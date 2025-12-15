La setta di NXIVM, raccontata dall’interno

Lauren Salzman non fece in tempo a diventare davvero adulta prima di entrare in NXIVM, la setta di auto-aiuto e sfruttamento sessuale guidata da Keith Raniere. Si era laureata da pochi mesi quando sua madre, Nancy Salzman, la introdusse nel gruppo. Nancy aveva conosciuto Raniere attorno al Giorno del Ringraziamento; per le vacanze di primavera era già sotto la sua influenza.

«Ci portò in vacanza in Florida e la chiamò “la vacanza di transizione da madre ad amica”», ha raccontato di recente Lauren alla podcaster Natalie Robehmed. «Passò l’intera vacanza chiusa in camera d’albergo, leggendo La rivolta di Atlante e parlando al telefono con Keith, cercando di deprogrammare i suoi figli dal comportarsi da parassiti e insegnarci ad avere una vera autostima».

Non molto tempo dopo quell’incontro, Lauren iniziò una relazione con Keith; sarebbero rimasti legati, in un modo o nell’altro, per quasi vent’anni.

Fu la testimonianza resa da Lauren nel 2019 a contribuire in modo decisivo alla caduta di Raniere, poi condannato a 120 anni di carcere federale per vari capi d’accusa, tra cui associazione a delinquere, traffico sessuale, cospirazione per il lavoro forzato e frode telematica (Nancy Salzman è stata condannata a 42 mesi per reati che includevano associazione a delinquere).

Da allora Lauren era rimasta in silenzio. Almeno fino a quando non ha accettato di essere intervistata per Allison After NXIVM, il nuovo podcast di Robehmed prodotto da Campside Media e CBC.

Basato su un’estesa serie di interviste con Allison Mack, l’ex attrice di Smallville che fu anche un membro di alto rango della setta, Allison After NXIVM è servito come modo per Mack di raccontare la sua storia — una volta per tutte e per intero. Dopo aver scontato tre anni di prigione per il suo coinvolgimento, Mack voleva solo andare avanti. Ma si è resa conto che, se non fosse stata lei stessa a raccontare ciò che era successo, le persone avrebbero continuato a inseguirla. Così Mack si è rivolta alla giornalista Vanessa Grigoriadis, con cui aveva parlato nel 2018 per il New York Times Magazine e che nel frattempo aveva fondato Campside Media. Grigoriadis ha contattato Natalie Robehmed, con cui aveva già lavorato a diversi podcast investigativi, chiedendole se volesse partecipare al progetto.

«Ho detto qualcosa tipo: “Non ho alcun interesse a far parte dell’arco di redenzione di Allison Mack”», racconta Robehmed a Rolling Stone US. Ma dopo diversi incontri, la podcaster ha capito che l’ex membro della setta era pronta a confrontarsi davvero con il proprio ruolo, senza sconti. Ha parlato della coercizione, del modo in cui era scivolata in una relazione sessuale con Raniere e, naturalmente, del marchio infame con le sue iniziali che le donne del suo circolo più ristretto ricevevano.

Ma Robehmed non si è fermata a Mack — c’era un’altra ex adepta misteriosa che voleva rintracciare. Ora, nell’episodio pubblicato per i non abbonati il 24 novembre, Lauren Salzman racconta finalmente la sua storia: dagli inizi con Raniere e NXIVM; alla nascita di DOS, la sorority femminile in cui avvenne la maggior parte degli abusi; al risveglio da un pisolino per ritrovarsi la polizia che arrestava Raniere; fino alla decisione di testimoniare contro il compagno di quasi vent’anni.

Abbiamo raggiunto Robehmed per parlare di come è nato il podcast, di come ha rintracciato Lauren e di ciò che ha imparato da tutta questa esperienza.

Cosa ti ha spinto a realizzare il podcast?

Il podcast è nato in gran parte grazie a Vanessa Grigoriadis, la mia executive producer per questo progetto e la mia partner di scrittura da molti anni su vari altri podcast. Vanessa aveva intervistato Allison Mack per un articolo nel 2018. All’epoca Allison era ancora profondamente dentro NXIVM, completamente plagiata.

Ma quando è finita in prigione, un uomo che conosceva, Stephen Belber, si è messo in contatto con lei. Stephen Belber è una figura davvero interessante: drammaturgo, regista, sceneggiatore, molto concentrato su lavori legati al mondo delle persone incarcerate. E pensava che Allison potesse avere una storia da raccontare. Così ha iniziato a parlarle una volta che era uscita di prigione, e poi è diventato chiaro che ciò che volevano davvero fare era un podcast. Attraverso vari incroci, sono arrivati a Vanessa, che ha contattato me e mi ha chiesto: “Ti interessa lavorare a questo progetto?”.

Eri titubante all’inizio?

Ero titubante perché conoscevo solo l’Allison Mack che era stata mostrata fino a quel momento. Avevo visto The Vow su HBO Max, avevo letto tutti gli articoli, avevo seguito il processo, e l’immagine che ne emergeva era quella di Allison Mack la cattiva. Veniva descritta come la carnefice che portava donne a Keith Raniere perché fossero abusate sessualmente. Era vista come la persona responsabile di spingere le donne a farsi marchiare.

Ma Vanessa mi ha detto: incontrala, e poi dimmi cosa ne pensi. Così sono andata a cena nel centro di Los Angeles con Allison, Stephen Belber e il marito di Allison, Frank Meeink. Sono rimasta molto sorpresa dalla persona che mi sono trovata davanti. Ho trovato qualcuno molto più introspettivo della media delle attrici, e qualcuno disposto a fare i conti con il male che aveva fatto, ancora chiaramente nel pieno del processo di capire davvero quelle responsabilità — ed era questo a interessarmi. Non si è presentata come un prodotto di PR già pronto a riabilitarsi per tornare a Hollywood. Era ancora molto “a pelle viva”, in piena terapia, e ancora alle prese con il peso delle sue azioni.

Con chi altro hai parlato?

Forse la persona più importante con cui ho parlato, oltre ad Allison, è Lauren Salzman. Come Allison, anche Lauren non aveva mai parlato prima del suo ruolo dentro NXIVM. Lauren è la figlia di Nancy Salzman, nota come Prefect: la seconda in comando dopo Keith Raniere, la persona che ha davvero contribuito a costruire NXIVM insieme a lui. Nel podcast, Lauren racconta come fosse praticamente dentro NXIVM prima che NXIVM esistesse davvero, e di come sua madre si fosse coinvolta con Keith fin dall’inizio — e così anche lei.

Lauren è una figura cruciale perché, come Allison, è rimasta in NXIVM per moltissimo tempo, oltre vent’anni. E ha contribuito a provocare molto danno all’interno dell’organizzazione. Lauren fu in parte responsabile di far sì che una donna venisse tenuta chiusa in una stanza per due anni. Una cosa assolutamente agghiacciante. Ma la sua storia è complessa: anche lei ha subìto traumi da parte di Keith, un pesante controllo psicologico e situazioni davvero estreme. È però l’unica persona, tra quelle citate nella causa NXIVM, che si è rivoltata contro Keith e ha testimoniato contro di lui in tribunale. Volevo sentire da lei come era arrivata a prendere quella decisione: andare contro l’uomo che era stato il suo pseudo-fidanzato per molti anni.

Lauren era anche con Keith quando è stato arrestato. C’è stato questo raid incredibilmente drammatico in Messico, dove Keith e un gruppo di sue seguaci si erano rifugiati. Erano rintanati in una casa fuori Guadalajara quando la polizia ha fatto irruzione con armi e giubbotti antiproiettile. Lauren stava facendo un pisolino con Keith e nel podcast racconta come abbia istintivamente sbarrato la porta e sia entrata in modalità “protezione” per salvare Keith, anche se — alla fine — Keith non ha fatto lo stesso per lei. Ed è stato proprio quello uno dei momenti decisivi che l’hanno portata a voltargli le spalle: la consapevolezza — la cito a memoria — che lui pensava solo a sé stesso e non era il leader che lei aveva creduto.

È stato difficile convincere Lauren a parlare per il podcast?

Assolutamente sì, anche se in realtà è successo in modo del tutto fortunoso. Mio marito stava parlando con un suo amico e gli ha accennato che stavo lavorando a questa storia; l’amico ha praticamente risposto: “Ma dài. Io ho fatto il liceo con Lauren Salzman”. Così sono andata a prendere un caffè con lui. Gli ho raccontato del progetto, lui ne ha parlato a Lauren per me, e poi si è sentito a suo agio nel darmi il suo numero. A quel punto l’ho contattata, abbiamo fatto un paio di conversazioni in cui le ho spiegato davvero nel dettaglio il progetto, e lei ha deciso di parlare per la prima volta.

Va detto che Lauren e Allison non erano affatto in contatto durante tutto questo. Legalmente non possono esserlo. Ma è stato affascinante per me, perché entrambe sono ancora alle prese con il tentativo di capire cosa sia successo e dare un senso a tutto.

Avete contattato Keith Raniere?

No, non l’abbiamo fatto. In sostanza, sentivo che avevamo già ascoltato abbastanza Keith, e non era quello il focus della storia. Inoltre, avevamo già dell’audio — delle registrazioni di Keith — perché Vanessa l’aveva intervistato quando era praticamente in fuga in Messico, verso la fine del 2017, e non serve molto di più. Dal mio punto di vista, questa storia non riguardava lui, ma come una persona possa ritrovarsi dentro un culto e commettere cose terribili.

Jeffrey Epstein è tornato molto nelle cronache ultimamente, e mi chiedevo: dal tuo punto di vista, in che cosa l’involvement di Allison Mack in NXIVM differisce da quello di Ghislaine Maxwell?

È una domanda difficile, perché quello di cui Ghislaine è accusata riguarda una scala molto più ampia, molto più sistematica, metodica e durata molti più anni rispetto ad Allison. E non sappiamo se Ghislaine abbia subìto abusi sessuali, controllo o coercizione nello stesso modo in cui Allison li ha subiti da Keith. Per questo mi è un po’ difficile fare un paragone diretto.

Allison ha fatto le cose peggiori — in termini di pressione e coercizione su altre persone — negli ultimi tre anni della sua permanenza in NXIVM. Ed è stato all’interno di DOS, la sorority segreta riservata alle donne che era una sorta di sottoinsieme nascosto di NXIVM. Ma, per quanto posso capire, nel caso di Ghislaine ed Epstein si parla di qualcosa che è andato avanti molto più a lungo, e ci sono accuse da parte delle vittime secondo cui Ghislaine avrebbe partecipato agli incontri sessuali. Mi sembra una storia di natura molto diversa.

Quali sono state le cose più sorprendenti che hai scoperto lavorando a questa storia?

Quanto vuoi andare nel buio? La cosa più scioccante per me — anche se forse non avrebbe dovuto sorprendermi — è stato il livello a cui il sesso veniva usato come strumento di coercizione all’interno del culto. Su questo avevamo qualche informazione, ma sentire davvero da Allison come fosse iniziata la sua relazione sessuale con Keith, e che Keith sapeva che lei aveva, come dice lei, dei “blocchi” riguardo alla propria sessualità, e che sospettava ci fosse stato qualcosa, in passato, che non era ok. E Keith l’aveva incorniciato come: questo è un problema fisico, quindi richiede una soluzione fisica. È così che è iniziata la loro relazione sessuale, e tra il 2015 e il 2016 Keith aveva rapporti con Allison ogni giorno.

L’altra cosa sconvolgente per me è stato il modo in cui comportamenti autodistruttivi venivano presentati come crescita personale. Ovviamente c’era l’aspetto del cibo: Allison ha seguito una dieta da 500 calorie al giorno per tre anni, correndo ogni giorno per sei miglia. Come parte del suo ingresso in DOS, Allison indossava gioielli permanenti su richiesta di Keith. Portava una catenina sull’addome, perché poteva tenerla sotto i vestiti. Aveva anche una funzione legata al cibo: se — parole sue — “mangiava troppo”, la catena le scavava nella pelle. Nel podcast la descrivo come una sorta di perversa fede nuziale. Era questo: un modo per mostrare il proprio impegno fisico. Ma Allison fece un passo ulteriore. Voleva essere la migliore adepta del culto. Voleva essere la più estrema.

Da Rolling Stone US