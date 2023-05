Battaglie da condividere – Parte IX

Ricordo quando facevo le elementari io, trent’anni fa, eravamo tutti col nostro bravo grembiulino nero, il colletto bianco e il fiocco. Blu per i bambini e rosso per le bambine. E i nostri genitori ci infagottavano in quelle giacche a vento pesantissime. Oggi è il mio primo giorno come bidello in una scuola elementare e posso davvero dirlo: mala tempora currunt. I bambini sono tutti firmati da capo a piedi. Non ce n’è uno che abbia un maglione preso al mercato o un taglio di capelli da diecimila lire. Limitandoci a parlare dei maschietti, il bambino medio che va alle elementari oggi è mediamente così: gilè amaranto Trussardi in sella di camiciola Fendi, borsalino Pierre Cardin che gli cade in parte sulla testolina santa, brillantini sbrilluccichettosi su particolari tendenzialmente (ma non per forza!) puccettosi, minigonna stile Massimo Gramellini con guarnizione Lebole al caramello, autoreggenti da troione, scarpe antinfortunio Finmeccanica, zainetto Miss Pomodoro, petroliera sotto i piedi, giro di amari della casa, musica atonale di Edgar Varese tutta intorno (di solito Density 21.5 per flauto solo), cinquantenne slave al guinzaglio senza la gamba destra e il braccio sinistro ma con rosa in bocca.

ALLORA RAGAZZI QUA NON SI SCHERZA. IL PROPRIETARIO DEL MEME CHE SI CLASSIFICHERA’ 2° ALLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI COLPA “E ALLORA SARETE BRAVI VOI!” AVRA’ IN PREMIO UNA BELLA “MERCEDES 190” CON DENTRO L’ARIA CONDIZIONATA A TRE VELOCITA’: STIAMO CALMI, MEDIA E MA PER CASO C’E’ L’ARIA CONDIZIONATA ACCESA? NESSUN PREMIO INVECE PER IL 1° e 3°: L’ABILITA’ STA PROPRIO LI’, IN QUEL VEDO E NON VEDO CHE EHEHEH 😉 RINGRAZIO ANCHE GLI SPONSOR: SCARPE FRACCHIONE, CREMA VISO POLMONE, DIVANI MALORE.

Piccolo “truccariello” con i partner. Quando la tua ragazza ti lascia dicendoti che non ti ama più, tu non dargliela vinta, punta i piedi e fai resistenza. Quando poi ti dice “Se mi ami lasciami libera!”, tu rispondigli: “Va beh, se la mettiamo così allora anche io posso dirti: se mi ami resta con me!”. E allora lei dirà: “Infatti non ti amo”. E tu allora subito pronto: “Che testa di cazzo!”.

CHI UCCIDE UN ANIMALE DOVREBBE FARLO IN BAGNO!!!

Piccolo *truccariello* per avere un fisico perfetto: CAPITOLO 1 L’UOVO

L’uovo, lo dice la parola stessa, è un alimento strano per come si comporta con le calorie. Quante calorie ha l’uovo? Un uovo ha 100 calorie. Punto. Ma dal secondo uovo in poi va per numeri triangolari, ergo se ne mangi due assumi 300 calorie. Mangia tre uova e incamererai 600 calorie. Quattro e sono 1000 calorie. Cinque e torni a 600, sei a 300, sette a 100 calorie. Sette uova e mezzo sempre 100 calorie perché il mezzo non te lo contano (PER FORTUNA!!!!).

P.S. Fra le compagnie telefoniche consiglio Vodafone.it.

ATTENZIONE!!! SE METTI UNA MENTOS DENTRO UNA PEPSI SCOMPARE UNA SEDIA!!!

Un piccolo “truccariello” per risparmiare. Non tutti sanno che se mettiamo della pasta a bollire in una pentola ma, invece che sul gas, la copriamo semplicemente con una coperta, questa ci metterà a bollire solo 5 minuti più che se fosse sul fornello. Provare per credere.

PERCHE’ PER LA SPERIMENTAZIONE NON USANO I PEDOFILI E GLI STUPRATORI? POTREBBERO RIVELARSI OTTIMI CHIRURGHI!!!