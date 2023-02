Cronistoria della (presunta) crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

Siamo un Paese così intrinsecamente anti–monarchico che dobbiamo sforzarci di inventare la nostra personalissima royal couple. In mancanza di linee di sangue abbastanza nobili (e con Totti e Ilary che, d’emblée, hanno deciso di minare ogni nostra certezza), dobbiamo per forza di cose affezionarci a quel poco che ci rimane.

Per il consesso mediatico nostrano, quella dei Ferragnez è una diade (imprenditoriale, amorosa, familiare) talmente compatta e interconnessa che ogni scossone che possa anche soltanto minacciare di divederla finisce, inevitabilmente, per fare notizia. Possiamo fare finta di disinteressarcene, smorzare la sete di curiosità del nostro Io meno gossipparo e Instagram–addicted, sforzarci di pensare ad altro ma, dagli attimi immediatamente successivi al “limone made in Italy” sanremese, siamo sempre lì a martoriarci con il cellulare in mano per saperne di più.

I giornali parlano di una Chiara Ferragni delusa dalle manie di protagonismo del marito, rilanciano senza sosta il fuori onda della discordia – un fuori onda in cui, a seconda del proprio grado di malizia, ognuno vede quel che vuole: chi una normalissima incomprensione, chi i segnali di una possibile tempesta. Ripercorriamo insieme le tappe dell’affaire Sanremo per capirci qualcosa.

Il siparietto a Muschio Selvaggio

Partiamo dalla premessa che non ha menzionato nessuno e che sconfessa sul nascere ogni possibile speculazione su consensi non violati, corna e complesse macchinazioni: l’ospitata di Rosa Chemical a Muschio Selvaggio. «Ci possiamo dare un bacino», dice Fedez. «Ma se dici tutto qua!», risponde Rosa. Già questo dovrebbe bastare: l’intenzione di interagire durante la performance era già stata messa nero su bianco, anche se a detta di Rosa l’idea del bacio (ma ci arriveremo) sarebbe sorta spontaneamente. Il resto sta tutto nella fantasia di chi guarda.

Un video dal podcast Muschio Selvaggio mostra #RosaChemical e #Fedez anticipare il bacio con la lingua durante la finale di #Sanremo2023 #rai #festival pic.twitter.com/gQWdm02Way — Mario Chiavola (@MarioChiavola) February 12, 2023

Galeotto fu il bacio

L’atto di fondazione vero e proprio di questa crisi immaginaria. I fatti li sapete: durante l’esibizione di Rosa Chemical sulle note di Made in Italy, il limone dell’anno crea una frattura nello spazio–tempo gossipparo. Tutti iniziano a farsi delle domande: c’è chi – come normalità imporrebbe – vede nel bacio un gioco tra due amici e chi preferisce giocare sul terreno dell’enfatizzazione estrema, giungendo a parlare di consenso violato o a equiparare il gestp a un vero e proprio tradimento. Buon senso da un lato, bacchettoneria e benpensaggio (Made in Italy, of course) dall’altro. Sbatti il limone in prima pagina.

Il fuori onda

Federico Taddia, giornalista e autore televisivo, è stato testimone ravvicinato del bacio e ha raccontato qualcosina sui suoi canali social, solleticando la curiosità di tutti. «Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale», ha scritto su Instagram pubblicando alcune foto di quel momento, di cui aveva anche un video, ma che – specifica – ha cancellato. L’impressione, da vicino, è stata nitida: «Tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez» e ammirazione per Chiara Ferragni, rimasta professionale «Anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto». Che cosa si siano detti resta un mistero, per i più. «Sono affari loro», ha concluso giustamente Taddia.

Il mutismo social di Fedez

Il giorno dopo, la sparizione temporanea di Fedez dai social comincia a far discutere: mentre Ferragni riempie le sue stories con foto dei suoi outfit e video dei suoi interventi, Lucia Senior preferisce chiudersi nel silenzio. Appare indirettamente solo in una storia, che riporta un tweet che Fedez aveva scritto il 7 febbraio, al debutto della moglie in tv («Sono fiero di te. Ti amo»). Lei non ha mai ripostato la story.

Sono fiero di te. Ti amo — Fedez (@Fedez) February 7, 2023

La versione di Rosa

Parlando a Le Iene, Rosa Chemical risponde alle polemiche con un lungo monologo. Il bacio con Fedez non era preparato, dice il cantante, nonostante l’accenno che era stato fatto durante Muschio selvaggio. «Qualcuno si è scandalizzato per un bacio fra due amici», ha spiegato ieri sera su Italia Uno. «Qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa, solo che io poi gliel’ho dato veramente. Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero. E di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici, si è finito a discutere di consenso e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia. Una follia». Non possiamo che dargli ragione.

Lo spunto di Guia Soncini

Ulteriori dettagli sono arrivati in mattinata da Guia Soncini che, su Linkiesta, ha raccontato un retroscena che ha coinvolto la guardia del corpo di Ferragni. «Chiara è in camerino. Il marito va dietro le quinte. Davanti alla porta c’è l’abituale guardia del corpo, che guarda il tapino limonato e rinnegato con la pietà con cui il personale di servizio guarda le vite dei ricchi, e gli dice: “Ha detto che non puoi entrare”», scrive Soncini. Insomma: da parte Ferragni, almeno nei minuti successivi al bacio, potrebbe effettivamente aver fatto breccia del risentimento. Il resto non lo sappiamo, ma teniamo le antenne drizzate.