Cosa succederà nel 2023? Ce lo dice Lo Sgargabonzi

GENNAIO

Dopo quasi un anno di guerra emergono i veri motivi dell’invasione russa in Ucraina: la phrutta.

Inizia l’attesissimo spin-off di Un Medico in famiglia: Lenticchia il puttanone. Lino Banfi sarà sostituito da un aliante.

FEBBRAIO

Sorpresona a Sanremo: vince Max Gazzè con la canzone “Stomia”, una ballata stralunata che parla di sacche per stomizzati. Fun fact: Max Gazzè non è neanche in gara.

Il Qatar ospita la ventiquattresima edizione dei Giochi Olimpici Invernali.

MARZO

Per un clamoroso sabotaggio al processo di produzione, tutta la Coca-cola dell’Occidente sa di Pepsi. Durissimo Putin: “se solo ci aveste dato la phrutta…”

Muore solo una persona, tale Fabio.

APRILE

Torna il Covid, ma questa volta, per fortuna, solo nelle sale cinematografiche. Prodotta dal sempre astuto Domenico Procacci, “Tutta colpa del COVID” è una commedia senza pretese, con Elio Germano nel ruolo del Covid e la bella Maria Grazia Cucinotta ad interpretare l’ospedale Sacco di Milano.

Bianca Berlinguer e Mauro Corona finalmente sposi. Cerimonia per pochi intimi officiata da un grizzly con precedenti penali.

MAGGIO

Per un momento si pensa a una reunion dei Daft Punk per un concerto a Napoli. Ma erano soltanto due tizi che si erano messi il casco.

Esplode una condotta del gas in Portogallo. Ma esattamente dove? In Portogallo. Si ma dove? In Portogallo. Ok in Portogallo ma dove in Portogallo? In Portogallo. Vabbè lasciamo perdere sei la solita.

GIUGNO

Muore il social media manager delle onoranze funebri Taffo. La pagina lo celebra con un rispettoso silenzio.

Esce il nuovo film di Michel Gondry interamente scolpito nella giada

LUGLIO

Ferzan Ozpetek nei cinema con il Blockbuster Saturno contro Urano.

Tutte le donne che non sanno mettere correttamente gli accenti la danno via alla stragrande

AGOSTO

Salt Bae ancora alla ribalta: un nuovo meme lo ritrae mentre espelle un gigantesco calcolo renale facendolo scivolare lungo la coscia.

Il Santo Padre lascia il soglio pontificio ed entra nel rinato Partito Repubblicano italiano. “Dove c’è edera c’è casa”, dichiara.

SETTEMBRE

Ritorna il Covid…e stavolta è armato…

Esce il nuovo film di Wes Anderson, protagonisti tutti gli attori di Hollywood mai esistiti nella storia tranne Bill Pullman.

OTTOBRE

A tutte le persone del mondo contemporaneamente si rompono i lacci delle scarpe, di botto, però nessun problema perché ce n’erano di ricambio a casa.

Ryanair introduce sovrapprezzo in caso di applauso sarcastico all’atterraggio.

NOVEMBRE

Ci mangiamo le castagneeeeeeee yessssssss ahahahahahah!!!

In risposta alla crisi energetica, il governo vieta con decreto legge tutte le luminarie natalizie. Le lampadine saranno sostituite da dei cazzi tagliati.

DICEMBRE

L’università del Kansas scopre tramite uno studio che il pandoro è tossico, nessuno se n’era mai accorto perché abile nel gaslighting.

Nel paniere ISTAT fa il suo ingresso la phrutta.