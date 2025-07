E vivere felici e contenti, grazie a un dating coach

A ottobre del 2023, dopo due anni trascorsi senza uscire con nessuno (aveva assistito i genitori malati e si doveva riprendere da un divorzio burrascoso) Shirley Williams, 39 anni, ha messo in atto una nuova strategia per trovare marito. Per prima cosa, ha completato dei test di autovalutazione per scoprire il suo stile di flirt e la tipologia di umorismo, ma anche i suoi difetti: essere eccessivamente assertiva e poco ricettiva. Poi ha vinto la sua diffidenza nei confronti delle app d’incontri, creando profili su Bumble, Match e Hinge. Ha matchato con 170 uomini, ma solo 30 sono passati al turno successivo, seguendo un procedimento chiamato “funneling” per selezionare quelli che potevano avere il suo numero di telefono. Solo quattro hanno destato l’interesse di Williams, che li ha sottoposti a uno screening telefonico rigoroso di 20 minuti per decidere se potevano o meno avere un appuntamento di persona, e hanno avuto una settimana di tempo per chiederle di uscire (ma soltanto per un caffè o un gelato). Solamente uno, Ty, l’ha davvero colpita. Al decimo appuntamento lui le ha chiesto di diventare la sua ragazza. A gennaio le ha proposto di diventare sua moglie e si sono poi sposati il 29 aprile. La donna attribuisce il merito di questo lieto fine ad Anwar White, che si autoproclama il «fratello fatato di Dio», il cui programma “Get Your Guy” l’ha guidata nel percorso.

«Ho investito 10.000 dollari nel mio dating coach, Anwar White, e in un anno ho conosciuto il mio fidanzato… su Hinge», ha raccontato Williams ai suoi 4.400 follower su TikTok ad aprile. «Anwar dice sempre: “Tu sei l’amministratore delegato della tua vita sentimentale”. E io sono anche l’amministratore delegato di Willie B Studios», spiega Williams, riferendosi alla sua attività di creazione di contenuti. «Stiamo andando molto bene, lì: quello che ho fatto è prendere le stesse strategie e tattiche e applicarle alla mia vita sentimentale».

Solo 3.500 persone hanno messo un like al post di Williams, ma il suo video è stato condiviso più di 10.000 volte, scatenando un dibattito fra le persone di colore sui social: Williams è stata vittima di raggiro o il suo investimento era necessario? Se poteva permetterselo e ha funzionato, cosa importa? «Ho lavorato con [Williams] per diversi anni», racconta White a Rolling Stone US. «Molte persone si fissano sul costo, perché si tratta di una discreta somma di denaro, ma non capiscono che quel prezzo deriva dal fatto che io sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette e per più anni, ma anche da tutta la mia proprietà intellettuale» (tiene anche corsi più abbordabili che costano dai 149 dollari in su). Negli ultimi mesi, il tema della scarsa dimestichezza delle donne di colore con il dating ha guadagnato terreno online. White vuole cambiare la narrazione per le donne come Williams e per le sue 586 clienti fino ad oggi.

Ma, in un mondo tecnologicamente avanzato, che ha contribuito all’insorgere di un’epidemia di solitudine e al declino generale dei matrimoni, l’aumento dei contenuti legati al dating e al coaching è diventato una tattica di business che fa leva sulla disperazione e la vulnerabilità delle donne? Oppure i dating coach come Anwar White rispondono a un bisogno culturale e costruiscono una nuova etica nella sfera del dating e del matrimonio?

«Vorrei che le donne di colore diventassero molto focalizzate su loro stesse», dice White a Rolling Stone US. Secondo i dati raccolti dall’ufficio del censimento degli Stati Uniti, le donne nere eterosessuali come Williams hanno meno chance di sposarsi. «Ho coniato la locuzione “audacia delle donne bianche”, perché questa caratteristica è molto importante nel dating. Si tratta di concentrarsi su di sé, assicurarsi di essere felici e che il proprio piacere venga al primo posto. Molte donne, in particolare di colore, sono state condizionate a dare la priorità ai genitori o agli uomini e questo non le aiuta».

La visione di White sul mondo del dating deriva dalla sua esperienza di gay di colore e dall’osservazione delle relazioni delle figure femminili che lo hanno cresciuto in Georgia. La bisnonna, la nonna e la madre si sono sposate tre volte ciascuna. «Questo lavoro tocca temi molto personali per me. Ho vissuto questa situazione in prima persona e so ciò che può comportare per le donne di colore». White ha avuto i primi clienti nel parco giochi della sua scuola elementare, dove creava coppie di suoi coetanei. Ma nel 2010, dopo aver completato il suo MBA alla Columbia University, ha capito di avere un dono e ha avviato la sua attività.

«Essendo un maschio gay, ho frequentato amicizie sia maschili che femminili», racconta. E ha notato che le sue amiche donne avevano successo in carriera, ma non in amore. «Così ho detto: “Ci penso io”, e prima che me ne accorgessi, nel giro di un paio di mesi avevano una relazione e in un paio d’anni erano fidanzate o sposate». Nel 2015, dopo aver dispensato consigli a decine di amici e parenti, la fama di White ha raggiunto cerchie più ampie. Presto avrebbe lasciato il suo lavoro corporate nel settore della moda e sarebbe diventato un dating coach certificato. Nel 2020, quando la pandemia ha colpito, è stato tra le decine di dating coach che sono migrati su TikTok e Instagram, ampliando ulteriormente il bacino della sua clientela.

Non mancano i detrattori di White: alcuni pensano che, indipendentemente dalla sua sessualità, sia difficile per un uomo guidare la vita e i comportamenti femminili. Comunque White sostiene che non ha alcuna intenzione di ingannare nessuno. «Non sono un uomo single che tradisce la moglie o un narcisista che cerca di far innamorare di me le donne», dice White, che è sposato. «Il 90% di questo lavoro è interiore e non c’entra con l’essere maschi. Si tratta di fare chiarezza e di usare il dating come un’opportunità per fare esperienza». E secondo White, storicamente, questa esperienza le persone di colore, soprattutto le donne, non hanno avuto l’autonomia di farla liberamente.

La dottoressa Sarah Adeyinka-Skold, docente e ricercatrice su tematiche di genere e sociologia presso la Loyola Marymount University, ritiene che sia ingiusto giudicare il modo in cui le donne di colore scelgono di trovare l’amore. «Sarebbe opportuno che le persone, anche le donne di colore, si domandassero: “Perché mi arrabbio quando una donna nera decide che risolverà il suo problema in questo modo?”. Le donne di colore sono le più svantaggiate sulla piazza del dating per via del modo in cui è strutturata la società americana. Dobbiamo affrontare contemporaneamente razzismo e sessismo, cosa che crea persone non integrate in un sistema che non è organizzato per farle emergere».

In un recente post, intitolato “Cosa dire quando hai un appuntamento”, White esorta le donne a «essere dirette». «Non si deve restare lì tutte carine e in silenzio durante gli appuntamenti», dice in un video che ha avuto più di 91.000 like. «A volte è davvero difficile per le donne, perché sono state condizionate e istruite per compiacere gli uomini, ma ora non si fa più, è roba da sfigate… Cominciamo a mettere dei limiti».

La maggior parte delle clienti di White che hanno parlato con Rolling Stone US ha più di 35 anni, a testimonianza del cambiamento della cultura del dating che sta avendo un impatto su tutti. «Da quando sono uscite le app di incontri, 20 anni fa, il panorama è cambiato, non è più lo stesso campo di gioco», dice Connie Lozada, 47 anni, una cliente di White del New Jersey che si è recentemente fidanzata. «Sono una della tarda Generazione X, cresciuta senza tecnologia. Le mie skill erano tutte anni Novanta e non aggiornate al 2024, quindi avere qualcuno che mi guidasse è stato utile».

Per Lozada, che ha scelto il pacchetto “Get Your Guy Club” da 3.000 dollari (un gruppo di donne che hanno accesso illimitato ai contenuti di White e si incontrano con lui per un anno a cadenza settimanale, tutte insieme, su Zoom), gran parte del suo lavoro è terapeutico e incentrato sul superamento dei problemi relazionali. «Ti insegna a scavare in profondità. Per alcune di noi, le scelte in fatto di uomini erano basate su un trauma», spiega Lozada. «Frequentavo uomini che somigliassero a mio padre e non ho mai fissato dei limiti o degli standard. Ho assimilato le strategie di [Anwar] e ho imparato a scremare gli uomini, cosa che mi ha aiutato a conoscere il mio fidanzato».

Nonostante i detrattori considerino delle “pick-me” chi come Lozada e Williams ha investito migliaia di dollari in un dating coach, le donne che seguono il programma vedono una narrazione diversa, in cui non si vergognano di dichiarare i loro desideri e i loro traumi al fine di creare dei legami autentici. E lo fanno dettando le loro condizioni. «Veniamo istruite per essere delle “pick-me”», dice Reagan Jackson, 45 anni, di Seattle, che fa parte del Get Your Guy Club. «Ma non credo che ci venga insegnato come uscire con qualcuno e per questo facciamo molti errori. Il dating coaching ha cambiato le cose per me e mi ha restituito un senso di dignità e autonomia che prima non provavo».

Da Rolling Stone US