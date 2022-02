Non perdete ‘Crash Site’, la graphic novel tarantiniana di Nathan Cowdry

Domani, giovedì 24 febbraio, arriverà in libreria per Oblomov Edizioni Crash Site, la graphic novel di Nathan Cowdry. Se non l’avete mai sentito nominare, stiamo parlando di uno dei giovani fumettisti e illustratori più interessanti del panorama internazionale: la sua ultima opera è una commedia nera dallo stile tarantiniano e con una narrazione complessa, tutta costruita sul flashback. Al centro della storia, ambientata nella foresta amazzonica dopo un incidente aereo, c’è un cast improbabile di personaggi, tra cui la protagonista Rosie – una giovane trafficante di droga –, il suo cane Denton, delle mutande parlanti. Ecco le prime tredici tavole, in anteprima sul sito di Rolling Stone.