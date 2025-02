‘L’abbraccio che ripara – Perdonare un delitto’, da oggi disponibile il nuovo podcast di Kayros Onlus

È uscito oggi il nuovo podcast di Kayros Onlus, la comunità di accoglienza per minori in situazioni di disagio fondata dal sacerdote Don Claudio Burgio. Si chiama L’abbraccio che ripara – Perdonare un delitto, e narra la storia vera dell’assassinio di Gaetano Montanino, guardia giurata, ucciso durante un tentativo di rapina la sera del 4 agosto 2009.

Ma questo è solo il primo capitolo della vicenda. Il resto si snoda dopo la morte di Gaetano, e ha per protagonisti tanto i responsabili dell’omicidio che i cari di Montanino, alle prese con l’elaborazione del lutto e la scelta del perdono. Scritto e narrato da Niccolò Agliardi (autore, scrittore e conduttore) e realizzato da Vois in collaborazione con Fondazione Cariplo, il podcast offre otto gli episodi con cui ripercorrere i fatti, uno al giorno su Sky TG24 Insider e dal 27 febbraio disponibili su tutte le piattaforme. La storia diventerà poi un documentario, in arrivo a marzo su Sky TG24.

Tra i protagonisti Lucia Di Mauro Montanino, vedova di Gaetano Montanino, ma anche Antonio, tra i responsabili del fatto e condannato a 22 anni di carcere appena diciassettenne. Oggi Antonio ha due figli, e la storia è anche quella del suo incontro con Lucia durante una marcia a Napoli dell’associazione Libera per la lotta alle mafie. È lì, con il perdono di Lucia, che le sorti di Antonio cambiano, e si avvia per lui un percorso di giustizia riparativa.

«Lo guardai. Mi aspettavo un mostro, invece vidi un ragazzino, un animale ferito dal male che lui stesso aveva provocato. Tremava, piangeva. Non ho mai avvertito tanto dolore negli occhi di una persona. Mi sono avvicinata. Antonio mi ha abbracciata”. Queste le parole con cui Di Mauro Montanino racconta ad Agliardi il suo primo incontro con Antonio.

Nella conferenza stampa di oggi, Di Mauro Montanino ha inoltre dichiarato: «Mi fa male sentire i passaggi del podcast, ma questo grande sacrificio è stato fatto per far sì che lo ascoltino i ragazzi meno fortunati e per farli riflettere. Io sono un’assistente sociale, con una visione diversa del mondo, improntata verso l’aiutare chi ha bisogno. Dopo la morte di mio marito ho iniziato un periodo di sofferenza e introspezione. Sapere che gli assassini avevano la stessa età di mia figlia è stato un colpo ancora più grande della sua morte: ho capito che dovevo fare qualcosa e così ho iniziato ad andare nelle scuole con Libera di Don Ciotti».

Commenta Agliardi: «Questo podcast è il frutto di un anno intenso di lavoro, spesso di dolore e ricomposizione. Una storia che nasce a Napoli nell’estate del 2009, quando una persona viene uccisa da 8 colpi di pistola. Quella persona era tutto per Lucia ed era il padre della sua bambina, Veronica. La sua morte ha ucciso la speranza, il futuro e delle famiglie. Per fortuna delle persone hanno provato a salvare queste ferite e a ricucirle».

Infine Don Claudio Burgio: «C’è tanto di Kayros in questo podcast. È la storia di ragazzi che si riconciliano

con la vita, a volte con le vittime dei loro reati. Il podcast riflette bene le storie di questi ragazzi che hanno commesso reati ma che, se accompagnati e aiutati, riescono a rielaborare l’accaduto e dargli nuovo significato, una nuova direzione alla vita e una speranza che non sia solo ottimismo banale ma qualcosa di fondato».

Il brano che fa da sigla al podcast, Come te lo spiego, è un featuring realizzato da Ryuk zc, Yambo, Commando, Simo, edito da Kayros Music, Red Music, Brioche e prodotto da Tommaso Ruggeri, Dimax, DDiT. La regia e le musiche originali sono a cura di Tommaso Ruggeri.