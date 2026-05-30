Che cosa succede quando un culto come il Maga si sfalda?

I sostenitori di Donald Trump sono stati, quanto meno, fedeli al loro leader. Nell’ultimo decennio, il movimento MAGA ha sostenuto il proprio uomo attraverso 34 condanne penali, una retorica intrisa di odio senza sosta, l’uccisione di americani innocenti e presunti crimini di guerra, il tutto ignorando apertamente la Costituzione e mentendo costantemente.

La devozione fanatica dei MAGA nei confronti del presidente ha spinto alcuni esperti a sostenere che si tratti di una setta. Daniella Mestyanek Young, autrice di The Culting of America, è tra questi. «Non stiamo esagerando quando chiamiamo MAGA una setta», dice.

Più precisamente, MAGA è un culto della personalità, afferma Steven Hassan, PhD, autore di The Cult of Trump e fondatore del Freedom of Mind Resource Center, un’organizzazione di consulenza e formazione che aiuta le persone ad abbandonare sette distruttive e gruppi autoritari e a guarirne.

Un culto della personalità è la «glorificazione quasi divina» di un leader carismatico che i suoi seguaci percepiscono come sovrumano e infallibile — come il Tempio del Popolo guidato da Jim Jones, che si concluse con il massacro di oltre 900 persone a Jonestown nel 1978, o i Children of God, una setta cristiana apocalittica fondata da David Berg nel 1968.

Anche i partiti politici possono funzionare come culti della personalità, spiega Mestyanek Young a Rolling Stone US. «Oltre ad Adolf Hitler e ai nazisti, ci sono esempi chiari di movimenti politici, tra cui Joseph Stalin nell’Unione Sovietica, Mao Zedong in Cina e il sistema di leadership ereditaria in Corea del Nord», dice. In questo caso, si tratta della devozione dell’ala MAGA del Partito Repubblicano nei confronti di Trump — in particolare di chi aderisce alla teoria del complotto di QAnon.

Oltre al requisito del leader carismatico, MAGA condivide con le sette altre caratteristiche fondamentali, come il pensiero in bianco e nero e la visione della politica come una lotta tra bene e male. Come altre sette, MAGA ha adottato una propria versione della realtà e della storia — la più evidente è la tesi che le elezioni del 2020 siano state rubate. Sulla stessa linea, Trump è riuscito a convincere i suoi seguaci a rifiutare il ragionamento razionale e il pensiero critico, e a sostenere i suoi interessi e le sue posizioni a prescindere da tutto.

Trump ha fatto presa su chi aveva perso fiducia nel governo e cercava qualcosa — o qualcuno — in cui credere. La sua retorica elettorale con la promessa di «prosciugare la palude» — liberare l’America da politici corrotti, lobbisti e burocrazia governativa superflua — ha risuonato in chi si sentiva escluso e abbandonato dai partiti politici tradizionali.

Ma ci sono segnali che la presa di Trump sui suoi seguaci stia cominciando a vacillare. Qualche settimana fa, dopo aver minacciato di cancellare una civiltà, aver attaccato verbalmente il Papa e aver pubblicato un’immagine generata dall’intelligenza artificiale in cui si ritraeva come Gesù Cristo — salvo poi sostenere che si trattasse di lui nei panni di un medico — diversi prominenti sostenitori del MAGA e di Trump, tra cui Marjorie Taylor Greene, Alex Jones, Tucker Carlson, Candace Owens e Megyn Kelly, hanno rotto con il presidente. E da allora la situazione non ha fatto che precipitare.

Il calo nei sondaggi di gradimento suggerisce che la base MAGA abbia cominciato ad abbandonare la nave, inclusi alcuni dei più accesi sostenitori cristiani conservatori di Trump. Segna l’inizio della fine del culto MAGA? Se sì, cosa succederà? Ed è questo il momento giusto per riavvicinarsi a famigliari e amici che potrebbero star ripensando alla propria posizione?

La nascita del MAGA

Quando il Tea Party si formò nel 2009, un mese dopo l’inaugurazione del presidente Barack Obama, i suoi membri erano un mix eterogeneo di populisti di destra ed estremisti del libero mercato, racconta Lawrence Rosenthal, PhD, presidente e ricercatore principale del Berkeley Center for Right-Wing Studies e autore di Empire of Resentment: Populism’s Toxic Embrace of Nationalism. «Il punto ideologico fondamentale del Tea Party era allineato con i fondamentalisti del libero mercato, quindi c’era una feroce opposizione all’espansione dei sussidi sanitari nell’ambito di quello che sarebbe diventato noto come Obamacare», spiega a Rolling Stone US.

Nel 2015, l’attenzione del Tea Party si spostò sulla questione dell’immigrazione e sul timore che gli americani bianchi venissero deliberatamente sostituiti dagli immigrati nella società — nota anche come teoria della sostituzione. «Nella teoria della sostituzione ci sono due personaggi», dice Rosenthal. «Uno sono gli immigrati, che Trump spesso chiama “una forza di invasione”, e il secondo è l’élite che cospirano per portare quella popolazione immigrata in America».

Trump, che allora era in corsa per la presidenza, fece leva sui sentimenti di risentimento dei repubblicani nei confronti degli immigrati e di chiunque non fosse bianco. A quel punto, aveva già trascorso quattro anni a sostenere falsamente che Obama non fosse nato negli Stati Uniti, lanciando la teoria del complotto nota come birtherism.

«È quasi come quando si vuole lanciare un nuovo prodotto sul mercato e si trova un modo per testarlo sul pubblico — è quello che Trump ha fatto con il birtherism», dice Rosenthal. «È diventato il portavoce più in vista del birtherism, e quello è il suo primo passo nel mondo della politica nazionale».

Trump ha saputo anche approfittare del disorientamento di molti americani bianchi, che non riuscivano più a capire il proprio posto in un Paese che aveva eletto per due volte un presidente nero. Il pensiero della sostituzione ha galvanizzato i populisti di destra su una scala di massa senza precedenti, facendo leva sulle tradizioni nazionali di razzismo già radicate.

«Donald Trump è emerso per rendere esplicito ciò che per quarant’anni era stato un appello subliminale e di complicità del Partito Repubblicano, che aveva trasformato i populisti di destra nella base elettorale più importante del partito», spiega Rosenthal. «La campagna elettorale di Trump nel 2016 ha messo questa base, e gran parte degli altri repubblicani ordinari, in una coalizione che include nazionalisti bianchi e neonazisti — gruppi che in precedenza non avevano avuto un ruolo nella politica nazionale dagli anni Trenta».

Il culto della personalità di Trump si espande

Dopo la vittoria di Trump nel 2016, MAGA è diventato rapidamente meno una questione di ideologia e più una questione di culto del suo leader — che, come si è visto, era tutt’altro che a disagio con l’adulazione.

Il culto della personalità di Trump è nato prima che assumesse mai un potere politico, dice Hassan, prendendo forma negli anni Settanta e Ottanta, quando attirò l’attenzione fingendo di essere un uomo d’affari di successo mentre riceveva aiuti dal padre. «Le persone facevano quello che diceva e non gli dicevano mai “è una cattiva idea”», racconta Hassan a Rolling Stone US. «Gli suggerivano idee così che potesse prendersi il merito». La sua influenza si è espansa ulteriormente nei primi anni Duemila, quando le persone lo hanno accolto nelle loro case come conduttore di reality show. Quando nel 2015 ha annunciato la sua candidatura alla presidenza, Trump si era ormai affermato come uno dei principali uomini d’affari d’America — anche se il suo curriculum non lo confermava affatto.

Il messaggio di Trump ha fatto presa anche sugli elettori religiosi. Il suo appello a «Rendere l’America Grande di Nuovo» ha attirato non solo gli evangelici bianchi, ma anche molti membri di altre religioni conservatrici, come i mormoni e i cattolici. «Trump arriva e trascina tutti questi gruppi nel suo culto della personalità», dice Mestyanek Young. «È andato molto oltre la sola chiesa evangelica».

MAGA ha attirato anche persone che in precedenza erano uscite da gruppi religiosi chiusi, dice Hassan. «Avevano lasciato i mormoni, i Testimoni di Geova, i Moonies, Scientology, ma non avevano mai imparato nulla sul lavaggio del cervello e sul controllo mentale», spiega. «Quindi quando è arrivata una cosa nuova che evocava familiarità e certezza, ci sono cascati».

Trump ha guadagnato ancora più seguaci attraverso QAnon: una teoria del complotto politica di estrema destra e setta emersa nel 2017, che sostiene che lui sia l’unico in grado di salvare il Paese da un’élite di democratici satanisti e pedofili. Sebbene fosse inizialmente considerato un gruppo marginale, nel 2020 i politici repubblicani che abbracciavano attivamente QAnon, come Greene, stavano vincendo le elezioni — a indicare che, almeno in alcune parti del paese, la gente ci credeva.

MAGA comincia a sgretolarsi

Mestyanek Young ha riconosciuto per la prima volta i segnali di debolezza nel culto MAGA quando Trump si è rifiutato di rendere pubblici i documenti dell’FBI sull’indagine sul condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. «Le persone entrano in una setta per la missione», spiega. «E la missione di Trump nell’ultimo decennio è stata: “Prosciugheremo la palude. Porteremo gli Obama e i Clinton in manette. Tireremo fuori dalle gabbie migliaia di bambini bianchi dove sono stati sfruttati, e vi darò una nuova America”. E poi ha semplicemente abbandonato la sua missione».

È qualcosa che Mestyanek Young ha vissuto in prima persona. È nata all’interno della setta religiosa cristiana Children of God ed è fuggita a quindici anni. Il gruppo promuoveva il sesso come mezzo per avvicinarsi a Dio ed è stata sotto indagine per tutta la durata degli anni Ottanta e Novanta per il rapimento e l’abuso di minori.

La loro missione era prepararsi per Gesù, che credevano sarebbe tornato da un giorno all’altro. «E così diecimila persone, per cinquant’anni, hanno vissuto in queste comunità sparse per il globo e hanno dedicato l’intera loro vita a questo», dice Mestyanek Young. Tutto è cambiato nel 2009, quando si è verificato un drastico cambiamento nelle credenze e nella struttura della setta noto come “The Reboot”. «La nuova leadership disse: “Sapete cosa? Gesù ci ha fatto sapere che non tornerà nel corso della nostra vita”», racconta. «E fu così: la missione era svanita». A quel punto, molti membri persero la fede e abbandonarono la setta.

Nelle sette, cambiamenti di questo tipo avvengono quando si apre una «crepa nel lavaggio del cervello», dice Mestyanek Young. Per Greene — una sostenitrice dichiarata di QAnon — questa crepa è stato il rifiuto di Trump di rendere pubblici i file Epstein. «Poco dopo ha cominciato a parlare apertamente contro di lui», dice. «Ho davvero la sensazione che MAGA stia perdendo energia, da allora. Stanno cercando di trovare una nuova missione».

Rompere un culto della personalità

Mentre sempre più persone se ne vanno, il movimento MAGA si sta gradualmente disgregando. «Ricevo messaggi da persone che si sono disiluse e se ne stanno andando», dice Hassan. «Persone che lasciano MAGA mi scrivono online, citando il mio libro o dicendo che si sono rese conto che è una setta».

Anche gli attacchi di Trump ai suoi ex alleati che ora lo criticano non gli stanno facendo alcun favore, dice Hassan. «Questo sta allontanando molte persone dalla convinzione che Trump sia il salvatore e meriti di essere presidente», spiega. «La questione ora è: se le persone stanno perdendo fiducia in Trump, possiamo far loro perdere fiducia anche nei loro senatori e congressmen che lo supportano ciecamente e gli giurano fedeltà? Unire i puntini è quello che manca a molte persone che stanno lasciando il Partito Repubblicano».

Trump mantiene tuttavia un’influenza enorme all’interno del Partito Repubblicano, e sta appoggiando candidati MAGA nelle primarie primaverili, tra cui il procuratore generale del Texas Ken Paxton, in corsa per il Senato. In definitiva, le elezioni di Midterm di novembre determineranno le prestazioni dei candidati sostenuti da Trump contro gli avversari democratici — soprattutto se continuerà ad alienare una parte del suo stesso partito. Nel frattempo, Trump sta cercando di comprare la fedeltà di chi è stato coinvolto nel 6 gennaio e di altre “vittime della lawfare e della weaponization” da parte dell’amministrazione Biden, usando un fondo di quasi 1,8 miliardi di dollari di denaro pubblico.

Anche se Trump dovesse finire per perdere la sua base, questo non significa che verrà rimpiazzato da un altro leader — almeno non con la sua collaborazione. «È una caratteristica dei leader come Trump: non formano un successore», dice Rosenthal. «Sarà una lotta libera quando se ne andrà. Non può passare il testimone».

Inoltre, come fa notare Mestyanek Young, quando si tratta di culti della personalità i leader non sono intercambiabili, e quindi i suoi seguaci lo sosterranno in qualunque modo sia necessario. «In questo caso specifico, se Trump non ci sarà più, J.D. Vance diventerà presidente — e J.D. Vance non piace a nessuno», dice. «Devi avere una personalità per prendere in mano un culto della personalità».

Ma ci sono ancora moltissimi sostenitori MAGA che credono davvero che Trump salverà tutti — e le loro opinioni potrebbero non cambiare mai. «Li chiamiamo “never-lefters”», dice Mestyanek Young. «Sono persone che vogliono ancora appartenere a una forma estrema di credenza perché fa qualcosa per loro, e quindi troveranno qualcos’altro di cui essere estremisti. Ed è questo che preoccupa molto».

Nel frattempo, sia Hassan che Mestyanek Young sottolineano che questo è il momento giusto per riavvicinarsi ai famigliari, agli amici e ai colleghi MAGA — soprattutto se si sospetta che possano essere ricettivi — e fare loro domande aperte. «Chiedete di spiegare perché gli piaceva Trump in primo luogo, e cosa pensano adesso, perché le crepe sono davvero brave a lasciar entrare la luce», dice Mestyanek Young.

E, altrettanto importante, ascoltateli. «I membri di una setta escono da soli quando hanno accesso a non-membri che li trattano con dignità, rispetto e genuina curiosità», dice Hassan.

Da Rolling Stone US