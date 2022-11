BATTAGLIE DA CONDIVIDERE

NEGLI USA HANNO ABOLITO L’ABORTO DI ESSERI UMANI E PER FARLO NON HANNO CREATO UN NUOVO DECRETO BELLO E BUONO MA HANNO ABROGATO UN DECRETO BELLO E BUONO PRE-ESISTENTE A ME PARE UN CONTROSENSO BELLO E BUONO CIOE’ DELLA SERIE SEI CONTRO L’ABORTO MA SEI IL PRIMO AD ABROGARE MA STRIAMO VERAMENTE SCHERZANDO? E LO STATO DOV’E’? CHE FA? VE LO DICO IO: E’ TROPPO IMPEGNATO AD ABROGARE I DECRETI BELLI E BUONI PREESISTENTI SULL’ABORTO PER ACCORGERSI DI UN DECRETO BELLO E BUONO PRE-ESISTENTE SULL’ABORTO CHE RISCHIA DI ESSERE ABROGATO E ALLORA IO I NUDES NON TE LI MANDO PIU’.

CI SIAMO STANCATI DI VIVERE IN UNA SOCIETA’ CHE PER TENERCI BUONI CI INSTILLA QUOTIDIANAMENTE IL TERRORE FACENDO PASSARE PER VERITA’ SOLENNI PANZANE ANTISCIENTIFICHE COME IL FATTO CHE SI RISCHI LA VITA AD IMMERGERE IN ACQUA UNA FOTOCOPIATRICE ACCESA MENTRE SI FA IL BAGNO IO L’HO FATTO E L’UNICA COSA CHE E’ SUCCESSA E’ CHE SI E’ SPENTA PER POI RIACCENDERSI UNA VOLTA FUORI E STAMPARE UN GIGLIO IN BIANCO E NERO.

E’ UNA VERGOGNA CI SONO 4 MILIONI DI ITALIANI CHE NON PERCEPISCONO LO STIPENDIO GLIELO METTONO DAVANTI E LORO NON RIESCONO A PERCEPIRLO COME UN DALTONICO IL COLORE COME AL POETA IL NITORE COME ALL’ACERO L’UNTORE

SENTIRE IL PDL PARLARE DI GIUSTIZIA E’ COME SE GABRIELE LAVIA PARLASSE DI TEATRO: CI STA!!! NON STO GRIDANDO NON MI STO LAMENTANDO STO SCRIVENDO MAIUSCOLO PERCHE’ SULLO SHIFT C’E’ UN INSETTO E L’IDEA DI LASCIARLO IN PACE E’ COME SE PAOLO BONACELLI SI PRENDESSE UNA POLMONITE D’INVERNO ORA CHE HA QUASI NOVANTANNI: CI STA!!!

ATTENZIONE! STANNO METTENDO FILMATI PEDOPORNOGRAFICI COI NEONATI IN REGGICALZE A NOSTRO NOME NELLE BACHECHE DEI NOSTRI COGNATI SENZA CHE NOI CE NE POSSIAMO ACCORGERE! NOI NON LI VEDIAMO MA LE ALTRE PERSONE SI’! VEDONO I NOSTRI COGNATI TUTTI I MERCOLEDI’ AI GO-KART! MENTRE CON NOI SEMPRE SCUSE ALL’ULTIMO MOMENTO! A VOLTE LI VEDONO COME SE FOSSERO UNA NOSTRA PUBBLICAZIONE, A VOLTE COME UN NOSTRO COMMENTO, ALTRE VOLTE ADDIRITTURA COME DON BOSCO! SE VEDETE UNA COSA SIMILE A DON BOSCO NELLA MIA BACHECA AVVISATEMI E NON APRITELO COL COLTELLO PERCHE’ E’ UN VIRUS COPIATE E PASSATE, O’ ERMIONE!

FUNZIONA! PER RICARICARE LE SCHEDE TELEFONICHE BASTA APPOGGIARLE DI LATO SU UNA BISTECCA/BRACIOLA E DALL’ALTRO LATO DARCI DI ASCIUGACAPELLI! PROVARE PER CREDERE!

AVVISO IMPORTANTE! IN INVERNO NON DATE DA MANGIARE PANE E BRICIOLE AGLI UCCELLINI! Il pane e gli altri prodotti da forno una volta nel gozzo di Paolo Uccello richiamano acqua per essere inumiditi e digeriti. Si forma così un blocco di “pane bagnato” che a sua volta richiama calore per raggiungere la temperatura corporea, e con le basse temperature Paolo Uccello finisce per morire di freddo senza completare l’affresco, perché non riesce a scaldare il corpo e il pane freddo e umido nella stufa del vicario. Se volete aiutarlo fornitegli semi interi che non richiamano acqua nel gozzo! I semi li vendono nei negozi di mangimi e anche alla Coop e anche alla Banca Fideuram di Vibo Valentia & figli. GRAZIE!