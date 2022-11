Tra le 100 password più usate di Italia ci sono due bestemmie

Anche quest’anno NordPass ha pubblicato la sua ricerca dedicata alle password più utilizzate nel 2022 e, spoiler, è stupenda. In Italia gli utenti non si avventurano nella sequenza di Fibonacci, ma utilizzano il classico “123456”, che troneggia incontrastato al primo posto – «Nonostante la crescente consapevolezza della sicurezza informatica, le vecchie abitudini sono dure a morire. La ricerca mostra che le persone usano ancora parole chiave deboli per proteggere i loro account», ha spiegato la società che ha stilato la lista.

Al secondo posto c’è “123456789”, al terzo un più apodittico “password”, al quarto un nazionalpopolare “ciaociao” e al quinto, e quando mai, “juventus”. Tutte decifrabili in 1 secondo da potenziali hacker. In ogni caso, la buona notizia è che non siamo soli: ‘123456’ è ancora la password più diffusa in molti paesi, non solo in Italia, ma anche in Colombia, Francia e Giappone.

E poi non potevano mancare loro: le bestemmie, anzi, le due bestemmie per antonomasia, che si posizionano rispettivamente al 14esimo e al 95esimo posto. Per chi volesse, la classifica può essere visionata cliccando qui (e selezionando il filtro “Italia”)