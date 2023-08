Conglomerandocene: Canzoniere del contemporaneo, parte IV

VITA

troppo breve sei

vita

per impiegare il tempo

a far quello

che ci piace

se invece

lo impiegassimo

a far quello

che non ci va

parrebbe più lunga

e

se ne andrebbe

quest’ansia di morte

BREVE TESI SULL’EROS

labile è il confine

fra erotismo

e pornografia

amo attardarmi

nell’immaginare

l’erotismo

come suadente contraddizione

nascondere per vedere

ove

invece

la pornografia

è nascondersi per vedere

alcune cassette

di filmini porno

NAPOLI

gli scorpioni

se chiedi loro

se è più soave

chiaia o fuorigrotta

prendono a girare

su loro stessi

poi si fermano

e si pungono

col pungiglione

suicidandosi fierissimi

perché

non c’è risposta

entrambe

sono circoscrizioni

straordinarie alla pari

è la bellezza di napoli

che vince

anche sul regno animale

ZEN

quando hai fame

lo stolto

ti dà del pesce

il saggio invece

ti dà la canna da pesca

si siede con te

e

t’insegna a usarla

perché

deve fare il fenomeno

ABBIAMO UNO SPIRITOSO GENTE

VIENI ATTILIO GUARDA STO COGLIONE

LIGHT MY FIRE

sono il jim morrison

di camera mia

anzi

della zona scrivania

perché più in là

c’è il nano enzo

FORLANI

voglia di infilarmi

sotto le coperte

con l’onorevole arnaldo forlani

carezzargli il viso

giocare coi suoi capelli

mentre fuori scoppia il temporale

fondere i nostri respiri

a gambe incrociate

intrecciate

come una promessa

mentre mi racconta del pentapartito

odore di biscotti appena fatti

fra le cosce

e lo scroto dolcissimo

quelli dell’infanzia

che non ho mai avuto

leccare

quel morbido lembo

di pelle umida

come un gatto

lecca il suo piatto

coccolarlo

masturbarlo

e intanto rassicurarlo

che dopo la morte

c’è solo un eterno nulla amore mio

e lui che piange

impaurito

per tutta questa situazione

DEAR MONSTER

dear florence’s monster

you are very evil

you kill the couplettes

to some cut the pube

to some no

you must learn from corrado

tedeschi

he doesn’t cut any pube

he presents tv shows

then returns to home

eats some lasagna

hundreds of lasagna

with thousands of tropical fishes

and goes to bed

MATRIOSKA

viviamo in un mondo

in cui

le bamboline

delle matrioske

più diventano piccole

meno le fanno

dettagliate

perché tanto

anche chi le compra

dopo un po’ che le apre

non gliene frega più niente

di fronte

al grande nulla

della morte

***

