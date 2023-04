Lo Sgargabonzi in BATTAGLIE DA CONDIVIDERE – Parte VIII

SONO A CANNES E HO APPENA VISTO IN ANTEPRIMA IL FILM DI NANNI MORETTI 17 MINUTI DI APPLAUSI E L’HO TROVATO D’UNA LUCIDITA’ STRAORDINARIA E’ INCREDIBILE COME NANNI SIA RIUSCITO A QUASI QUARANT’ANNI A FARE UN FILM CHE CI PARLA IN MANIERA COSI’ LUCIDA DI CINEMA POLITICA CONSAPEVOLEZZA PATERNITÀ FILIALITÀ SCARPE SACHER FINEVITA AL TEMPO DEI CESARONI BUY MOMENTOBALLO PANCHINA INQUADRATURE BATTIATO TURTURRO QUALCOSA DI SINISTRA TITOLI DI TESTA BUIO PUBBLICITA’ SCELTA POLTRONCINE BIGLIETTO SCONTOESSELUNGA CASSA FILA ENTRATA PARCHEGGIO MACCHINA PACE SILENZIO LITIGIO SU CAZZATA SCELTAFILM ANDIAMO O NON ANDIAMO MASSÌ ANDIAMO PRENOTO SU INTERNET? MA NO FACCIAMO LÌ! E PER MANGIARE SI MANGIA A CASA? MA NO FACCIAMO LÌ! ODDIO E’ MORTA SILVANA PAMPANINI LO SAPEVI? MA NO FACCIAMO LÌ! NON DIRE MA NO FACCIAMO LÌ STO MALE PER SILVANA PAMPANINI VUOI? MA NO FACCIAMO LÌ! NON RIDIRLO? OK NON LO RIDICO! POI DOPO APPENA VOLTA LE SPALLE SUBITO MA NO FACCIAMO LÌ DISPETTOSETTO LUI!!!

Se Dataroom chiude, per me tutta questa messa in scena del mondo che gira, possono anche smontare, portare via, schiodare tutto, arrotolare tutto il cielo e caricarlo su un camion col rimorchio, possiamo spegnere questa luce bellissima del sole che mi piace tanto ma tanto ma tanto. E lo sai perché mi piace tanto? Perché mi piace Milena Gabanelli illuminata dalla luce del sole, tanto. E possono portar via tutto questo tappeto, queste colonne, questo palazzo e poi la sabbia, il vento, le rane, i cocomeri maturi, la grandine, le 7 del pomeriggio, maggio, giugno, luglio, il basilico, le api, il mare, le violette… le violette…

QUELLO CHE NON TI AMMAZZA TI RENDE PIU’ FORTE DI FRONTE ALLA MORTE PER POCHISSIMI ATTIMI E POI TI AMMAZZA SUBITO DOPO COL RILASCIO DEGLI SFINTERI PER LA DECONTRAZIONE DI QUELLA ESTREMA RESISTENZA DI POCO PRIMA E ALLORA ERA MEGLIO MORIRE DIRETTAMENTE CHE FARE UNA FIGURA DEL GENERE DAVANTI ALLE DIRIGENZE DELLA CONSOB TUTTE ATTORNO ANCHE FABIO MAMMAMIA C’ERA ANCHE FABIO

Un piccolo consiglio per risparmiare.

Non tutti sanno che se mettiamo della pasta a bollire in una pentola ma, invece che sul gas, la copriamo semplicemente con una coperta, questa ci metterà a bollire solo 5 minuti più che se fosse sul fornello. Provare per credere.

SOLO IN UN’ITALIA MIOPE, PIAGNUCOLONA, CHE HA RIFIUTATO OGNI AFFLATO DI PROPOSITIVITÀ, POTEVO SCOPRIRE CHE NESSUNO FINO AD OGGI HA MAI PENSATO DI REGISTRARE ALLA SIAE UNO SLOGAN COME “KE SKIFO GLI SKAFI”.

FATTO.

Mammamia che buono… ♥

I napoletani so’ troppo avanti, c’è poco da fare. Sono in un bar di Spaccanapoli e sto bevendo un caffè che sembra brodo di carne.

L’amore è il dono più meraviglioso che ci abbia fatto Dio, a volte ci scervelliamo per raggiungere la felicità, senza accorgerci che essa è vicina a noi, nelle cose più semplici e vicine, in un bambino che ti dona un fiore o NEI VERTICI DELLA CONSOB NON NE POSSIAMO PIU’ BASTA APRIAMO GLI OCCHI E CERCHIAMO DI FARE QUALCOSA NOI PICCOLI MEDI ARTIGIANI STIAMO MORENDO DI BUROCRAZIA SVEGLIATEVI!!!

Piccolo trucco per avere la lode.

In qualsiasi esame di medicina, alla fine di qualsiasi risposta, è bene aggiungere “che col tempo vengono ovviamente vascolarizzate”.

ATTENZIONE!!! LE BISTECCHE SONO POMPELMO!!! LO STANNO DICENDO IN TUTTE LE RETI!!!