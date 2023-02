Lo Sgargabonzi in BATTAGLIE DA CONDIVIDERE – Parte IV

Non voglio passare per cospirazionista, ma mi pare evidente che quando acquistiamo una Sprite dentro nella bibita non c’è il veleno solo perché la multinazionale della Sprite ha tutto l’interesse che non ci sia e per vendere la propria bibita come “senza veleno” così che ne compriamo di più.

Se ci rispettasse come acquirenti inserirebbe del veleno (O ALMENO 1 VELENO!!!!!) nella bibita perché possiamo SCEGLIERE (“to choose“) di non acquistarla. Per esempio la Editrice Giochi l’ha fatto: in Cluedo ha inserito tanto il colonnello Mustard e la sala del biliardo che, appunto, il veleno. E invece la Sprite non contiene il veleno e quindi (vogliamo scommettere che la prossima parola è ti viene?) ti viene da acquistarla per forza, se no passi per “illogico” (guarda un po’, per molti la malattia del secolo!!!).

E fateci caso: te la fanno pure acquistare nel formato che vogliono loro! Non che ne esista una versione da poche gocce o un bottiglione da cinquecento litri. Loro vogliono che ti prendi quei trentatré centilitri, mezzo litro o litro oppure litro e mezzo che (sarcasmo mode on) STRANISSIMAMENTE (sarcasmo mode off) lascia spazio preciso nel frigo per una bella bottiglia di acqua, che oltretutto a me personalmente non piace (opinione mia, per carità) rileggete la cosa del sarcasmo mode perché ero sarcastico con quello stranissimamente delle serie strano UN BEL CAZZO cazzo.

SVEGLIA GENTE! FATE GIRARE I COGLIONI, E’ IMPORTANTE!

ATTENZIONE AI VACCINI!!!

SE UNO PRENDE IL VACCINO PER LA MENINGITE E NON HA LA MENINGITE POI GLI FANNO MALE I PIEDI, SE UNO PRENDE QUELLO PER LA ROSOLIA E NON HA LA ROSOLIA GLI FANNO MALE LE DITA DELLE MANI DEI PIEDI, SE UNO PRENDE QUELLO PER L’EPATITE C E PERO’ HA LA B GLI VIENE ANCHE LA A. CHI E’ QUELL’ANIMALE (INDIZIO: NON E’ L’UOMO) CHE LA MATTINA PRENDE QUATTRO VACCINI, DUE IL POMERIGGIO E TRE LA SERA? RISPOSTA: E’ L’UOMO.

Non voglio passare per cospirazionista, però la butto là: e se le scie chimiche fossero tutta una SOLENNE E SONORA CAZZATA? Magari sono un’invenzione di questi anticospirazionisti del cazzo per tenerci tranquilli. Loro ti buttano là il classico, rassicurante ed ecumenico marziano (sempre la scelta più facile) e invece magari sotto sotto si cela tutta una messa in scena di merda, che questi qui truccano i filmati, fanno i fotomontaggi, inventano le testimonianze Tisana Pianta e invece quelli sono elicotteri veri. Sono cose che anche al computer di casa si inizia a poterle fare (esiste anche un programma dei Bitmap Brothers: morphings 1) e mio cognato informatico ne è testimone, si chiama Fabio.

PICCOLISSIMO TRUCCARIELLO DETTO ANCHE TRICK INTANTO SEGUIMI METTENDO LIKE SULLA MIA PAGINA PER ALTRI TRICK: PER FAR RILASSARE LE PERSONE ANSIOSE BASTA DIRGLI CHE ANCHE DUKE ELLINGTON ERA ANSIOSO.

Non voglio passare per cospirazionista ma dico solo: Case Farmaceu. Le case farmaceu (pronuncia: chèis farmasò) hanno scoperto MA DA MO’ la cura per il cancro e però se la tengono ben stretta. E questo perché? Interè Sieconò Micì. E la gente continua a morire. Del resto se diffondessero la cura per il cancro venderebbero lì per lì il vaccino (ci sta) facendo dei soldi spaventosi ma poi più niente. Io da ragazzino quando iniziai a perdere i capelli andavo dal barbiere continuamente per tenerli corti perché così si rinforzavano (pensavo). Poi a un certo punto mi ruppi i coglioni di pagare diecimila lire alla volta e chiesi al barbiere se mi vendeva la macchinetta tagliacapelli. E lui ci stette, me la mise trentaseimila lire. Che di sicuro pensava: tanto non gli vengono bene e torna. E INVECE GRAZIE A QUELLA MACCHINETTINA NON CI TORNAI MAI PIU’!