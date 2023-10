Vento d’autunno

LUNEDI’

Mammamia.

Ragazzi, non so come ve la passate voi, ma io vi dico che qua in Val di Chiana c’è talmente tanto vento che oggi mi sono addormentato fuori su una sdraio con le rotelline e quando ho riaperto gli occhi mi sono ritrovato non dove ero ma 2-3 cm più in là.

MARTEDI’

Il vento s’è intensificato. Per farvi capire in che situazione siamo posso solo fare un esempio.

Se uno ha cementato al muro esterno di casa una cassetta per le lettere, non di quelle rasomuro ma di quelle estroflesse che vanno di moda ora, questa col cazzo che si staccherà. Ma nemmeno se ne viene il doppio di questo vento.

Questo per far capire che c’è un vento forte ma non esageriamo.

MERCOLEDI’

Per farvi capire il vento che c’è oggi non ci sono aggettivi, cifre, indici: si può solo raccontare. Vi dico soltanto che ho visto robe tipo una casa in pietra, costruita forse non nel più solido dei terreni, che in mezzo a questo uragano restava ovviamente ben salda a terra. Però le tendine fuori: come impazzite!!!

GIOVEDI’

Un mio amico di Pieve al Toppo stamattina è uscito fuori di casa, piano piano, a passi lentissimi è andato verso il marciapiede, una volta raggiuntolo si è frugato nel taschino della giacca, fruga e rifruga e rifruga ancora, quindi ha preso un bigliettino, forse uno scontrino, l’ha tirato fuori di tasca, poi si è piegato, sempre col bigliettino in mano, e l’ha appoggiato lentissimamente al terreno, ce l’ha adagiato bene sopra, lisciandolo addirittura con la mano, poi ha preso a tirarsi su e, una volta lasciato il contatto con la mano, quel bigliettino: SCHIZZATO VIA IN MILLE PEZZI CAUSA VENTO!

Speriamo domani vada meglio.

VENERDI’

La situazione è ormai al limite. Oggi c’è talmente tanto vento che se, per esempio, un mese fa uno poteva dire la frase: “Fabio, oggi c’è un pocherellino di vento…”, oggi con lo stesso venticello non invadente di un mese fa direbbe: “Fabio, oggi non c’è nessunissimo vento”. E anche il giorno dopo e il giorno dopo ancora.

Poi gli anni passano e lo stesso per il ricordo del vento fortissimo di questi giorni. E nel 2088 in una giornata con un venticello non invadente uno torna a dire: “Oggi c’è un pocherellino di vento, Robot Guarnacci 2000”.

SABATO

Passeggiata veloce mattutina per il Sentiero della Bonifica con gli amici Benji e Fede.

Fede contentissimo perché ha ritrovato il suo cappellino rosso, che ieri mattina una folata di vento gli aveva ribaltato dal capino.

Sapete dov’era? VICINO A UN ACERO!!!

E subito Benji: “Ah-c’ero vicino e non l’avevo visto”.

E ora colazione al bar Tabbe di Tegoleto con brioscina.

DOMENICA

E va beh. Uno dice: “Con tutto questo vento almeno l’energia eolica finalmente fiorirà ruggente e ringhiante come merita!”.

Bene, ecco il titolo sulla prima pagina di un quotidiano dall’anno 2088: “Maledetta energia eolica, sembravi un’energia pulita, discreta, ti presentavi bene…”.