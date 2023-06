Nicolò De Devitiis: «Il tradimento può essere un’occasione di crescita»

Prima di diventare una Iena a tempo pieno, Nicolò De Devitiis ha avuto tante vite: animatore, commesso, barista, batterista, addirittura bike blogger. Una carriera di successo, piena di gratificazioni e vissuta nel pieno. Lo abbiamo incontrato grazie al progetto “Birra Moretti, Così come siamo”, la nuova serie realizzata da Birra Moretti e dedicata alla celebrazione dello stare insieme senza filtri, con spontaneità. Nicolò si è raccontato a tutto tondo davanti a quattro amici: Melissa Satta, Veronica Ruggeri, Chef Ruben e Tananai. Gli inizi, le difficoltà di reinventarsi in una professione in continua evoluzione, la pressione di dover rimanere sulla cresta dell’onda, l’esperienza del tradimento.

«Restare sul pezzo, mantenere il passo dell’attualità e trovare nuove storie sono compiti difficili, ma se fai il lavoro che ti piace e che ami tutto assume più leggerezza e niente è faticoso. E io il mio lavoro e lavorare lo amo da morire», racconta Nicolò, che si definisce uno «stakanovista che non si ferma mai».

Anche con tutta la passione del mondo, però, rimanere a galla è un esercizio difficile che richiede grande costanza: «Per un periodo, soprattutto agli inizi, ho avuto paura: credevo, passatemi il termine, di “non essere all’altezza” o di “non farcela mai”. Negli ultimi anni per fortuna sono maturato molto».

Nicolò ha anche raccontato di avere un motto che segue alla lettera: “Essere te stesso così come sei”. «In camera a Roma ho un poster che recita: “Come as you are”, come la famosa canzone dei Nirvana: me lo regalarono a Berlino una decina di anni fa quando ero in viaggio in un inter-rail in bici. Me lo appesi in camera come monito, per non perdere mai il fuoco e quello che mi hanno insegnato i miei genitori».

Un altro punto di svolta nella vita di De Devitiis è stata la sperimentazione del tradimento: un’esperienza di grande sofferenza da cui, però, è stato capace di trarre una lezione. «Tanta forza e tanta anche gratitudine, non sarei qua adesso a parlare con te se non fosse successo, quindi in qualche modo penso che fosse scritto che sarebbe dovuta andare così. Ma in quel periodo (che a posteriori definisco bellissimo) mi sentivo perso, da un giorno all’altro non avevo più niente: né gli amici, né la mia compagna storica (quella di tutte le “prime volte”)». La delusione è stata il motore della risalita: «Mi sono rimboccato le maniche e ho detto: bene, da oggi si fa come dice Nicolò. Così lasciai Giurisprudenza, mi misi a lavorare come commesso in 2 negozi (uno la mattina e uno la sera) e iniziai a studiare recitazione, nuotare, suonare la batteria. Subito dopo, scoprii un’inclinazione per una cosa che prima non avrei mai potuto fare: l’animatore. Tornato mi iscrissi a Economia e management e poi arrivai a Le iene». L’intrattenimento è stato una via di fuga essenziale: «L’amore per quello che faccio mi ha aiutato a risalire, e non è mai passato: è rimasto e credo non mi passerà mai. Amo da morire lavorare e tutt’ora lo faccio fino a tardi senza che sia un peso».

Quando gli chiediamo se, nel nostro orizzonte culturale, il fallimento rappresenti ancora un tabù da sfatare, Nicolò non ha dubbi: «Mah in realtà non credo, anzi, penso che le nuove generazioni abbiano sempre meno preconcetti. Stanno imparando a parlare dei loro problemi in maniera libera e serena, senza sentirsi giudicati e imparando a rispettare le proprie fragilità.

