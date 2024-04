Fedez incassa colpi: ‘Muschio selvaggio’ riparte con Luis Sal, online la prima puntata

«Muschio selvaggio è il podcast più figo. Noi qui ascoltiamo. No, insegniamo. Quindi è un’intervista? No. E non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Muschio selvaggio è qui per te».Luis Sal ha preso le redini del podcast Muschio selvaggio e questa è la nuova sigla che lo youtuber, insieme a suo fratello Martin, ha realizzato per il suo ritorno. Un modo per svecchiare il format e proiettarsi verso un futuro senza Fedez. La nuova puntata è online e la potete trovare qui sotto. I primi ospiti dell’episodio numero 148 sono Immanuel Casto e Sdrumox.

Tra i vari like a questa prima puntata, uno ha incuriosito il web: Il Messaggero riporta “il pollice in su” messo da Fabio Maria Damato, braccio destro di Chiara Ferragni. Un “mi piace” che, però, è stato rimosso dopo qualche minuto. Forse una frecciatina nei confronti di Fedez? Che i rapporti tra il rapper e alcuni collaboratori di Ferragni non fossero idilliaci lo si sapeva da tempo, dai tempi di Sanremo 2023, quando si parlò addirittura di “rottura” tra il rapper e Damato a causa del bacio scandalo con Rosa Chemical. A notare il cuoricino rimosso su Instagram è stata Selvaggia Lucarelli, che non ha resistito e ha commentato: «Il like di Damato mi fa volare».

Il like di Damato a Muschio selvaggio versione Sal mi fa volare. pic.twitter.com/X1bUd4vGLC — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 8, 2024

In questa prima puntata, dell’assenza di Fedez o dei litigi passati non si parla. Il suo addio il rapper lo ha dato il 25 marzo, nell’ultima puntata che ha condotto con Davide Marra, cioè Mr. Marra: «Muschio selvaggio finisce qui, anzi non lo so. Io e Marra ci leviamo dai cog**oni». Nella nuova puntata, a fianco di Luis c’è suo fratello Martin Sal. Lo youtuber ha deciso di restare in famiglia nella gestione del podcast, scelta forse più conveniente, viste le esperienze passate.

Nella diatriba di cui abbiamo sentito parlare per mesi, alla fine Fedez ha dovuto incassare il colpo. La prima sentenza del Tribunale di Milano, ricordiamo, ha infatti dato ragione allo youtuber: «Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast», ha scritto in una nota l’ufficio stampa di Sal.

Qui la prima puntata del “nuovo corso”: