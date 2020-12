Questo video di Gabriele Micalizzi è il Blob perfetto del 2020

Siamo alla fine dell’anno, e quando pensiamo al 2020 ormai lo associamo automaticamente a una lunga lista di cose terribili: dalla pandemia di coronavirus, alla crisi economica che ne è seguita (e ne seguirà), alle limitazioni agli spostamenti, ai lunghi periodi passati da soli chiusi in casa. Ormai a tutto questo abbiamo fatto l’abitudine, non riusciamo nemmeno a immaginare una vita diversa. Anche se la vivevamo fino a febbraio scorso, e anche per questo fa impressione guardare il nuovo video di Omar Cristalli e Gabriele Micalizzi – fotoreporter che non ha bisogno di presentazioni, ha lavorato in Siria dov’è stato ferito dallo Stato Islamico e collabora spesso con Rolling Stone – in cui, con un montaggio che vuole rendere omaggio al vecchio Blob di Ghezzi e Giusti, si mette in scena l’anno orribile appena trascorso mettendo a confronto la realtà alle nostre ingenue aspettative fomentate dalla sibilla per eccellenza della tv italiana.

E il confronto è impietoso. Un video di Paolo Fox che su Rai 2 fa l’oroscopo per il 2020 è inframmezzato da altri spezzoni di servizi di telegiornale che mostrano come non solo le sue previsioni in fatto di salute, lavoro, benessere, economia e via dicendo non si siano realizzate, ma anzi sia successo esattamente il contrario. Il risultato è insieme divertente ed estremamente deprimente – anche perché ora che il 2020 sta finendo, una parte di noi è tentata di affidarsi al pensiero magico e sperare che nel 2021 tutto finisca e si torni alla normalità, rifacendo di nuovo lo stesso errore.