri: un loft, un’intera serata, qualche birretta e cinque amici che condividono il loro lato più autentico, tra storie di aspettative, ambizioni, percorsi di vita e punti di vista personali. Insomma, tutto quello che ci si racconta quando si è tra amici.

Ma quando una relazione può definirsi complicata? «Quando non porta serenità e gioia, ma ansia e tristezza», ci racconta Veronica, continuando: «In una relazione complicata spesso non vieni apprezzato, vieni manipolato, non vieni sostenuto ma solo reso più insicuro». Riconoscere questo non è sempre facile però. Di sicuro non bisogna pensare che una relazione «da favola e priva di intoppi» esista. L’amore è capacità di «essere flessibili e capire le necessità dell’altro senza annullarsi». Questo è ciò che Veronica ha imparato nella sua esperienza e che ha voluto condividere con noi.

Dopo la sua relazione difficile, però, Veronica si è rimessa in carreggiata «molto in fretta». con la sua vita. Non solo perché era arrivato un nuovo lavoro, con nuovi stimoli, ma anche perché aveva capito una cosa molto importante, ovvero che quello che aveva appena vissuto non era amore e che «il vero amore doveva ancora arrivare». «Ho riconquistato fiducia in me stessa quando ho capito che quella persona non andava bene per me e il suo giudizio non era importante», spiega la giornalista, «Ho iniziato forse in quel periodo a conoscermi davvero: ho capito di essere tosta, di avere coraggio e di meritarmi attenzioni più sane». Questo però non le ha fatto rivalutare il rapporto con gli uomini, ma le relazioni per sé: «Ho capito che mi serviva del tempo per elaborare le mie emozioni. Ho capito cosa volevo davvero».

E quali sono quindi gli ingredienti per un amore sano? «Deve esserci rispetto, sostegno, equilibrio, un gioco di condivisione e soprattutto reciprocità», ci risponde sicura. «Credo sia molto importante una buona comunicazione e quindi non avere mai paura di esternare le proprie emozioni. Belle e brutte che siano». Anche perché, come ci tiene a sottolineare: «Ogni uomo, ogni persona e ogni situazione è un mondo a parte: avere paura di nuovi fallimenti non serve».

