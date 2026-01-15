Il senso di Taylor Swift per la panificazione

A circa un’ora e venti dall’inizio della ormai famosa puntata di New Heights, il podcast di Jason e Travis Kelce, uscita in un bel giorno di agosto 2025 (il 14, per la precisione), la super ospite di turno, Taylor Swift, annunciava ufficialmente l’uscita del suo ultimo disco, The Life of a Showgirl. Banger, giusto?

Ma, evidentemente, la maggior parte degli ascoltatori ha skippato, come si suol dire. Appena la notizia ha cominciato a circolare – oh my God, devo sentire quello che ha detto! – bisogna immaginarsi migliaia di dita premere sullo schermo dello smartphone (il conteggio visualizzazioni sfiora i 25 milioni), catapultarsi su YouTube, e cercare il segnalibro agognato. Infatti, la parte intitolata The Life of a Showgirl risulta quella guardata più stabilmente di tutta la puntata.

È andata così, per forza: altrimenti, forse, ci saremmo messi a parlare prima di un altro, incredibile segmento dell’intervista condotta in combo dai fratelli Kelce. In cui la maggiore popstar del mondo parla del suo hobby principale: baking. Tradotto: fare il pane, e i dolci.

«Di base, i miei hobby sono attività da Diciassettesimo secolo». Comincia così la sezione Are You Bready For It?, che nel gioco di parole incredibilmente cheesy tra ready e bread indica il momento in cui Swift parla di lievitazione, pasta madre e compagnia. «Adoro dipingere e cucinare. Ogni sei mesi sviluppo una diversa ossessione di panificazione. In questo momento, mi trovo nel mezzo di una profonda ossessione per la pasta madre (o pasta acida, o pasta di riporto, la pasta madre è il metodo più antico per procurarsi lievito per panificare: ovvero, tenere da parte un pochino della pasta del giorno prima, e usarla per far fermentare nuova farina, nda). Mi ha completamente investito». Continua: «La pasta madre è diventata davvero una cosa seria per me. Penso al pane il 60% del tempo». E ancora: «Scrivo ai miei amici e chiedo: posso mandarti del pane? Mi serve un feedback. Ti piace di più questo o ti piaceva di più quell’altro? L’ho fatto lievitare in modo diverso… Sono iscritta a blog dove si parla di pasta madre. Siamo una community! E non lo sapevo. Uso internet solo per navigare sui blog di asta madre. Oh, e per guardare i video di lontre selvatiche che mi mostra Travis».

Nel mentre, scopriamo alcuni dei “gusti” che vanno per la maggiore in casa Swift: Cinnamon Swirl (alla cannella), Lemon Blueberry (limone e mirtilli), Cinnamon Raisin (cannella e uvetta), e Funfetti – ma solo per le ragazze. Sono i confettini colorati delle torte dei bambini. Nel frattempo, al suo fianco, il first man Travis Kelce gongola di essere «l’uomo più fortunato del mondo» e afferma di essere così rimpinzato di carboidrati da essere, di nuovo, fortunato a essere uno sportivo professionista. Sottinteso, così almeno le calorie si bruciano.

Sei mesi fa lasciavamo perdere tutto questo, concentrandoci su The Life of a Showgirl. Ma qualche giorno fa, alcune foto scattate a Los Angeles ci ha riportato dove ci eravamo persi: alle pagnotte di Taylor Swift. Sono state scattate dal sito di gossip Backgrid, e mostrano Este Haim, il marito Jonathan Levin e Sombr uscire da un notorio ritrovo di star di L.A., The Bird Streets Club, con in mano una pagnotta debitamente incartata. Gli scatti sono stati poi ripresi da Vogue, che ha definito il pane di pasta madre l’accessorio più trendy del 2026.

Come facciamo a essere sicuri che ci sia dietro la mano impastatrice della regina del pop? Per i motivi decorativi che si intravedono attraverso i pacchetti delle pagnotte: fiori e foglie, marchio di fabbrica di Taylor. Il segnature style di Taylor è ben visibile in questo video, che commenta una foto pubblicata da Benny Blanco a luglio 2025, in occasione del suo matrimonio con Selena Gomez. L’artista stava mostrando un dono ricevuto per l’occasione: era da parte dell’amica Taylor Swift, ed era… una pagnotta decorata con motivi naturali. Con uno sticker che recitava: It’s a loaf story!. Esatto: un altro di quei giochi di parole cheesy alla Bready for it. Infatti, loaf in inglese significa pagnotta. Ed è andata a sostituire “love”.

A ottobre 2025, Jimmy Kimmel condivideva la foto di una sua cena su Instagram: avocado toast preparato con il pane di pasta madre che Taylor Swift gli aveva regalato in occasione di un’ospitata presso il suo show. Etichetta: The Life of a Doughgirl.

Il 3 ottobre 2025, Greg James, host radio della BBC, invitava la sua vecchia amica Taylor Swift per un’intervista, e riceveva in regalo un invito al suo matrimonio con Travis Kelce (si mormora estate 2026) e… una pagnotta meravigliosamente incartata. Con scritto: The Fate of Doughfelia. «Penso che i giochi di parole con il pane debbano essere brutti per essere belli». Sarà stato il British humour? E ancora, tornando alla puntata di New Heights: «Penso di aver parlato di pane per… 320 ore. Le persone dicevano, ok, se non la smette di parlare di pane… Vedi, è che se inizio, non finisco più».

A questo punto, avrete capito: l’unico pun che manca all’appello è quello con Shake It Off. Bake It Off! Ma sarebbe stato fin troppo scontato, dice Taylor. Ok, riproviamo. A questo punto, avrete capito che la panificazione, per Taylor Swift, è una cosa molto seria. È una figata: non solo perché, c’mon, a chi non piace il pane. Ma anche perché apre uno spiraglio di connessione nei confronti di una star che spesso risulta un automa: troppi progetti, troppi tour, troppi album. Troppi diss con troppe persone, troppe storie d’amore, come fa a far tutto? Ma poi, ecco, Taylor Swift è come noi, e si rilassa cucinando.

Anzi: ha un ossessione legata alla cucina. È ossessionata dal pane al punto tale da regalarlo ai suoi amici come segno d’amore, impacchettandolo come la domestic goddess che tutte vorremmo essere. E in queste attenzioni, infila messaggi rivolti agli altri che forse solo lei potrà capire (quali sticker ha messo sul pacchetto e perché); ma che, allo stesso tempo, esprimono una parte della sua personalità. Esattamente come i celebri Easter egg a cui ha abituato i suoi fan.

Taylor, insomma, è una weirdo come noi. Una tutta nella sua testa, con slanci incredibili verso gli altri. Una ragazza che adora stare a casa a cucinare e uscire con le amiche; ma che, quando non lo fa, si imbarca semplicemente in un tour pluriennale in giro per il mondo. Se Hannah Montana non fosse uscito prima della folgorante carriera di Taylor, bisognerebbe pensare che la serie della Disney con Miley Cyrus fosse ispirata a lei.

Insomma, però, tutto bene ciò che lievita bene? Dipende. Perché le passioni domestiche delle ragazze si muovono, ultimamente su una linea pericolosa. E, come sempre, non è colpa loro.

Mi spiego: avrete sentito parlare delle tradwives, le “mogli tradizionali” che spopolano negli Stati Uniti e sui social media. Hanno molti figli o li desiderano, spesso sono casalinghe, cucinano (o almeno, così vuole la loro narrazione) ogni pasto per marito e pargoli con le proprie mani, spesso senza ricorrere all’esilio di semilavorati. Ah, e certo, sono sempre sposate con uomini, spesso ricchi o avvenenti, o una combinazione di entrambi.

Se da un lato è certamente allettante essere mantenute (le derive del capitalismo producono purtroppo questi risultati), dall’altro esiste il tema di come la spettacolarizzazione di uno stile di vita “tradizionale” – leggasi: che ricorda gli anni Cinquanta del Novecento, e un esempio letterale di alcune delle caratteristiche del patriarcato – possa influire sui desideri delle utenti e degli utenti. Detta in altro modo: perché Travis Kelce afferma pubblicamente di essere un uomo fortunato, visto che “la sua donna” sforna pagnotte su pagnotte? È perché gli piace il pane alla follia, o perché il fatto che Taylor affermi di avere hobby domestici e all’antica lo rende più saldo nella sua posizione di maschio?

Taylor Swift non è, sicuramente, una tradwife. E le auguriamo di continuare il suo bliss da weirdo e panificatrice, scelto spontaneamente e anzi, in un certo senso imposto agli altri. Il tema però rimane, per Swift e le ragazze di tutto il mondo: appena dici che fai il pane, chi ti guarda si sente autorizzato a trattarti come un angelo del focolare. Invece, e probabilmente per una popstar lo è, mettersi a impastare acqua e farina può essere un gesto di ribellione e affermazione.

Panificate felici. E sperate che un giorno vi arrivi in dono una pagnotta da Taylor.