Lettera d’amore alle compagnie telefoniche

Cara Wind, voglio essere squisitamente diretto: ho voglia di accarezzarti dolcemente le gote erubescenti.

Anni che hai investito a inventartele di tutte nottetempo per farmi venire l’esaurimento nervoso riuscendoci. Uno zenith preso a caso fra i tanti: la conveniente tariffa Digital che però mi sanzionava se ricaricavo dal tabaccaio invece di usare l’applicazione o se vi chiamavo al telefono. Peccato che l’applicazione non funzionava (“funzionabat” in latino, ANIMALI!) e quindi chiamai e mi raddoppiaste il costo cazziandomi che avevo chiamato. Poi lessi che il divieto di chiamare era al netto dei casi di malfunzionamento. E così richiamai per dire che, appunto, in quella telefonata segnalavo un malfunzionamento dell’applicazione. E l’operatore GRAZIANO TORCIANI: “ha ragione, però in questa telefonata non sta segnalando un malfunzionamento ma mi arriva come una sorta di telefonata-postilla diciamo così”. E mi raddoppiaste di nuovo la tariffa che ne uscì quindi quadruplicata. Ma vafammocc’ a’tte e a postill’e chi t’è stramuort!!!!!

Se potrò dire male di voi userò tutto quello che è in mio potere per mettervi i bastoni fra le ruote dall’avere nuovi abbonati. Prima di tutto i 40.000 miei schiavi che seguono questa rubrica cara Wind te li sogni. Memorandum: non passate a Wind e se già ce l’avete cambiate operatore (consiglio mio: Paggini Comunicare).

Se oggi mi facessero scegliere: muori e però fallisce Wind oppure vivi e Wind continua io sceglierei la prima non alla grande purtroppo ma alla stragrandissima. Oppure meglio ancora: muoio e Wind fa un successo clamoroso. Probabilmente sceglierei questa proprio per sentire lo SCHIFO!!!!!

Iliad, ora vedi di non farmi bestemmiare pure te.

P.S. Ovviamente sto scherzando e non è vero niente. Wind non fare querele. Con voi mi sono trovato B E N I S S I M O ! ! !

Cara Iliad.

Sei una compagnia telefonica incredibile. Le altre compagnie (non farmi fare i nomi, ti supplico) sono malate di soldi, vogliono solo guadagnare il più possibile e considerano i clienti alla stregua di numeri. Tu no. Tu il cliente lo coccoli, lo vizi. A te dei soldi, diciamolo chiaramente, non te ne frega niente. E un’offerta là, e un bello zainetto qua, e ti do pure lo smartphone ed ecco 10 sms gratis per parlare con tuo padre che sta tanto male. Ma chi sei? CHI SEI? Ti voglio bene da morire. Ecco. Ora sarebbe bello, visto che ti ho fatto i complimenti davanti al quasi milione di utenti che mi seguono, che tu facessi ufficialmente capolino mandandomi una email di ringraziamenti. Un gestore, qualcosa… Un sogno, certo. Magari passo per stupido. Ma sei tu che mi hai insegnato anni fa con la tariffa ILIAD SENZA SCATTO che i sogni possono essere realtà. Ti prego. Ti supplico. Vuoi che mi prostituisco? Ti ecciterebbe se lo facessi? Dimmelo chiaramente. <3

Cara TIM,

mi sto trovando male “nei tuoi confronti” (piccola licenza poetica!). Mi fate delle tariffe e poi vengo a sapere che ne sono uscite di migliori e a me mi avete tenuto quella vecchia solo perché non lo sapevo per il fatto che ero a lavare mio padre. Vi telefono, m’incazzo, m’aspetto un atteggiamento tipo Anthony Hopkins in Quel Che Resta Del Giorno e invece rispondete pure. Non mi piace questa cosa. Io ho più di 50.000 follower per i quali sono un mito, dateci un’occhiata. In uno dei prossimi Conglomerandocene scriverò se devono togliersi la TIM o no. Intanto vi lascio la mia email dove non sarebbe male ricevessi delle scuse in vetroresina e un bello sgabello in pioppo dove appoggiare lo zainetto di Iliad quando vado a cena nei ristoranti: coppiaperta69@palazzochigi.it

Per adesso SOSPENDO le sottoscrizioni ex-novo a TIM da parte dei miei follower (non abbonatevi). Fra qualche giorno sblocco oppure confermo e a quel punto anche chi ha già TIM deve cambiare.

Cara Vodafone it.

So che fai dei contratti clamorosi (6 euro tutteccouse) a chi passa a te da Iliad, poiché già a Iliad si spende poco e li volete tentare.

Bene, io ho intenzione di passare a voi da quei polifosfati organici sieropositivi di Wind Italia (vi odio e Graziano il telefonista licenziatelo).

Possiamo fare un’eccezione e fare anche a me il trattamento Iliad? Se no mi viene 12 euro.

Come vedete io, al contrario di tutti i vostri clienti tranne Stefano Andreoli, ho una rubrica che conta più di 100.000 individui che la seguono e prometto che vi farò pubblicità. Rilancio: volete la bocca? Volete la bocca dolcissima? Andata.

Se mi fate questa offerta dei 6 euro mettetemi un commento su Myspace a mo’ di segnale e io vi contatterò nottetempo. Se no se devo pagare 12 euro tanto vale che passo a Tele2 che dice l’amico Christian Raimo che piglia meglio a causa dei “ripetitori allo stronzio” (dice lui, non ho capito se è una battuta). E mi rivolgo a Tim: non è che anche voi zitti zitti mi fareste la cosa dei 6 euro aummaumma? Se sì contattate Vodafone, fate un’asta fra di voi e chi è in grado di darmi di più al minor prezzo poi contatti me (anche un bello zainetto ci sta). E fatemi sapere se la cosa dei ripetitori allo stronzio è una battuta.

Christian Raimo ha Coop Voce ma come dice lui mentre scarta avido i boeri: “non piglia un cazzo specie a Quintiliani ahahah”.

Cara CoopVoce, ma stiamo veramente scherzando?

“Scegli la tua nuove tariffe CoopVoce, abbonati e vinci una splendida sorpresa”

“Scegli”? “Abbonati”? “Vinci”? Io gli ordini non me li facevo dare neanche da mio padre a cinque anni, figuriamoci da una conventicola di leprecauni. A meno che la sorpresa sia un bel cazzo di 50-60 cm bello nodoso con una cappella che ringhia alla luna amore mio perché sarei gender fluid guarda un po’ (problemi, cara CoopVoce? Negli anni ’60 avete ghettizzato Umberto Bindi, ma vergognatevi dai…)