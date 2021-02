‘Paulette’ è la risposta francese alla Valentina di Crepax

Esce oggi il secondo volume di Paulette, la graphic novel erotico-politica di George Pichard e Georges Wolinski che è stata definita «la risposta francese alla Valentina di Crepax». Paulette racconta la storia di una ricca ereditiera rivoluzionaria che cerca di sbarazzarsi del proprio patrimonio, una ricchezza immensa che la disgusta. Insieme a lei c'è l'amico Joseph, un barbone trasformato in donna da una talpa magica, che la accompagna in tutte le sue avventure.



Nei suoi incredibili viaggi – harem, circhi equestri, isole tropicali abitate da nazisti e molto altro – Paulette affronta sfide, rapimenti e inganni, sempre impegnata nella sua lotta contro il sistema. Sullo sfondo ci sono gli eventi più importanti degli anni ’70, dalla contestazione studentesca alla guerra in Vietnam, fino all’utopia del movimento hippy. Il volume, uscito oggi, è edito da Oblomov. Potete trovarlo qui.