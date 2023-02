WOLF, la piattaforma di infotainment di HYPE dove si incontrano passioni, interessi e soldi

Semplicità, consapevolezza, quotidianità. Sono questi i tre pilastri individuati da Giuseppe Virgone per raccontare HYPE, la fintech nata per offrire accoglienza finanziaria personalizzata con oltre 1,7 milioni di clienti. L’occasione è stata la presentazione di WOLF, il lifestyle program ideato con Be Shaping The Future, società leader nella consulenza al mondo Finance e parte del Gruppo Engineering riservato ai clienti HYPE: un ecosistema di contenuti, esperienze e vantaggi esclusivi che conferma la missione di HYPE di voler ripensare la relazione quotidiana tra i clienti, le loro passioni e i loro soldi.

Una piattaforma inedita di infotainment all’interno di un’app finanziaria in cui convoglieranno educazione finanziaria, intrattenimento e contenuti riservati alla community. Un servizio alle persone, semplice da utilizzare come propria nell’idea di HYPE che, nelle parole di Virgone, «risponde ai bisogni di una generazione che chiede trasparenza, fiducia e sicurezza ai servizi bancari ma anche vicinanza ed esperienze».

La piattaforma è partita subito forte con ‘WOLF | Storie che contano’, il podcast condotto da Fedez dedicato alle storie di economia che hanno segnato un’epoca. Prodotto da Doom Entertainment non sarà infatti solo un podcast, ma un video podcast (come ci ha abituato il rapper milanese) di 18 puntate, distribuito ogni due settimane gratuitamente su tutte le principali piattaforme di streaming e nell’ecosistema HYPE, in cui si troveranno anche contenuti esclusivi come backstage e immagini inedite. «Un podcast nuovo, verticale, che non c’era e di cui probabilmente potremmo avere bisogno» ha dichiarato Fedez.

‘WOLF | Stili, tendenze e passioni’ sarà invece un video podcast in cui la community di WOLF potrà scoprire tutto ciò che riguarda temi legati a musica e spettacolo, con la curatela di noi di Rolling Stone, e moda e costume, con la cura di Vanity Fair Italia. Concludono gli annunci le ‘WOLF | Partnership’ all’interno del quale Partner selezionati da WOLF – tra i quali Sky e Plenitude – presentano alla community vantaggi e benefici esclusivi e riservati che andranno ad arricchirsi di mese in mese.

Nelle parole di Giuseppe Mayer, CEO di BeWow, società del gruppo Be Shaping The Future specializzata nei progetti di digital engagement & entertainment, «l’obiettivo finale è quello di far crescere la consapevolezza nel pubblico dell’importanza di saper gestire correttamente le proprie finanze, fornendo non solo strumenti innovativi e soluzioni personalizzate, ma anche contenuti di valore ed esperienze capaci di attrarre, coinvolgere e fidelizzare un pubblico sempre più largo».

Il programma WOLF è riservato in abbonamento ai clienti HYPE Next e Premium che sceglieranno di entrare nella community WOLF. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link wolf.hype.it.